Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Finde deinen passenden Plan
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
Longevity
LifeMenü aufklappen
Reise
StyleMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
HoroskopeMenü aufklappen
Zur Startseite
Food
Fitness-Ernährung

Lachs vom Grill: Was er Hähnchenbrust voraus hat

Fisch als Muskelbooster
Lachs vom Grill: Was er Hähnchenbrust voraus hat

Wer beim Grillen automatisch zur Hähnchenbrust greift, übersieht einen Vorteil, den viele andere Proteinquellen nicht bieten. Deshalb landet Lachs immer häufiger auf dem Speiseplan von Sportlern.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.06.2026
Als Favorit speichern
Lachsfilets mit Zitronenscheiben garniert, auf einem Backpapier auf dem Grill
Foto: grandriver, Getty Images

Steak ist Kult, Hähnchenbrust gilt als Muskelklassiker. Doch ausgerechnet Lachs bringt etwas mit, das viele klassische Proteinquellen nicht bieten: hochwertiges Eiweiß und Omega-3-Fettsäuren in einer Mahlzeit.

Warum Lachs so oft auf dem Grill landet

Lachs ist einer der beliebtesten Speisefische weltweit – und das nicht ohne Grund. Er verzeiht Fehler beim Grillen, trocknet nicht so schnell aus wie mageres Fleisch und das Aroma spricht für sich.

Gewürzt mit etwas Zitrone, Knoblauch und groben Meersalzflocken ist er in unter 15 Minuten fertig. Kein langes Marinieren, kein Abwiegen von Soßenzutaten. Einfach auf den Rost, kurz wenden – fertig. Und: Lachs kann noch mehr!

Was Lachs für Sportler so interessant macht

Hinter dem guten Geschmack steckt nämlich auch ernährungsphysiologisch einiges. 100 Gramm Lachs liefern je nach Zubereitung rund 20 Gramm Protein – bei vergleichsweise geringem Kalorien- und Kohlenhydratanteil.

Das Protein aus Lachs gilt als hochwertig, weil es alle essenziellen Aminosäuren enthält, die der Körper für den Muskelaufbau benötigt.

Gerade nach intensiven Einheiten kann eine proteinreiche Mahlzeit wie Lachs dabei helfen, die Muskelproteinsynthese anzustoßen und die Erholung zu begleiten.

Der Vorteil, den Hähnchenbrust nicht bietet

Protein liefern viele Lebensmittel. Omega-3-Fettsäuren in relevanter Menge dagegen deutlich weniger. Genau hier unterscheidet sich Lachs von vielen klassischen Fitness-Lebensmitteln.

Er ist zudem vielseitig, sättigend und alltagstauglich, denn er passt in so gut wie jeden Trainingsalltag:

  • Kalt auf Vollkornbrot als proteinreiches Frühstück
  • In Alufolie gegart mit Gemüse als Meal-Prep für den nächsten Tag
  • Als Tatar oder Sashimi für eine leichte, proteinreiche Mahlzeit
  • Als gegrilltes Filet mit Süßkartoffeln nach einem schweren Leg Day

Was die Wissenschaft dazu sagt

Auch die Forschung beschäftigt sich seit Jahren mit Omega-3-Fettsäuren. Eine randomisierte, kontrollierte Studie von Smith et al. zeigte Zusammenhänge mit Prozessen, die für Muskelproteinsynthese und Regeneration relevant sind.

FAQ zu Lachs in der Trainingsküche

Hähnchen liefert viel Protein. Lachs kombiniert hochwertiges Eiweiß zusätzlich mit Omega-3-Fettsäuren. Diese Kombination macht ihn für viele Sportler interessant.

100 Gramm liefern rund 20 Gramm hochwertiges Protein mit allen essentiellen Aminosäuren. Ideal für Muskelaufbau und als Post-Workout-Mahlzeit – warm oder kalt.

Omega‑3 kann die Regeneration unterstützen und entzündungshemmend wirken. Studien zeigen, dass sie die Muskelproteinsynthese fördern können, besonders in Kombination mit Aminosäuren.

Fazit