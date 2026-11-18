Mütter wissen und können in der Regel mehr, wenn's um Kind geht. Was aber eigentlich nur daran liegt, dass sie sich früher, oftmals schon in der Schwangerschaft, intensiv mit den Themen beschäftigt haben.

Aus diesem Grund hat der Diplom-Psychologe Rouwen Hirth die App Elternkraft gegründet, einem KI-Begleiter für werdende und junge Eltern, mit dem beide Partner:innen das Wissen über ihr Kind teilen können. Im Interview mit Men's Health Dad erklärt der Vater, wie das die Beziehung und die Vater-Kind-Bindung stärkt.

"Das Kind lässt sich eben nur von dir beruhigen" – warum ist dieser Satz aus deiner Sicht so problematisch, obwohl er in dem Moment ja durchaus stimmen kann? Das ist einer dieser Sätze, in denen so viel drin steckt: Da kann wahre Verzweiflung zum Ausdruck kommen, es kann eine bequeme Ausrede sein, es kann aber auch die Reaktion auf den subtilen Blick des Partners sein, der in dem Moment total verunsichert. Wie so vieles beim Elternsein, ist die Sache komplex. Was aber klar ist: Der Satz mag im Moment stimmen, aber er stimmt nicht grundsätzlich. Natürlich kann es in einer Situation so sein: Das Kind fällt hin und weint, beide Eltern sind im Raum. Der Vater bemüht sich, das Kind zu beruhigen und macht es nur schlimmer, erst auf dem scheinbar erlösenden Arm der Mutter beruhigt es sich schließlich. Die Mutter hat aber keine magischen Kräfte, sie hat einfach mehr Erfahrung. Die Gefahr bei der Denkweise ist also, dass eine richtige Momentaufnahme zur dauerhaften Zuständigkeitsregel wird.

Du unterscheidest zwischen Können und Wissen: Ein Kind beruhigen zu können ist etwas anderes, als zu wissen, wann es zuletzt geschlafen hat oder was gerade gut funktioniert. Warum ist diese Unterscheidung für Eltern so wichtig? Können und Wissen wird schlichtweg oft verwechselt aus dem einfachen Grund, dass es meistens zusammen auftritt. Bleiben wir bei dem obigen Beispiel: Vielleicht hat die Mutter das Kind bei den letzten Dramen des Alltags getröstet und weiß daher, dass Pusten auf die Wunde den Schmerz verweht. Dieses Wissen wird nun automatisch angewendet. Für den Vater kann es in der Situation so wirken, dass die Mutter es einfach kann und er eben nicht. Oftmals ist es aber in Wirklichkeit ein Mangel an Erfahrung, der verhindert, genügend Wissen aufzubauen. Mit unserer App Elternkraft wollen wir so etwas wie ein gemeinsames Familiengedächtnis schaffen: Was einer über das Kind weiß, steht auch dem anderen zur Verfügung. Er muss also nicht erst nachfragen, bevor er es versuchen kann. Wissen kann man teilen. Können muss jeder selbst lernen.

Viele Väter sagen vermutlich nicht bewusst: "Das ist nicht meine Aufgabe." Wie entsteht trotzdem diese Dynamik, in der einer immer mehr weiß und macht – und der andere immer öfter fragt oder abgibt? Was wir in Gesprächen mit Eltern immer wieder feststellen und was auch Erhebungen untermauern: Es ist schon so, dass zu einem überwiegenden Anteil die Mütter von der Elternzeit Gebrauch machen, bei den Vätern sind es üblicherweise zwei Monate und oftmals werden diese beiden Monate dafür verbracht als Familie in den Urlaub zu fahren. Dass Väter alleine mit dem Kind mehrere Monate in Elternzeit sind, ist tatsächlich die Ausnahme. Das führt dann fast zwangsläufig dazu, dass es die Mütter sind, die ihr Kind besser kennenlernen und besser auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen können. Viele Väter denken sich dann: Wenn sie es so gut hinkriegt, wieso soll ich mich einmischen? Genau so fängt es an.

Ist es tatsächlich so, dass Väter häufiger an diesem fehlenden Familienwissen scheitern – oder greifen hier auch klassische Rollenbilder und Erwartungen, die schon lange vor der Geburt eines Kindes entstanden sind? Beides! Natürlich hat sich die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten stark weiterentwickelt und für viele Väter ist es heute eine Selbstverständlichkeit, sich viel aktiver einzubringen als sie es selbst gelernt haben von ihren Vätern. Dem steht ein großes Aber gegenüber: Auch Paare, die vor der Geburt den Anspruch einer gleichberechtigten Aufteilung der Elternschaft haben, landen nach der Geburt oft wieder in sehr traditionellen Strukturen. Man spricht da von der Retraditionalisierung nach der Geburt eines Kindes. Daher reicht es nicht, einfach nur die Einstellung zu ändern: Familien benötigen Unterstützung, die strukturellen Gründe für diese Dynamik zu verändern. Das hat ganz viele Ebenen, beginnend bei der Gesetzgebung, wie die Elternzeit aufgeteilt werden kann. Es betrifft aber auch die ganz alltäglichen Abläufe: Wer geht zur U-Untersuchung, wer ist in der Kita-WhatsApp-Gruppe, wer weiß, wann die nächste Impfung ansteht? An solchen Kleinigkeiten entscheidet sich, ob ein Vater zuständig ist oder nur mithilft.

Podcast-Tipp: Das Thema Equal Parenting haben wir auch schon mal in unserem Papa-Podcast besprochen - hier geht zum Gespräch!

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Was passiert mit einer Partnerschaft, wenn einer zum "Familiengedächtnis" wird und der andere ständig Informationen abrufen muss? Wann wird daraus Mental Load? Familie bedeutet auch: organisieren, managen, regeln, delegieren, verantworten. Das klingt sehr nach Arbeit, wie man sie aus einem Job kennt. Der große Unterschied ist aber: Im Job ist in der Regel klar definiert, was die Rolle ist, es gibt Strukturen für Feedback, für Anerkennung, es gibt aber auch Tools, die einen im Projektmanagement unterstützen. In der Familie ist das anders: Die vielen kleinen Aufgaben die jeden Tag anfallen und gemacht werden, sind meist unsichtbar. Der Partner kriegt davon nichts mit, man erhält kein Lob, keine Anerkennung und hat ständig das Gefühl, dass es noch tausend Dinge gibt, die liegengeblieben sind. Daraus entsteht Mental Load. Dadurch, dass viele Aufgaben den Kopf eines Elternteils nie verlassen, fällt es dem Partner natürlich schwer, einerseits Anerkennung zu zeigen, aber andererseits auch selbst mehr zu übernehmen. Das Wissen wird somit zum Monopol – und dieses Monopol ist bequem für alle, außer für den, der es hält.

Wie können Väter verhindern, dass aus anfänglicher Unsicherheit irgendwann echte Abhängigkeit wird? Muss man bestimmte Situationen auch einfach aushalten und selbst lösen, selbst wenn die Partnerin es schneller oder besser könnte? Ja, unbedingt. Gerade am Anfang ist die Versuchung groß, das Kind bei der ersten Träne zurückzureichen – sie kann es ja schneller. Nur: Wer bei jeder schwierigen Situation übergibt, wird nie lernen. Mein Tipp ist deshalb ganz praktisch: nicht im Moment entscheiden, sondern vorher verabreden. Zum Beispiel: Heute Abend bringe ich das Kind ins Bett, und du gehst mal raus – wirklich raus, nicht ins Nebenzimmer. Dann gibt es keinen Rettungsanker, und man findet seinen eigenen Weg. Das dauert am Anfang länger, und es wird auch mal laut. Aber genau so entsteht Kompetenz. Unsicherheit ist der Preis dafür, das ist beim Elternsein nicht anders als bei einem neuen Hobby oder Beruf. Der Weg mag steinig sein, das Ergebnis ist es wert!

Elternzeit wird oft vor allem als Frage der Betreuung betrachtet. Du siehst darin auch eine Kompetenzfrage. Was verändert sich, wenn ein Vater über längere Zeit wirklich allein für das Kind verantwortlich ist? Wenn der Vater denn tatsächlich in der Elternzeit ein paar Monate alleine für das Kind verantwortlich ist, ist schon viel gewonnen. Das ist heute jedoch die Ausnahme. Wer über Wochen und Monate die meiste Zeit mit einem Kind verbringt, muss notgedrungen lernen, wie das Kind tickt, was es mag und was nicht, was es beruhigt und verärgert, wie man merkt wann es müde ist und wie man es am besten zum Schlafen bringt. Natürlich hilft es, sich in das Universum Erziehung einzulesen, aber ein Kind lernt man nicht aus Büchern, sondern um 3 Uhr nachts. Ich will das auch gar nicht beschönigen: Das ist harte Arbeit, aber sie ist auch sehr bereichernd.

Was wäre dein Rat an einen Vater, der merkt: Meine Partnerin kennt unser Kind und unseren Familienalltag deutlich besser als ich – wie kann er Verantwortung übernehmen, ohne daraus gleich einen Wettbewerb darum zu machen, wer der bessere Elternteil ist? Väter sollten diesen Vorsprung erst mal anerkennen und sich nicht dafür schämen. Als nächstes: Autopilot ausstellen, den Familienalltag bewusst wahrnehmen, sich nicht zurückziehen und sich bemühen, zu verstehen, was die Partnerin alles macht und was sie im Kopf hat. Dann merkt man ganz schnell, wo aktuell die Herausforderungen liegen. Mein Vorschlag an Väter: Sucht euch einen Bereich, der eure Partnerin belastet und übernehmt ihn ganz und erwartet dafür nicht mehr Dankbarkeit, als ihr eurer Partnerin zukommen lasst. Und, ganz wichtig: Nicht reinquatschen und mit wohlgemeinten Ratschlägen um die Ecke kommen – entweder selbst machen oder der Partnerin vertrauen!