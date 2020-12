Türkischer Lammeintopf mit Süßkartoffeln

Das Vitamin B, das im Lamm dieses türkischen Eintopfs steckt, hilft dem Körper, nach der dunklen Jahreszeit in Gang zu kommen. Auch eine wichtige Zutat: die Süßkartoffeln. Ihr glykämischer Index ist sehr niedrig – die Kohlenhydrate beeinflussen den Blutzuckerspiegel also nicht so stark. So überwindest du jeden Tiefpunkt