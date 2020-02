Meal-Prep Darum sollte jeder Sportler sein Essen vorkochen

Der Food-Trend Meal-Prep (englisch: meal = Mahlzeit; prep von preparation = Vorbereitung) ist aus den USA nach Deutschland geschwappt und findet immer mehr Anklang. Nicht nur, weil die vorbereiteten Lunchboxen gut aussehen, sondern auch, weil Meal-Prep smart und gesund ist. Die Idee dahinter: Du kochst das Essen für mehrere Tage vor, sodass du immer eine gesunde und leckere Mahlzeit parat hast – auf der Arbeit und zuhause.

In diesem Artikel:

Meal Prep: Warum sollte ich vorkochen?

Es gibt zwei gute Gründe, dein Essen selbst zuzubereiten und mitzunehmen. Zum einen, weil du dann genau weißt, was drinsteckt. "Besonders für Sportler ist es eine gute Möglichkeit, die eigene Zufuhr an Makronährstoffen zu überprüfen und je nach Trainingsziel anzupassen", erklärt Marcus Schall, Autor von 'Super Good Food: Glücksrezepte für mehr Power'.

Zum anderen gehst du dank Meal-Prep der Gefahr aus dem Weg, qualitativ minderwertige Lebensmittel zu essen, nur weil gerade nichts anderes da ist. "Du weißt, wo die Lebensmittel herkommen, und du kannst sie nach eigenem Geschmack zusammenstellen", erklärt der Ernährungs-Coach.

Gesunder Nachtisch mit viel Protein und ohne Zucker

Ein weiteres Plus: Du bist unabhängig von Kantinen, Lieferdiensten oder dem Döner-Laden in der Nähe deiner Arbeit. Beim Meal-Prep ist es zunächst gar nicht wichtig, wie oft du dich selbst versorgst. Viele packen sich nur an manchen Tagen die Box in die Tasche, um an den anderen Tagen mit Kollegen oder Freunden essen zu gehen.

G-Stock Studio / Shutterstock.com Zu zweit macht Vorkochen gleich noch mehr Spaß

Welche Meal-Prep-Boxen sind gut?

Grundsätzlich kannst du für den Transport deiner Mahlzeiten jede normale Brotdose verwenden. Achte jedoch darauf, dass Plastikdosen schadstofffrei sind. Noch günstiger geht es mit ausrangierten Jogurt- oder Marmeladengläsern. Verzichten solltest du hingegen auf Alu-, Schaumstoff und Pappschalen – denn die haben nicht nur die Optik von Lieferdiensten, sondern verursachen auch noch jede Menge Müll.

Bist du einmal auf den Geschmack von Meal-Prep gekommen, kannst du in eine hochwertige Lunchbox, auch Bento-Box genannt, investieren. Diese sind genau auf die Bedürfnisse von Meal-Preppern ausgelegt. Das heißt, sie sind ausreichend groß, auslaufsicher und haben mehrere Trennwände.

Die Sistema Bento Cube Box To Go beinhaltet etwa einen praktischen Topf für Obst oder Jogurt, und die Bento Box von Smart Gorilla Tools sieht äußerst sehr stylisch aus. Die FitLunch-Edelstahldose verzichtet ganz auf Plastik.

Die leckersten Meal-Prep-Rezepte

Die besten Lebensmittel fürs Meal Prepping

Oberste Regel beim Meal-Prep: für Abwechslung sorgen, denn Langeweile ist der größte Feind des Genusses. Mit ein bisschen Planung bereitest du dir ab morgen die leckersten Lunchboxen vor, die alle Kollegen vor Neid erblassen lassen. Mit diesen Bausteinen kannst du deine Lunchbox mehrere Tage gut befüllen:

1. Eiweißlieferanten für die Lunchbox

Vorgegartes Fleisch oder Fisch, die Reste vom Vortag, Käse, Joghurt oder Tofu eignen sich ideal für deine Lunchbox.

Fleisch(-ersatz) Fisch Milchprodukte & Co. Rindersteak Garnelen Eier, gekocht Rinderhack Thunfisch, Dose Naturjoghurt Hähnchen- oder Pute Lachsfilet Magerquark Schnitzel geräucherter Lachs Hüttenkäse Bacon geräucherte Forelle Feta Tofu Mozzarella Seitan

10 Lebensmittel die besonders viel Omega-3-Fettsäuren enthalten

2. Getreide & Co. als Meal-Prep-Basis

Zur Eiweißquelle gehört ein oder zwei dieser Carbquellen:

Getreide & Co. Hülsenfrüchte Reis Kichererbsen, Dose Nudeln Kidneybohnen, Dose Quinoa Linsen Bulgur Edamame Couscous Grüne Bohnen Süßkartoffeln Weiße / Schwarze Bohnen Kartoffeln Erbsen

3. Obst und Gemüse sind Pflicht

Unbedingt saisonal einkaufen, sonst auch gern auf Tiefkühlkost zurückgreifen. Bei Obst und Gemüse gilt: je kleiner, desto praktischer.

Obst Gemüse Granatapfel Gurke Ananas Tomaten Mango Brokkoli Papaya Möhren Weintrauben Paprika Pflaumen Radieschen Physalis Blumenkohl Beeren Zucchini Apfel Zuckerschoten Birne Mais Maracuja Kürbis Spargel

4. Snack-Ideen

Für zwischendurch oder als Ergänzung zu den Lunchboxen:

Snacks Trockenfrüchte Nüsse Studentenfutter Oliven Mixed Pickles Gewürzgurken Beef Jerky

Natürlich sollen nicht alle Zutaten roh und einzeln hinein. Jens Glatz, Food- und Fitnessblogger rät: "Obst, Gemüse, Nüsse oder Lebensmittel wie Räucherlachs dürfen direkt eingepackt werden. Aber auch ein schneller Mix aus Tomate und Mozzarella hält morgens nicht lange auf." Zum Befüllen bietet sich zudem alles an, was abends beim Essen übrig bleibt. "Steak, Blumenkohl oder Brokkoli, eventuell kurz mit einer Scheibe Käse in der Mikrowelle überbacken, und auch Nudeln, die mit ein paar Kirschtomaten, Fetawürfeln und Basilikumblättern zum Salat werden, schmecken am nächsten Tag einfach lecker", verrät Glatz.

Diese Lebensmittel müssen auf deine Einkaufsliste

Der große Vorteil beim Meal-Prep ist, dass Reste jetzt nicht mehr verschwendet, sondern am nächsten Tag noch gegessen werden. Das spart Zeit und Geld. Ist der Kühlschrank erst richtig präpariert, dauert die Zusammenstellung einer Mahlzeit, je nach Art und Umfang, nur zwischen 3 und 15 Minuten. Das garantiert Abwechslung und ermöglicht trotzdem regelmäßig Lieblingszutaten. Einziger Nachteil: Es kostet jeden Tag ein bisschen Zeit, auch wenn es nur wenige Minuten sind.

So kochst du clever vor

Eine andere Möglichkeit der Verpflegung: immer etwas Selbstgekochtes für die Mikrowelle dabeizuhaben. Am einfachsten geht das, wenn man jeden Abend die doppelte Portion kocht und am nächsten Tag den Rest mitnimmt. Der Nachteil daran: Du musst dir jeden Tag aufs Neue ein Gericht überlegen, einkaufen, kochen und natürlich spülen.

LightField Studios / Shutterstock.com Koche gleich mehrere Portionen für die nächsten Tage

Es sei denn, du betreibst intensives Meal-Prep. Dann heißt es: Samstags Großeinkauf, sonntags Großkochtag. Bevor du mit dem Kochen jedoch anfängst, lohnt es sich zu berechnen, wie viele Kalorien und welche Nährstoffverteilung du für dein Trainingsziel benötigst. Dann kannst du sonntags 7 Mahlzeiten für Mittags und 7 Mahlzeiten fürs Abendessen vorbereiten. Der riesige Vorteil ist, dass du dich während der Woche überhaupt nicht mehr mit der Essenszubereitung beschäftigen musst. Die Zeitersparnis ist immens. Zusätzlich helfen Reiskocher, Schnellkochtöpfe oder Tiefkühlgemüse, um die Mahlzeiten schnell vorzubereiten.

Unsere Empfehlung Ernährungsplan: Abnehmen in 12 Wochen Detaillierter Ernährungsplan auf 33 Seiten

63 Fett-weg-Rezepte – einfach und lecker

zielorientierte Anleitung zur Umsetzung

optimiert zum Ausdrucken 9,90 € Jetzt kaufen

Meal-Prep-Beispielwoche mit Rezepten

Du möchtest mit Meal-Prep starten und brauchst noch etwas Inspiration? Wir haben eine Beispielwoche mit verschiedenen Rezepten für dich zusammengestellt:

Montag

Christian Lohfink Starte mit Couscoussalat und Hackbällchen gut in die Woche

Zutaten:

5 Babymöhren

5 schwarze Oliven

6 Hackbällchen

5 EL Couscoussalat mit Gemüse

3 EL eingelegte Meeresfrüchte

1 Apfel in Spalten, mit etwas Zitronensaft beträufelt

Tipp: Hackbällchen und Couscoussalat kannst du am Vortag zubereiten. Meeresfrüchte gibt es dort auch, an der Feinkosttheke.

Dienstag

Christian Lohfink Am Dienstag gibt es Bohnen vom Vorabend – schnell und praktisch

Zutaten:

5 EL Bohnen-Salat mit Zwiebeln

100 g Schinken mit Kirschtomaten

5 EL Linsen

2 Feigen

3 EL Studentenfutter

Tipp: Aus Bohnen vom Vorabend wird mit Zwiebeln und Essig-Öl-Dressing ein leichter Bohnensalat.

Mittwoch

Christian Lohfink Mittwoch gibt es kein Fleisch, sondern Fisch: Räucherlachs mit Bohnen

Zutaten:

Rucola und Römersalat mit Feta

100 g Räucherlachs und etwas Limette

¼ Salatgurke

2 Stücke gegrillter Maiskolben

2 EL weiße Bohnen in Tomatensauce, aus Dose oder Glas

10 besonders gesunde Fischsorten

Tipp: Den Salat nach dem Kauf immer komplett waschen und leicht befeuchtet in einer Salatschüssel aufbewahren. So bleibt er mehrere Tage schön knackig. Anstelle der Bohnen können auch Linsen, Kichererbsen oder Ähnliches in die Box.

Donnerstag

Christian Lohfink Donnerstag ist Veggie-Tag: Tofu, Ei und Gemüse

Zutaten:

Je 2-3 Röschen Blumenkohl und Brokkoli sowie Kirschtomaten

100 g Tofu, in Scheiben geschnitten und in etwas Rapsöl angebraten

1 gekochtes Ei

3 EL Kidneybohnen

2 EL eingelegte Oliven

Tipp: Wenn du eine Mahlzeit mit Gemüse zubereitest, koche davon etwas mehr und bewahre es ohne Soße separat auf. Es schmeckt am nächsten Tag mit Essig und Öl, du kannst es aber auch mit Käse in der Mikrowelle überbacken.

Freitag

Christian Lohfink Freitag geht es asiatisch zu: Glasnudelsalat, Hähnchen und Maki-Röllchen

Zutaten:

150 g Waldorfsalat mit Äpfeln, Sellerie, Möhren und Nüssen

125 g gegrilltes Hähnchenbrustfilet

80 g Beeren

3 EL asiatischer Glasnudelsalat mit Gemüse und schwarzem Sesam

4 Maki-Röllchen

Tipp: Bei Sushi oder anderen leicht verderblichen Sachen immer darauf achten, dass die Box bis zum Verzehr gekühlt ist. Bei Salaten oder Gegartem geht es auch mal ohne.

Fazit: Meal Prep ist für Sportler ideal

Kochst du dein Essen für mehrere Tage vor, sparst du nicht nur jede Menge Zeit, sondern auch Geld. Du kannst beispielsweise deine Post-Workout-Mahlzeit ideal vorab vorbereiten und deinen Körper nach dem Sport mit genau den richtigen Lebensmittel und Nährstoffen versorgen, die er jetzt braucht.

Unsere Empfehlung Ernährungsplan: Abnehmen in 12 Wochen Detaillierter Ernährungsplan auf 33 Seiten

63 Fett-weg-Rezepte – einfach und lecker

zielorientierte Anleitung zur Umsetzung

optimiert zum Ausdrucken 9,90 € Jetzt kaufen

Die stärkste Trainings-App der Welt Mehr als 1.000 Übungen im Video

Mehr als 500 Workouts

Ideal für jedes Fitness-Level

Plus: Statistiken, Kalender und Ernährungs-Tipps ab 2,50€

pro Monat