Kaja Godart

Nach vielen Jahren als Redaktionsleitung und Redakteurin in verschiedenen Verlagen hat Kaja sich 2016 als freie Journalistin selbstständig gemacht und schreibt seitdem über alles, was das Leben noch schöner macht: Gesundheit, Fitness, Familie, Wohnen oder Skandinavien - wo sie mittlerweile lebt. Erschienen sind ihre Texte unter anderem in Eltern, auf www.bunte.de , Focus Online, www.ze.tt oder im Playboy.

Wenn sie nicht gerade am Schreibtisch sitzt und an neuen, spannenden Themen arbeitet, springt sie im Sommer fast täglich eine Runde ins Meer, schnappt sich ihr Stand-up-Paddelboard oder rudert gleich mit der ganzen Familie raus in den Schärengarten. Im Winter liebt sie schweißtreibende Trainings im Fitnessstudio, mit Schlittschuhen über die schwedischen Seen zu gleiten oder die Pilates-Matte auszurollen. Und weil man davon hungrig wird, gibt es bei ihr einen wilden Mix aus deutscher und schwedischer Küche, am liebsten mit viel frischem Obst und Gemüse – und Kuchen!