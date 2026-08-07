▷ Die 8 besten Meal-Prep-Boxen

Arbeit, Training, Termine – und trotzdem soll jeden Tag frisch gekocht werden? Schwierig. Genau deshalb setzen immer mehr Männer auf Meal Prep. Statt täglich am Herd zu stehen, wird ein- bis zweimal pro Woche vorgekocht. Das spart Zeit, hilft bei einer gesünderen Ernährung und verhindert spontane Fast-Food-Aktionen im Alltag.

Damit das Ganze auch wirklich funktioniert, brauchst du allerdings die richtige Meal-Prep-Box – oder mehrere. Denn erst eine gute Lunchbox sorgt dafür, dass dein Essen unterwegs frisch, knackig und auslaufsicher bleibt.

Warum Meal Prep deinen Alltag deutlich einfacher macht Meal Prep bedeutet nichts anderes, als vorbereitet zu sein. Das erklärt auch den Namen: Meal (englisch = Essen) + Preparing (englisch = Vorbereitung). Statt mittags hektisch etwas zu bestellen oder zur Kantine zu rennen, wartet dein Essen bereits fertig portioniert im Kühlschrank. Und genau das bringt gleich mehrere Vorteile:

Du sparst Zeit unter der Woche

Du hast deine Ernährung besser im Griff

Du vermeidest unnötige Snacks und Fast Food

Du kannst gezielter auf Protein, Kalorien und Nährstoffe achten

Du sparst langfristig sogar Geld Gerade für Männer, die trainieren oder sich gesünder ernähren wollen, ist Meal Prep deshalb oft ein echter Gamechanger.

Infobox: Darauf kommt es bei einer Meal-Prep-Box wirklich an• BPA-freie Materialien

• auslaufsicherer Deckel

• leicht zu transportieren

• mikrowellen- oder spülmaschinengeeignet

• passende Größe und Aufteilung für deine Mahlzeiten



Alles, was es dafür braucht, sind die passenden Rezepte, ein bisschen Planung, und eine auslaufsichere Lunchbox zum Mitnehmen.

Welche Meal-Prep-Box passt zu dir? Nicht jede Lunchbox eignet sich für jedes Essen. Während für Salate mehrere Fächer sinnvoll sind, brauchen Suppen oder Currys vor allem eine wirklich dichte Thermobox. Deshalb solltest du vor dem Kauf überlegen, wie du deine Box hauptsächlich nutzen möchtest.

Eine gute Lunchbox sollte ...

BPA-frei sein: Wenn in der Dose farbliche Flecken vom Essen bleiben, wird sie schnell unansehnlich. Noch schlimmer ist es, wenn das Material Stoffe ans Essen abgibt, wie etwa die chemische Verbindung BPA (Bisphenol A), denn das kann gesundheitsschädlich sein. Achte daher auf den Hinweis "BPA-frei" oder nimm lieber eine Box aus Glas oder Edelstahl.

Wenn in der Dose farbliche Flecken vom Essen bleiben, wird sie schnell unansehnlich. Noch schlimmer ist es, wenn das Material Stoffe ans Essen abgibt, wie etwa die chemische Verbindung BPA (Bisphenol A), denn das kann gesundheitsschädlich sein. Achte daher auf den Hinweis "BPA-frei" oder nimm lieber eine Box aus Glas oder Edelstahl. auslaufsicher sein: Die mühevoll gekochte Mahlzeit soll auch mittags noch in deiner Box sein und nicht vorher in der Tasche landen. Gerade bei flüssigen Mahlzeiten, wie Suppe oder Curry, ist es deshalb wichtig, dass die Dose garantiert dichthält. Viele Boxen haben dafür einen kleinen Ring aus Gummi im Deckel. Oder du wählst einen Thermosbehälter speziell für Suppen & Co.

Die mühevoll gekochte Mahlzeit soll auch mittags noch in deiner Box sein und nicht vorher in der Tasche landen. Gerade bei flüssigen Mahlzeiten, wie Suppe oder Curry, ist es deshalb wichtig, dass die Dose garantiert dichthält. Viele Boxen haben dafür einen kleinen Ring aus Gummi im Deckel. Oder du wählst einen Thermosbehälter speziell für Suppen & Co. transportabel sein: In der Arbeitstasche schleppst du mit Sicherheit schon genug mit. Eine gute Lunchbox sollte deshalb nicht viel wiegen und möglichst platzsparend sein.

In der Arbeitstasche schleppst du mit Sicherheit schon genug mit. Eine gute Lunchbox sollte deshalb nicht viel wiegen und möglichst platzsparend sein. zu deinen Essgewohnheiten passen: Du isst gerne Salat? Dann ist eine kleine Extra-Dose für Dressing sehr praktisch. Du isst häufig unterwegs? Dafür gibt es Lunchboxen, in denen das Besteck direkt integriert ist. Es gibt auch Dosen, die faltbar sind, verschiedene Fächer haben und vieles mehr. Bei den verschiedenen Modellen gibt es für jede Vorliebe das passende Extra, das dir das Meal-Prepping ein kleines bisschen leichter macht. Spare 5 Stunden pro Woche in der Küche mit diesen Apps

Die besten Meal-Prep-Boxen im Vergleich Du solltest dir außerdem vor dem Kauf überlegen, ob dir eine normale Box mit einem großen Fach ausreicht oder die Dose 2, 3 oder 4 kleinere Fächer haben sollte. So kannst du etwa Zutaten einzeln verstauen, sodass sie auf dem Weg nicht matschig werden. Das macht bei Salaten oder einem klassischen Sandwich mit "Beilagen", wie Nüssen oder ein wenig Obst, Sinn.

Wir haben ein paar Lunchboxen für dich unter die Lupe genommen, um dir die Kaufentscheidung ein wenig zu erleichtern. Diese 8 Dosen sind schick, praktikabel und top-bewertet:

1. Die Klassische: Allround-Glasbox zum Frischhalten und Aufbewahren

Hersteller Frischhaltedose von Igluu





Was passt rein? 370 und 1050 ml.

Hier bestellen: Frischhaltedosen von Igluu

Der Klassiker unter den Meal-Prep-Boxen überzeugt einfach immer. Bei diesem Set hast du direkt zwei verschiedene Größen, je nachdem, wie viel du gerade brauchst. Die Glasschalen können jedoch auch als Auflaufform oder zum Tiefkühlen benutzt werden.

2. Die Praktische: Brotbox mit Besteck

Hersteller Lunchbox inklusive Besteck von Umami



Was passt rein? 1200 ml, mit flexibler Unterteilung

Hier bestellen: Umami Bento Box mit Besteck und Soßenbehälter

Diese stylishe Box überzeugt nicht nur durch ihre Optik, sondern vor allem durch ihre smarte Aufteilung mit 2 Etagen und verstellbaren Trennwänden. Sogar zwei Soßenbehälter für Dressing und Co. sind mit an Bord. Damit man das Besteck nicht extra mitschleppen muss, hat diese Lunchdose zudem noch ein Extra-Fach mit hochwertigem Holzbesteck integriert.

3. Die Ordentliche: Lunchbox mit extra vielen Fächern

Hersteller Bento Lunchbox von Mepa-Store

Was passt rein? Gibt es in 900 ml oder 1500 ml

Ganz nach dem Motto "Ordnung muss sein" hat bei dieser Meal-Prep-Box alles seinen Platz und bleibt auch unterwegs an Ort und Stelle. Sie bietet extra viele Fächer, die dafür sorgen, dass die appetitlich angerichtete Mahlzeit bis zum Mittagessen nicht in einem riesigen Durcheinander endet. Für noch mehr Ordnung gibt es eine zusätzliche Box, in der Dips, Dressings oder ein paar Nüsse transportiert werden können.

4. Die Frische: Salatbox mit Frischegarantie

Hersteller Salatbox mit Deckel von Emsa

Was passt rein? 1 Liter plus 80 ml extra Box Dressing

Hier bestellen: Salatbox von Emsa mit Einsätzen für Toppings und Dressing

Durchgeweichte Salatblätter, ausgelaufenes Dressing und vom knackigen Salat ist nichts mehr übrig. Kein Wunder, dass Salat nicht unbedingt die klassische Meal-Prep-Mahlzeit ist. Aber ganz ehrlich, das muss nicht sein. In dieser Salatbox bleibt alles frisch und knackig. In den verschiedenen Ebenen wird alles separat gestapelt und so sicher transportiert. Unten die Salatblätter, darüber Tomaten, Paprika, Hühnchen und sonstige Toppings. Auch fürs Dressing gibt es eine separate Dose. Am Ende musst du nur noch alles anrichten und genießen. Genial!

5. Die Nachhaltige: Edelstahldose für überall

Hersteller Edelstahlbox von Metallhütte

Was passt rein? Gibt es in 800 ml, 1200 ml oder 1400 ml

Plastik war gestern. Boxen aus Edelstahl sind nachhaltig, stylish und so robust, dass sie ein Leben lang halten. Außerdem sind sie pflegeleicht in der Reinigung und verzeihen es dir auch, falls du Essensreste mal vergessen solltest. Übrigens: Auch Auslaufen ist out. Dank extra-sicherer Dichtung ist diese Edelstahlbox wirklich ein treuer Begleiter, auf den du dich immer und überall verlassen kannst. Je nach Hunger gibt es die nachhaltige Brotdose in 800, 1200 oder 1400 Milliliter.

6. Die Wärmende: Thermobox für unterwegs

Hersteller Thermobehälter von THERMOS

Was passt rein? 710 ml

Hier bestellen: Thermobehälter von THERMOS

Für alle, die ihr Essen bei der Arbeit nicht aufwärmen können, ist diese Thermodose genau das Richtige. Suppen, Eintöpfe oder auch Porridge bleiben dank Isolierung richtig schön heiß. Und das bis zu 14 Stunden – ein richtiger Game-Changer für dein Meal-Prepping. Was mit heißem Essen funktioniert, klappt jedoch auch mit kaltem, sogar ganze 24 Stunden, sodass du auch deinen Joghurt oder Smoothie kühl halten kannst.

7. Die Stylishe: stapelbare Lunchbox

Hersteller Praktische Bento-Box von monbento

Was passt rein? 2 x 500 ml

Essen muss nicht nur gut schmecken, sondern auch gut aussehen. Das gilt auch für den Transport. Stylisch verpackt kann mit dieser Lunchbox wirklich gar nichts schiefgehen. Doch natürlich ist sie nicht nur äußerlich ein Hingucker, sondern überzeugt auch dank praktischer Stapelfunktion. So macht Meal-Prep noch mehr Spaß.

8. Der Profi: Das XXL-Set für Meal-Prepper

Hersteller Meal-Prep Container von Igluu

Was passt rein? 800 ml

Meal-Prep-Profis aufgepasst: Wer vom Vorkochen nicht genug bekommt, sollte definitiv zu diesem Set greifen. Hier gibt es gleich 10 große Bowl-Boxen, in denen deine Mahlzeiten schön lange frisch bleiben. Dank der großzügigen Schale hat hier eine Portion zum Sattwerden Platz. Perfekt für dein Post-Workout-Meal to go. Das solltest du nach dem Training essen.

Natürlich lassen sich auch diese leichten Essensboxen in der Spülmaschine reinigen und so immer wieder verwenden. Gerade wer wenig Zeit hat, kann so gleich mehrere Portionen übersichtlich vorkochen und ist damit für ein paar Tage bestens vorbereitet.

Die Meal-Prep-Boxen im Überblick Welche Lunchbox am besten zu dir passt, hängt vor allem davon ab, wie du Meal Prep im Alltag nutzt. Brauchst du viele Fächer für Salate und Snacks? Eine robuste Glasbox fürs Aufwärmen? Oder lieber eine Thermobox für heiße Mahlzeiten unterwegs? Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Unterschiede der vorgestellten Modelle noch einmal kompakt zusammen:

Diese Gerichte eignen sich besonders gut für Meal Prep Nicht jedes Essen bleibt tagelang frisch. Besonders gut eignen sich Gerichte, die sich problemlos lagern und aufwärmen lassen.

Gute Meal-Prep-Ideen:

Chili con Carne

Reis mit Hähnchen und Gemüse

Overnight Oats

Couscous- oder Quinoa-Salat

Pasta mit proteinreicher Sauce

Currygerichte

Wraps und Burrito-Bowls Infobox: Die besten Meal-Prep-Lebensmittel• Reis und Kartoffeln

• Hähnchen oder Tofu

• Ofengemüse

• Eier

• Haferflocken

• Quark und Joghurt

• Nüsse und Kerne

FAQ: Häufige Fragen zu Meal-Prep-Boxen Welche Meal-Prep-Box ist die beste? Das hängt von deinem Alltag ab. Für Salate eignen sich Bento-Boxen mit Fächern, für Suppen eher Thermobehälter. Sind Glasboxen besser als Kunststoff? Glas ist langlebiger und nimmt keine Gerüche an. Kunststoffboxen sind dafür leichter. Wie lange halten sich Meal-Prep-Gerichte? Die meisten Gerichte halten sich im Kühlschrank etwa 3 bis 4 Tage. Kann man Meal-Prep-Boxen einfrieren? Ja – besonders Glas- und viele Kunststoffboxen eignen sich dafür. Welche Größe sollte eine Lunchbox haben? Für normale Mahlzeiten reichen meist 800 bis 1200 Milliliter.