Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Finde deinen passenden Plan
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
LifeMenü aufklappen
Reise
StyleMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
HoroskopeMenü aufklappen
Zur Startseite
Food
Gesunde Ernährung

Spare 5 Stunden pro Woche in der Küche mit diesen Apps

Meal-Prep-Apps
Spare 5 Stunden pro Woche in der Küche mit diesen Apps

Aus 10 Stunden Küchenstress werden 3,5 effiziente Stunden: Diese 3 Apps revolutionieren deine Essensplanung komplett
ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.11.2025
Als Favorit speichern
Kühlschrank mit vielen Brotboxen
Foto: Johner Images / GettyImages

Du kennst sicherlich das Szenario: 18 Uhr, du kommst vom Training nach Hause, der Magen knurrt – und wieder stellst du dir die nervige Frage "Was soll ich essen?" 15 Minuten später stehst du planlos im Supermarkt, greifst zu teurer Fertigkost oder bestellst zum dritten Mal diese Woche beim Lieferdienst. Das muss nicht sein.

Eine GfK-Studie zeigt: Deutsche verbringen durchschnittlich 5,5 Stunden pro Woche mit Kochen. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Rechnet man Planung, Einkauf und Aufräumen dazu, erreicht der Aufwand auf bis zu 10 Stunden. Ein ganzer Arbeitstag! Zeit, die du viel effizienter nutzen könntest.

Das 10-Stunden-Desaster: Warum deine Küche ein Zeitgrab ist

Der wahre Zeitkiller ist nicht das Kochen selbst, sondern die ineffiziente Verteilung der Aufgaben. Hier der typische Wahnsinn einer unstrukturierten Woche:

  • Tägliche Entscheidungen: 1,5 Stunden pro Woche für das ständige "Was esse ich heute?"
  • Chaotische Einkäufe: 2,5 Stunden für mehrere Supermarkt-Trips
  • Tägliches Kochen: 5 Stunden, weil du jeden Tag von null anfängst
  • Aufräumen: 1 Stunde für das tägliche Küchen-Chaos

Das Ergebnis? Du verschwendest nicht nur Zeit, sondern greifst aus Stress häufiger zu ungesunden, teuren Alternativen. Ein Teufelskreis, den smarte Meal-Prep-Apps durchbrechen.

3 Apps, die aus dem Chaos ein System machen

KptnCook: Der Qualitäts-Champion

Der Berliner Allrounder KptnCook setzt auf Qualitätskontrolle: Weniger Entscheidungen, mehr Qualität. Jedes Rezept wird von Profis getestet. Das eliminiert das Risiko misslungener Kochversuche.

Die Highlights:

  • Kuratierte, erprobte Rezepte ohne Glücksspiel
  • KI-Assistent "Skippi" für spontane Zutatenwechsel
  • Automatische Einkaufsliste, organisiert nach Supermarkt-Kategorien
  • Preis: kostenlose Basis-Version, Premium: 59,99 Euro/Jahr, Pro: 79,99 Euro/Jahr (inkl. KI-Assistent)

MealPrepPro: Die Fitness-Maschine

Für den zielorientierten Athleten ist MealPrepPro die erste Wahl. Die App behandelt Ernährung als wissenschaftliche Variable und automatisiert die komplexe Makronährstoff-Logistik.

Die Highlights:

  • Automatische Kalorien- und Makro-Anpassung an deine Ziele
  • Speziell für Batch-Cooking konzipiert
  • Apple Health-Integration für nahtloses Tracking
  • Preis: 49,99 Euro/Jahr
  • Nachteil: Nur auf Englisch verfügbar

Choosy: Der Effizienz-Turbo

Die deutsche App Choosy ist der Zeitsparer schlechthin. Das Versprechen: Komplette Wochenplanung in nur 3 Minuten dank KI-gestützter Automation.

Die Highlights:

  • 3-Minuten-Planung durch intelligente Personalisierung
  • Direkter REWE-Lieferservice für maximale Bequemlichkeit
  • Vorratsmanager eliminiert Doppelkäufe
  • Preis: Kostenlose Basis-Version, Premium für 49,99 Euro/Jahr

8 geniale Lunchboxen für Suppe, Salat oder Meal-Prep-Mahlzeiten

So wählst du deinen perfekten Küchen-Assistenten

Verschiedene Gläser mit gesundem Essen als Meal Prep
Angelina Zinovieva / 500px / GettyImages

Was für dich am besten passt, weißt nur du. Es gibt allerdings einige wichtige Faktoren, die deine Entscheidung beeinflussen sollten.

Die Entscheidung hängt von deinen Prioritäten ab:

Für Qualitäts-Bewusste: KptnCook bietet den sanftesten Einstieg mit garantiert funktionierenden Rezepten und deutscher Benutzerführung.

Für Fitness-Orientierte: MealPrepPro ist unschlagbar, wenn Makros und Performance-Ernährung im Fokus stehen. Die englische Oberfläche ist der Preis für wissenschaftliche Präzision.

Für Effizienz-Maximierer: Choosy eliminiert nahezu jeden Aufwand – von der 3-Minuten-Planung bis zur Haustür-Lieferung.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Meal-Prep-Apps

Definitiv. Bei einem Jahrespreis von 40 bis 60 Euro sparst du bereits nach wenigen vermiedenen Lieferdienst-Bestellungen Geld. Dazu kommt die massive Zeitersparnis, die sich direkt in mehr Produktivität niederschlägt.

Sehr flexibel. Alle drei Apps ermöglichen spontane Anpassungen: sei es durch KptnCooks "Skippi"-KI, MealPrepPros Portionsrechner oder Choosys intelligente Alternativvorschläge.

Absolut. Gerade bei chaotischen Arbeitszeiten zahlt sich die Struktur aus. Du hast immer gesunde Mahlzeiten verfügbar und musst nicht in stressigen Momenten improvisieren.

Fazit