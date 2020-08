vegetarische Fitness-Rezepte 20 vegetarische Fitness-Rezepte für mehr Muskeln

Muskelwachstum funktioniert nur mit der richtigen Ernährung. Und die muss vor allem eines sein: proteinreich. Fleisch oder Fisch enthalten zwar reichlich davon, doch auch in der vegetarischen Küche gibt es genug Eiweißquellen, die dir alle Aminosäuren für den Aufbau neuer Muskelfasern liefern.

Denn dass eine fleischlose Ernährung nicht alle Nährstoffe liefert, langweilig, unausgewogen oder keine vollwertige Mahlzeit ist, ist definitiv Unsinn. Und: Ohne Fleischbeilage sind viele Veggie-Rezepte ganz fix zubereitet und damit perfekt zum Mitnehmen.

Gleichzeitig überzeugen vegetarische Fitness-Rezepte durch komplexe Kohlenhydrate, die deinem Körper langsam und gleichmäßig Energie bereitstellen. Das verbessert nicht nur deine Leistung beim Training, sondern unterstützt zusätzlich den Muskelaufbau.

Auch pflanzliche Proteine lassen die Muskeln wachsen

Fleisch und Fisch sind in der vegetarischen Küche tabu. Anders als bei einer rein pflanzlichen, also veganen Ernährung sind Eier, Milchprodukte und Käse jedoch erlaubt. Damit hast du gleich eine ganze Menge an fleischlosen Proteinquellen, aus denen sich vegetarisches Muskelfutter zubereiten lässt.

Auch Hülsenfrüchte, wie Kichererbsen oder Linsen, haben einen hohen Gehalt an Proteinen. Gleichzeitig sind sie reich an guten Kohlenhydraten und bieten dir damit gleich die doppelte Portion Power. Gute Kohlenhydrate in Kombination mit Eiweiß liefern übrigens auch Haferflocken.

Tofu erhöht den Eiweißgehalt auf deinem Teller zudem enorm und ist vielseitig einsetzbar. Das gleiche gilt für andere Fleischersatzprodukte, wie Seitan oder Soja-Sojaschnetzel.

Vegetarische Fitness-Rezepte mit viel Eiweiß und komplexen Kohlenhydraten

Muskelaufbau-Rezepte ohne Fleisch sind dank der Vielzahl an unterschiedlichen, pflanzlichen Proteinquellen sehr abwechslungsreich – selbst für Kochmuffel. Beispiel: ein schnelles Omelett ist eine echte Proteinbombe. Eier kannst du kinderleicht mit anderen Lebensmitteln kombinieren, wie Kartoffeln, Reis oder Quinoa. Dazu dann noch ein Dip aus Magerquark oder Hüttenkäse und fertig ist das perfekte Fitness-Rezept für Veggies.

Noch mehr Inspiration gefällig? Dann klick dich am besten direkt durch die folgenden 20 Muskelaufbau-Rezepte ohne Fisch und Fleisch.

Schnelles Shakshuka Shakshuka ist DAS israelische Nationalgericht. Die Eier garen hier in einer aromatischen Sauce aus Tomaten, Paprika und Zwiebeln – lecker und Low Carb! Russel Smith Shakshuka Zutaten für 2 Portion(en) 150 g Geröstete eingelegte Paprika (mit Saft)

5 mittelgroße(s) Tomate(n) (geschält, mit Saft)

1 Prise Meersalz

4 Zehen Knoblauch

1 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

2 EL Olivenöl

1 EL Tomatenmark

1 1/2 EL Harissa

Pfeffer

4 mittelgroße(s) Ei(er)

4 EL Griechischer Joghurt Zubereitung Paprika und Tomaten pürieren. Knoblauch pellen, mit Meersalz bestreuen und mit dem Messerrücken auf einem Brett zu einer beigen Masse zerdrücken. Zwiebel fein würfeln. Öl bei mittlerer Hitze erwärmen, Knoblauch und Zwiebeln hinzugeben und 1 Minute unter Rühren garen. Harissa und Tomatenmark hinzufügen und 1 weitere Minute garen. Tomaten-Paprikapüree hinzufügen, gut umrühren und abschmecken. Die Eier in eine Tasse aufschlagen, in der Mitte der Pfanne die Soße beiseiteschieben und die Eier in die Pfanne geben. Bei mittlerer Hitze kochen, bis das Eiweiß erstarrt, aber die Eidotter noch weich sind. Salzen und pfeffern. Mit Joghurt toppen und sofort servieren. Lecker ist auch Fladenbrot dazu (Tipp). Der Trick ist, die Hitze so niedrig einzustellen, dass die Soße nicht anbrennt, aber die Eier dennoch genügend Hitze zum Stocken bekommen. Sobald die Soße leicht trocken auszusehen beginnt, geben Sie schnell etwas Wasser hinzu. Kalorien (kcal): 407

Fett: 28g

Eiweiß: 19g

Kohlenhydrate: 21g

Linsen-Salat mit Quark Linsen gab es immer nur bei Oma? Zeit, das angestaubte Image der kleinen Hülsenfrüchte aufzupeppen, denn Linsen sind nicht nur super gesund und lecker, sondern auch sehr vielseitig in der Zubereitung. Erstes Pflichtrezept: Dieser schnelle Linsen-Salat, auch perfekt für die Lunchbox Ulrike Holsten Linsen-Salat mit Quark Zutaten für 1 Portion(en) 35 g Linsen, Trockenprodukt

125 ml Gemüsebrühe

1 mittelgroße(s) Tomate(n)

1/4 Zehe Knoblauch

1/2 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

1 Schuss Zitronensaft

1 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

1 TL Petersilie

100 g Kräuterquark Zubereitung Linsen in Gemüsebrühe nach Packungsanleitung kochen, so dass sie noch Biss haben. Tipp: Rote Linsen brauchen nur rund 10 Minuten! Tomate würfeln, Knoblauch und Zwiebel fein hacken. Zitronensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zwiebeln und Knoblauch zu einem Dressing vermischen und anschließend mit den Linsen und der Tomate vermischen. Petersilie hacken und darüberstreuen. Kräuterquark als Dip dazu essen. Kalorien (kcal): 378

Fett: 21g

Eiweiß: 18g

Kohlenhydrate: 25g

Kichererbsen-Kokos-Curry Die vegane Küche kann nicht deftig sein? Dann haben Sie dieses herzhafte Kichererbsen-Kokos-Curry wohl noch nicht probiert …. Ulrike Holsten Kichererbsen-Kokos-Curry Zutaten für 2 Portion(en) 80 g Brauner Reis, roh

1 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

4 mittelgroße(s) Frühlingszwiebel(n)

2 TL Rapsöl

240 g Kichererbsen, Dose (Abtropfgewicht)

2 TL Currypulver

200 ml Gemüsebrühe

100 ml Kokosmilch

1 Handvoll Baby-Spinat

20 g Cashewnüsse

Salz

Pfeffer Zubereitung Den Reis nach Packungsanweisung kochen. Derweil Zwiebel fein würfeln, Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. In einem Wok oder einer Pfanne Öl erhitzen, Zwiebeln hinzugeben und kurz andünsten, dann die Kicherbsen hinzufügen. Mit Currypulver würzen. Mit Gemüsebrühe und Kokosmilch ablöschen und die Frühlingszwiebel (ein paar für die Deko über lassen) und die Cashewkerne hinzugeben. Alles ein wenig einkochen lassen und zum Schluss den Spinat kurz mitdünsten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und das Curry zusammen mit dem Reis servieren. Ein paar Frühlingszwiebeln als Deko on top streuen. Kalorien (kcal): 580

Fett: 29g

Eiweiß: 17g

Kohlenhydrate: 59g

Linsengemüse mit Rucola und Ei Herzhaftes Veggie-Gericht mit braunen Linsen und Spiegelei – lecker und eiweißreich! Lisa Shin Zutaten für 2 Portion(en) 3 EL Olivenöl

2 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

1 mittelgroße(s) Karotte(n)

50 g Knollensellerie

100 g Linsen, Trockenprodukt (braune)

500 ml Gemüsebrühe

125 g Rucola

2 mittelgroße(s) Ei(er)

Salz

Pfeffer Zubereitung 2/3 von dem Olivenöl in einem Topf erhitzen. Sellerie, Zwiebeln und die Karotte in kleine, mundgerechte Würfel schneiden, dazugeben und etwa 5 Minuten anbraten. Linsen dazugeben, Brühe aufgießen, salzen, 20 bis 30 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen weich sind. Den Rucola hinzufügen, mit Salz und Pfeffer würzen. Das restliche Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, dann die Eier hineinschlagen. Die Pfanne abdecken, Spiegeleier darin so lange braten, bis das Eiweiß fest geworden ist. Gemüse auf den Teller geben, Spiegelei obendrauf. Kalorien (kcal): 441

Fett: 26g

Eiweiß: 23g

Kohlenhydrate: 32g

Scharfer Bohneneintopf mit Guacamole Jetzt wird’s feurig: Diese vegane Variante des mexikanischen Eintopfs eignet sich perfekt für die nächste Party! Natürlich ebenfalls super schnell zubereitet, fettarm, aber trotzdem sättigend! Nato Welton Scharfer Bohneneintopf Zutaten für 2 Portion(en) 150 g Brauner Reis, roh

500 ml Gemüsebrühe

1 Dose Tomate(n) (gehackt)

1 Dose Kidneybohnen, Konserve

1/2 TL Salz

1/2 Schote Chili

2 TL Cumin

1/2 TL Chilipulver

1 Zehe Knoblauch

1 mittelgroße(s) Limette(n)

1 mittelgroße(s) Avocado(s) Zubereitung Reis, Gemüsebrühe, Kidney­bohnen und die Tomaten zu­sammen in einen Topf geben. Die Chilischote entkernen, hacken und mit Cumin und Chilipulver zugeben. Die Knoblauchzehe dazupressen und das Salz zu­fügen, gut umrühren und abgedeckt bei kleiner Flamme 30 Minuten köcheln lassen. Zwischendurch umrühren. Limette auspressen und am Ende über den fertigen Reis geben. Für die Guacamole zuerst die Avocado zerdrücken. ­Chili­schote entkernen und ­hacken, Knoblauch pressen

und die Limette auspressen, Salz hinzugeben. Alle Zutaten verrühren und zusammen mit dem Reis servieren. Kalorien (kcal): 720

Fett: 34g

Eiweiß: 19g

Kohlenhydrate: 86g

Schnelle Bohnen-Pfanne mit Ei Komplexe Carbs aus Kidneybohnen, gesundes Gemüse und eine kleine Proteinbombe in der Mitte: Diese vegetarische Bohnen-Pfanne hat alles, was ein gutes Hauptgericht braucht Ulrike Holsten Schnelle Bohnen-Pfanne und Ei Zutaten für 1 Portion(en) 250 g Tomate(n)

3 Stangen Lauchzwiebel(n)

1 TL Rapsöl

150 g Kidneybohnen, Konserve

Salz

Pfeffer

Chilipulver

3 Zweige Petersilie

1 mittelgroße(s) Ei(er) Zubereitung Tomaten in grobe Stücke schneiden, Lauchzwiebeln in Ringe. Öl in einer kleinen Pfanne erhitzen, Lauchzwiebeln darin andünsten, Tomaten zugeben, ca. 5 Min unter Rühren schmoren lassen. Bohnen dazugeben, alles mit Salz, Pfeffer und Chili abschmecken. Weitere 5 Min köcheln lassen, dann die Petersilie hacken und dazu geben (ein wenig als Topping überlassen). Ei über der Pfanne aufschlagen und auf die Tomaten-Bohnen-Masse in eine kleine Mulde geben. Bei schwacher Hitze 6-8 Minuten stocken lassen. Am besten in der Pfanne servieren. Petersilie als Schluss-Topping dazugeben. Kalorien (kcal): 364

Fett: 17g

Eiweiß: 18g

Kohlenhydrate: 38g

Quinoa-Salat mit Tofu und Ei Wer sich ohne Fleisch ein Sixpack antrainieren will, der braucht besonders viele Proteine – wie in diesem leckeren Tofu-Salat Rob White Tofu-Salat Zutaten für 1 Portion(en) 50 g Quinoa (roh)

100 g Tofu

1 mittelgroße(s) Ei(er)

0.5 mittelgroße(s) Paprika (gelb)

0.25 Bund Petersilie

2 mittelgroße(s) Frühlingszwiebel(n)

1 EL Salatkörner-Mischung

1 EL Olivenöl

0.5 mittelgroße(s) Zitrone(n)

Pfeffer (schwarz) Zubereitung Quinoa rund 10 Minuten gar kochen, das Ei hart kochen und den Tofu würfeln. Tomate achteln, Paprika in Stücke schneiden und Frühlingszwiebel in Ringe schneiden. Petersilie waschen, trocknen und hacken und die Kerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Die Zitrone auspressen und alle Zutaten fürs Dressing miteinander verrühren. Nun die Salat-Bestandteile in einer Schüssel vermengen. Die Soße darüber gießen. Kalorien (kcal): 586

Fett: 32g

Eiweiß: 35g

Kohlenhydrate: 41g

Pikanter Tofu mit Quinoa-Avocado-Salat Gesundes Mittag- oder Abendessen (auch ideal fürs Meal prepping), dass auch Veganern schmeckt Levi Brown Pikanter Tofu mit Quinoa-Avocado-Salat Zutaten für 1 Portion(en) 40 g Quinoa

75 g Räuchertofu

1/2 mittelgroße(s) Paprika (rot)

1/2 mittelgroße(s) Avocado(s)

2 Zweige Koriander

1 EL Limettensaft

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Quinoa nach Packungsanweisung kochen. Tofu, Paprika und Avocado würfeln und in eine Schüssel geben. Koriander hacken und alles vermischen. Mit Limettensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Quinoa untermischen. Kalorien (kcal): 547

Fett: 38g

Eiweiß: 24g

Kohlenhydrate: 30g

Tomaten-Mozzarella-Omelette Eier sind wahre Proteinbomben. Dieses Omlette wird mit Tomaten-Mozzarella aufgepeppt und zaubert so ein bisschen Italien auf den Teller Ulrike Holsten Tomaten-Mozzarella-Omlette Zutaten für 1 Portion(en) 2 mittelgroße(s) Ei(er)

100 g Cocktailtomate(n)

1/2 Kugel Mozzarella

30 ml Milch

1 TL Petersilie

1 TL Butter Zubereitung Tomaten vierteln, Mozzarella in Scheiben schneiden. Eier mit der Milch verquirlen, Petersilie untermischen. Butter in eine Pfanne geben und die Eiermasse darin stocken lassen. To­maten und Mozzarella dazugeben, würzen und zugedeckt 3 bis 5 Min. weiter stocken las­sen. Lecker dazu: Toast oder Baguette Kalorien (kcal): 398

Fett: 30g

Eiweiß: 27g

Kohlenhydrate: 7g

Spiegelei auf scharfen Tortillas Das eiweißreichste Eiergericht der Welt wartet darauf von Ihnen verputzt zu werden! Bohnen ergänzen die Spiegeleier perfekt, denn nur wenige pflanzliche Nahrungsmittel besitzen derart viele Proteine wie die Hülsenfrüchte! Charles Masters Zutaten für 2 Portion(en) 1/4 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

1/2 Zehe Knoblauch

1 Zweig Koriander

1 Schote Peperoni (eingelegt, scharf)

1/2 mittelgroße(s) Limette(n)

250 g Tomate(n) (geschält, aus der Dose)

200 g schwarze Bohnen

1 Prise Kümmel

4 mittelgroße(s) Ei(er)

4 mittelgroße(s) Tortilla(s) (aus Weizenmehl)

Salz

Pfeffer Zubereitung Für die Salsa: Zwiebeln, Knoblauch, Koriander und Peperoni klein hacken und mit einer Prise Salz und Pfeffer in eine Schüssel geben. Die Limette auspressen und die Hälfte des Saftes dazu geben. Tomaten zerkleinern, untermengen, dann alles mit einer Gabel oder einem Stabmixer nur leicht pürieren (so das es stückig bleibt). Für den Tortilla-Belag: Bohnen, Kümmel und den verbliebenen Limettensaft in einem kleinen Topf vermengen, salzen und pfeffern. Bei mittlerer Hitze die Mischung anschließend rund 5 min erwärmen. Auf mittlerer Stufe zwei antihaftbeschichtete Pfannen erhitzen. In der einen rösten Sie die Tortillas von beiden Seiten ungefähr 1 min an. In der zweiten Pfanne schlagen sie alle Eier nacheinander hinein (sanft hineingleiten lassen). 2-3 min braten lassen (wer es lieber ganz fest mag, dreht die Spiegeleier noch einmal um). Auf jeden Teller 2 Tortillas legen, darauf die Bohnenmischung, dann jeweils 2 Spiegeleier und zum Schluss die Salsa drüber geben. Kalorien (kcal): 693

Fett: 18g

Eiweiß: 43g

Kohlenhydrate: 87g

Vegetarische Bohnen-Frikadellen mit Avocado-Dip Mit diesen Gemüse-Frikadellen ist vegetarisch entgiften super easy: Zusammen mit dem schnellen Avocado-Dip sind sie das perfekte Gericht fürs Büro oder Zuhause. Die machen wir in Zukunft öfter! Nato Welton Bohnen-Pattys mit Avocado-Dip Zutaten für 2 Portion(en) 2 mittelgroße(s) Ei(er)

1 EL Chia-Samen

60 g Erbsen

175 g schwarze Bohnen

3 EL Buchweizenmehl (gehäuft)

1/2 Bund Petersilie

1 mittelgroße(s) Limette (Bio)

2 TL Sojasauce) (Tamari, glutenfrei)

1/2 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

1 Zehe Knoblauch

3 EL Kokosöl

1/2 mittelgroße(s) Avocado(s)

1 EL Tahin

1 TL Sojasauce (Tamari, glutenfrei)

1 TL Sesamöl

2 EL Wasser

1/2 TL Stevia Zubereitung Eier aufschlagen und Chia-­Samen 5 Minuten darin quellen lassen. Dann Erbsen, Bohnen und Buchweizenmehl zugeben. Petersilie hacken, Schale der Limette abreiben (den Saft brauchen wir später noch für das Dressing) und mit Tamari, Salz und Pfeffer zum Rest geben und gründlich mixen. Zwiebel fein hacken, Knoblauch pressen. Beides in 1 TL Kokosöl weich dünsten und zum Bohnenmix geben. Nun 1 TL Kokosöl in einer Pfanne erhitzen und aus 1 Esslöffel Bohnenmix je ein Patty formen und braten. Wiederholen, bis die komplette Masse verbraten ist. Avocado zerdrücken, Limette auspressen und mit den restlichen Zutaten zu einem Dip verrühren. Kalorien (kcal): 846

Fett: 49g

Eiweiß: 35g

Kohlenhydrate: 67g

Schnelle Veggie-Penne Schneller geht’s nicht: Pasta-Liebhaber werden die schnelle Veggie-Nudelpfanne lieben. Fleisch werden Sie nicht vermissen, versprochen! Ulrike Holsten Schnelle Veggie-Penne Zutaten für 1 Portion(en) 1/2 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

100 g Kirschtomate(n)

1 Handvoll Rucola

50 g Feta

120 g Vollkornnudeln, roh (Penne)

1 EL Pinienkerne

1 TL Olivenöl

Salz

Pfeffer Zubereitung Zwiebel fein würfeln, Kirschtomaten halbieren, Rucola waschen, Feta grob zerkrümeln. Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Pinienkerne fettfrei in einer kleinen Pfanne rösten, beiseite stellen. Öl in einer Pfanne erhitzen und Zwiebeln darin andünsten. Tomaten dazugeben und kurz anbraten. Nudeln derweil abtropfen lassen (ein wenig Nudelwasser zurückbehalten) und in die Pfanne geben. Nudeln darin schwenken, Nudelwasser hinzufügen und mit Salz und Pfeffer würzen, mit Feta bestreuen, Rucola nur kurz unterheben, mit gerösteten Pinienkernen betreuen und sofort servieren. Kalorien (kcal): 738

Fett: 34g

Eiweiß: 28g

Kohlenhydrate: 82g

Quinoa-Pfanne mit Ei Diese fixe Quinoa-Pfanne sieht nicht nur gut aus, sie ist auch gut für Ihre Muskeln: Langkettige Carbs aus Quinoa und Gemüse versorgen Sie mit Power fürs Workout und und hochwertiges Eiweiß hilft bei der anschließenden Regeneration Kathleen Schmidt-Prange Quinoa-Pfanne mit Ei Zutaten für 1 Portion(en) 50 g Quinoa (bunt)

1 TL Rapsöl

100 g Zucchini

100 g Kirschtomate(n)

2 mittelgroße(s) Frühlingszwiebel(n)

50 g Feta

1 mittelgroße(s) Ei(er)

Salz

Pfeffer Zubereitung Quinoa abspülen (Sieb) und in Wasser nach Packungsanleitung garen. Derweil Zucchini, Tomaten und Frühlingszwiebeln in mundgerechte Stücke schneiden. Öl in einer kleinen Pfanne erhitzen und Gemüse darin anbraten, salzen und pfeffern. Quinoa und zerbröselten Feta dazu geben und einfach untermengen. Eine kleine Mulde in die Mitte der Pfanne schaffen, indem man das Gemüse an den Rand schiebt. Ei nun in diese Mulde aufschlagen und stocken lassen. Ofen auf 200 ° anheizen und Pfanne für ein paar Minuten hinein geben, damit das Ei auch von oben Wärme bekommt und nicht zu flüssig wird. Kalorien (kcal): 515

Fett: 30g

Eiweiß: 27g

Kohlenhydrate: 38g

Gebackene Süßkartoffel mit Pilzen Kartoffeln mit Quark sind so 80er: Jetzt kommen Süßkartoffeln in den Ofen und werden mit Quark und Gemüse gepimpt. Eine echte Nährstoffbombe! Ulrike Holsten Gebackene Süßkartoffel Zutaten für 1 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Süßkartoffel(n)

1 mittelgroße(s) Schalotte(n)

2 EL Magerquark

1 EL Schnittlauch

Salz

Pfeffer

100 g Champignon(s)

1 TL Rapsöl

2 mittelgroße(s) Frühlingszwiebel(n)

1 TL Petersilie (gehackt) Zubereitung Backofen auf 180 ° vorheizen. Süßkartoffel mit einer Gabel mehrfach einstechen und im Ofen für rund 50 Minuten backen, bis sie sich beim Einstechen (Gabel) weich anfühlt. Derweil Schalotte fein würfeln und mit dem Quark verrühren. Schnittlauch dazugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kleine Champignons vierteln, Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen und Pilze und Frühlingszwiebel darin anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen, Petersilie untermischen. Süßkartoffeln der Länge nach Aufschneiden (nicht durchschneiden!), mit dem Quark bestreichen und mit den Pilzen toppen. Kalorien (kcal): 489

Fett: 11g

Eiweiß: 19g

Kohlenhydrate: 78g

Frucht-Nuss-Müsli mit Hüttenkäse Dieses Müsli enthält alle Zutaten, um Ihre grauen Zellen anzufeuern – und schmeckt dabei auch noch denkwürdig gut Shutterstock Frucht-Nuss-Müsli mit Hüttenkäse Zutaten für 1 Portion(en) 100 g Hüttenkäse

3 EL Haferflocken

1 mittelgroße(s) Banane(n)

100 g Mango(s)

1 mittelgroße(s) Orange(n)

1 EL Kürbiskerne

1 EL Walnüsse Zubereitung Mango schälen und würfeln, Banane schälen und in Scheiben schneiden. Orange filetieren und klein schneiden. Hüttenkäse mit Obst und Haferflocken in die Dose geben. Nüsse und Kerne darauf verteilen. Wer das Ganze ein bisschen süßer mag, kann über das Müsli ein wenig Honig oder Orangensaft träufeln. Kalorien (kcal): 686

Fett: 26g

Eiweiß: 29g

Kohlenhydrate: 82g

Quinoa-Bowl mit Linsen und Kidneybohnen Starke Carb-Kombi: Linsen, Quinoa und Kidneybohnen machen diese Bowl zu einem gesunden High-Carb-Menü – ein ideales Mittagessen, um Ihre Energiereserven für den Nachmittag aufzufüllen. Kathleen Schmidt-Prange Quinoa-Bowl mit Linsen und Kidneybohnen Zutaten für 2 Portion(en) 1/2 mittelgroße(s) rote Zwiebel

100 g Zucchini

2 mittelgroße(s) Tomate(n)

50 g Quinoa

100 g rote Linsen

1 TL Gemüsebrühe

1 TL Rapsöl

100 g Kidneybohnen, Konserve (Abtropfgewicht)

70 g Feta

Salz

Pfeffer Zubereitung Zwiebel in Halbringe schneiden, Zucchini in feine Streifen. Tomate würfeln. Quinoa nach Packungsanleitung rund 15 Minuten in Gemüsebrühe kochen. Im gleichen Wasser die roten Linsen kochen – diese brauchen allerdings nur 10 Minuten um gar zu sein, daher erst 5 Minuten später hinzugeben. Öl in einer Pfanne erhitzen und Zucchini, Zwiebeln, Tomate und Kidneybohnen (vorher abtropfen lassen) darin anbraten. Dann die Linsen und den Quinoa dazu geben, alles gut vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wer mag, kann auch mit Chiliflocken oder ein wenig Sambal Oelek ein wenig Schärfe reinbringen. Zum Schluss zerbröselten Feta unterheben und alles zusammen in einer Schüssel servieren – fertig ist die Quinoa-Bowl. Lecker dazu: Kräuterquark. Kalorien (kcal): 465

Fett: 16g

Eiweiß: 28g

Kohlenhydrate: 53g

Veganer Salat mit Tofu, Granatapfel & Pistazie Dieses vegetarische Salat-Rezept hat nur wenig Kalorien, aber die geballte Ladung Nährstoffe Rob White Vegetarischer Power-Salat mit Tofu Zutaten für 1 Portion(en) 150 g Tofu

1 EL Rapsöl

100 g Feldsalat

1 EL Kürbiskerne

2 mittelgroße(s) Tomate(n)

1/2 mittelgroße(s) Granatapfel

1 EL Pistazien

1 mittelgroße(s) Karotte(n)

4 mittelgroße(s) Paranüsse

2 EL Granatapfelsaft

Salz

Pfeffer Zubereitung Tofu in Streifen schneiden und in dem Rapsöl anbraten. Feldsalat waschen und trocknen. Tomate achteln und die Möhre in dünne Scheiben schneiden. Paranüsse hacken und die Kerne des Granatapfels auslösen. Für das Dressing Öl und Saft mit Salz und Pfeffer würzen. Feldsalat, Granatapfelkerne, Tomate und Möhre vermischen, dann Tofu Nüsse und Kerne plus Pistazien darauf streuen und das Dressing darüber gießen. Kalorien (kcal): 681

Fett: 46g

Eiweiß: 34g

Kohlenhydrate: 34g

Gebratener Tofu an asiatischem Kürbis-Brokkoli-Curry Der asiatische Tofu-Curry liefert jede Menge hochwertiges, pflanzliches Eiweiß – das auch Fleischliebhabern munden wird Levi Brown Zutaten für 4 Portion(en) 500 g Tofu

600 g Kürbis(se) (z.B. Butternuss oder Delicata)

500 g Brokkoli

2 EL Rapsöl

2 Stangen Frühlingszwiebel(n) (fein gehackt)

2 cm Ingwer (gehackt)

3 Zehen Knoblauch (gehackt)

1 EL Jalapeños (grün, gehackt)

240 ml Kokosmilch (fettarm)

3 EL Currypaste (grün)

120 ml Gemüsebrühe (oder Geflügelbrühe)

4 TL Brauner Zucker

3 EL Sojasauce

1/2 Bund Basilikum (gehackt, ein Teil zur Deko)

1/2 Bund Koriander (gehackt, ein Teil zur Deko)

1 Prise Cayennepfeffer Zubereitung Tofu, in Stücke schneiden, salzen und pfeffern und ohne Fett in einer beschichteten Pfanne anbraten. Bei großer Hitze etwa 4 min von jeder Seite goldgelb anbrutzeln, dabei ab und zu auf den Tofu drücken, damit Flüssigkeit entweichen kann. Aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Kürbis in kleine Würfel schneiden und im Dampfkochtopf 5 min garen. Brokkoli hinzugeben und 5 min weiter garen. Öl im Wok oder einer großen Pfanne erhitzen. Frühlingszwiebeln, Ingwer, Knoblauch und die Jalapenos dazugeben, alles 2-3 min unter Rühren braten. Danach Kokosmilch, Currypaste, Brühe, Pfeffer, braunen Zucker und die Sojasauce einrühren und aufkochen. Tofu, Kürbis, Brokkoli, Basilikum und Koriander hinzufügen und aufkochen. Hitze dann reduzieren, 5 min einkochen lassen. Auf Teller verteilen, mit Koriander und Basilikum garnieren. Kalorien (kcal): 468

Fett: 28g

Eiweiß: 29g

Kohlenhydrate: 25g

Power-Bowl mit Kichererbsen In diese vegane Bowl wandert nur Gutes: Couscous liefert Kohlenhydrate, das Gemüse viele Ballaststoffe und die Kichererbsen sorgen für eine Portion pflanzliches Eiweiß. Kühne Power-Bowl mit Kichererbsen Zutaten für 2 Portion(en) 100 g Couscous, roh

100 ml Gemüsebrühe

1 mittelgroße(s) Karotte(n)

125 g Brokkoli

100 g Radicchio

1/2 mittelgroße(s) Salatgurke(n)

150 g Endiviensalat

150 g Kichererbsen, Dose

2 EL Salatkörner-Mischung

2 EL Cranberrys (getrocknet)

2 EL Kresse (frisch)

2 EL Olivenöl

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

4 EL Vinaigrette z.B. von Kühne (ENJOY Traube-Cranberry) Zubereitung Couscous mit heißer Gemüsebrühe (alternativ geht auch nur Wasser) übergießen und ca. 5 bis 10 Minuten quellen lassen, gelegentlich umrühren. Karotten in Spalten schneiden, Brokkoli in kleine Röschen teilen. Radicchio in feine Streifen und die Gurke in feine Scheiben schneiden. Den Endiviensalat waschen und abtropfen lassen. Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Zuerst Karottenstreifen, dann den Brokkoli darin anbraten. Kichererbsen abtropfen lassen. Nun alles hübsch in einer großen Schüssel anrichten. Dafür zuerst den Salat und den Couscous hineingeben, dann die restlichen Zutaten darin platzieren. Mit Kresse, Nusskernen und Cranberries bestreuen. Zum Schluss das Salatdressing drüber geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kalorien (kcal): 572

Fett: 21g

Eiweiß: 20g

Kohlenhydrate: 70g

Marathon-Müsli Dieses Müsli füllt Ihre Energiespeicher nach einer Laufrunde oder vor einer Endloskonferenz wieder auf Rob White Marathon-Müsli Zutaten für 1 Portion(en) 7 EL Haferflocken (Vollkorn)

3 EL Weizenflocken

1 mittelgroße(s) Banane(n)

1 Handvoll getrocknete Aprikose(n)

1 EL Sonnenblumenkerne

1 EL Walnüsse

1 mittelgroße(s) Orange(n)

150 g Naturjogurt

1 EL Honig Zubereitung Banane in Scheiben schneiden und die Aprikosen vierteln. Die Orange auspressen und mit Joghurt und Honig vermischen. Flocken, Obst und Kerne miteinander vermischen und servieren. Kalorien (kcal): 1150

Fett: 33g

Eiweiß: 36g

Kohlenhydrate: 173g

