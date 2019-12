Fashion-News der Woche (16.-20.12.´19) Streetwear-Bag-Goals: Ader Error und Eastpak launchen Bag-Kollab

Ader Error und Eastpak droppen zum Jahresende d ie coolsten Bags

Die Kollab von Ader Error und Eastpak ist ab sofort online erhältlich!

18.12.2019 – Kurz vorm Jahresende haut uns Eastpak nochmal einen richtigen Brecher um die Ohren! Hast du schon von Ader Erorr gehört? Das koreanische Label besteht aus einem unbekanntem Kollektiv an Künstlern und ist derzeit eines der angesagtes Streetwear-Labels. Die erste gemeinsame Kollektion umfasst 3 Taschen: einen Padded-Backpack, eine Crossbody-Messenger Bag und unserem Highlight, der Sling Bag. Das besondere Extra der Sling-Bag, ist die 3in1-Funktion. Du kannst den vorderen Teil als Bauchtasche tragen und die kleine Tasche am Trageriemen zum Brustbeutel umfunktionieren. Die Ader Error x Eastpak-Kollektion gibt es ab sofort im Online-Shop.

17.12.2019 – Morgen ist es endlich so weit! Der Movie-Brecher auf den alle gewartet haben, geht an den Start. Das große Star Wars-Finale "Der Aufstieg Skywalkers" kommt in die Kinos. Falls du noch das perfekte Outfit für den Kino-Besuch brauchst, haben wir einen Tipp für dich. Pull & Bear droppt in Zusammenarbeit mit Stars Wars extrem coolen Fan-Merch. Die limitierte Unisex-Kollektion besteht aus Sweatshirts, T-Shirts und Accessoires mit Original-Grafiken des Star Wars-Universums, allen voran mit Charakteren wie Roboter R2-D2, dem Droiden C-3PO, natürlich Darth Vader und dem Storm Troppern. Ein echtes Must-have für alle Star Wars-Fans zum großen Finale! Die Kollektion gibt es ab sofort im Online-Shop.

