Darum ist Wasser beim Muskelaufbau so wichtig

Du kannst deinen Trainingsplan perfekt durchziehen und jeden Tag genug Eiweiß essen – und trotzdem schlechter performen, wenn du zu wenig trinkst. Denn Wasser ist die Basis dafür, dass Nährstoffe ankommen, Stoffwechselprozesse laufen und dein Körper nach dem Training wieder aufbaut. Kurz: Hydration entscheidet mit, wie gut dein Muskelaufbau läuft.

Wie viel solltest du täglich trinken? Dein Körper besteht zu einem großen Teil aus Wasser und verliert jeden Tag Flüssigkeit über Urin, Schweiß und Atmung – je nach Aktivität und Temperatur schnell bis zu 3 Liter oder mehr. Das musst du ausgleichen.

Als Orientierung nennt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) für Erwachsene (u. a. 25 bis 51 Jahre) eine Flüssigkeitszufuhr von rund 2,6 Litern pro Tag. Trainierst du hart, schwitzt stark oder ist es heiß, kann dein Bedarf deutlich höher liegen.

Was Wasser in deinem Körper (und in deinen Muskeln) macht Wasser dient als Transportmittel für Nährstoffe. Nur mit ausreichend Flüssigkeit können Vitamine, Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate und andere Nährstoffe zu Organen und Muskeln transportiert und Abfallprodukte entsorgt werden. Somit ist Wasser für die Nährstoffversorgung der Muskelzellen und gleichzeitig für den Stoffwechsel verantwortlich.

Besonders für Sportler sind diese Funktionen essenziell, denn nur wenn dein Körper mit ausreichend Flüssigkeit versorgt ist, können Enzyme und Hormone ihre volle Wirkkraft entfalten und den Trainingseffekt voll zur Geltung kommen lassen.

Infobox: So gefährlich ist ein WassermangelWährend der menschliche Körper mehrere Wochen ohne Nahrung auskommen kann, überlebt ein Mensch ohne Wasser lediglich 3 bis 4 Tage. Schon eine leichte Dehydrierung kann dazu führen, dass deine Leistung massiv eingeschränkt ist.



Ein Wassermangel kann sogar bleibende Schäden hinterlassen, vor allem am Gehirn, das durch einen Wassermangel schrumpfen kann. Bist du auf der Suche nach noch mehr Brainfood? Diese Lebensmittel pushen deine Denkleistung.

Warum Wasser beim Muskelaufbau hilft Das Gewebe deiner Muskeln besteht zu rund 80 Prozent aus Wasser. Kein Wunder, dass sich die kleinste Veränderung deines Körperwassergehalts auf deine Trainingsleistung auswirken und die Regeneration negativ beeinflussen kann. Ist nicht genügend Wasser in deinem Körper vorhanden, können Nährstoffe wie Eiweiß nicht optimal verwertet werden.

Außerdem gilt: Wenn du dich eiweißreich ernährst, ist ausreichendes Trinken besonders wichtig, weil Abbauprodukte über die Nieren ausgeschieden werden und dafür Flüssigkeit benötigt wird.

1. Bessere Konzentration und Koordination im Training Schon ein kleiner Flüssigkeitsmangel kann dein Nervensystem ausbremsen: Fokus sinkt, Reaktionsfähigkeit und Koordination lassen nach. Im Krafttraining kann das bedeuten: Technik wird unsauber, das Verletzungsrisiko steigt – und du kannst weniger Leistung abrufen.

2. Ohne Wasser keine Top-Muskelfunktion Auch die Muskeln selbst leiden unter einer unzureichenden Wasserzufuhr. Denn Wasser wird benötigt, um die Muskulatur mit Elektrolyten zu versorgen. Sind keine Elektrolyte vorhanden, können deine Muskeln schwerer bewegt und kontrahiert werden. Die Folge: fiese Muskelkrämpfe. Übrigens: Dieses Bier ist das perfekte isotonische Getränk.

3. Wasser unterstützt Fettabbau Wasser allein macht nicht schlank – entscheidend bleibt die Kalorienbilanz. Aber Dehydrierung bedeutet Stress für den Körper. Stress kann über Hormone wie Cortisol ungünstig auf Appetit, Wassereinlagerungen und Körpergefühl wirken. Außerdem laufen Transport- und Ausscheidungsprozesse nur dann sauber, wenn genug Flüssigkeit verfügbar ist.

Einige Studien deuten darauf hin, dass der Körper durch Trinken mehr Kalorien verbrennt. Die Stoffwechselrate erhöht sich innerhalb von 30 bis 60 Minuten nach dem Trinken von (eis-)kaltem Wasser um 24 bis 30 Prozent. Allerdings hält dieser Effekt nicht den ganzen Tag an, sondern tritt nur kurzfristig auf. Wassertrinken an sich macht deshalb nicht schlank, es kann jedoch beim Abnehmen unterstützen.

3. Wasser als natürlicher Appetitzügler Trinkst du vor oder zu einer Mahlzeit ein Glas Wasser, bist du oft schneller satt. Der gefüllte Magen gaukelt deinem Gehirn nämlich einen leichten Sättigungseffekt vor. Alternativ kannst du auch wasserhaltige Nahrung, wie zum Beispiel Salatgurken oder Wassermelone, wählen.

Ist zu viel Wasser schädlich? Ja, aber das ist im Alltag selten. Dein Darm kann pro Stunde ungefähr 0,5 bis 0,8 Liter aufnehmen, Überschüsse werden ausgeschieden. Aber auch hier gibt es Grenzen, da dein Körper nur bis zu einem bestimmten Grad Flüssigkeit ausscheiden kann. Wird diese Grenze überschritten, droht eine Wasservergiftung. Bis das jedoch der Fall ist, musst du zwischen 7 und 10 Litern Flüssigkeit zu dir nehmen.

Welches Wasser ist am besten nach dem Sport? Bei übermäßigem Schwitzen verliert dein Körper nicht nur Wasser, sondern auch wertvolle Mineralstoffe. Daher ist es wichtig, diese schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Optimal ist ein Mineralwasser mit mindestens 150 Milligramm Kalzium und 50 Milligramm Magnesium pro Liter. Kalzium und Magnesium sorgen gemeinsam für gesunde Knochen, Nerven und Muskeln.

Falls dir pures Wasser auf Dauer zu langweilig wird, kannst du auch bisweilen auf isotonische Getränke wie zum Beispiel Apfelsaftschorle oder alkoholfreies Bier zurückgreifen, da deren Kohlenhydratanteil zusätzlich zu einer schnellen Regeneration der Glykogenspeicher beiträgt. Pures Wasser sollte jedoch den größten Teil deiner Flüssigkeitsaufnahme ausmachen.

FAQ: Häufige Fragen zu Wasser und Muskelaufbau Wie viel sollte ich beim Krafttraining trinken? Als Faustregel: Trinke über den Tag verteilt regelmäßig und im Training nach Durst. Wenn du stark schwitzt, sind ein paar Schlucke alle 10–15 Minuten oft sinnvoll. Entscheidend ist, dass du nicht erst trinkst, wenn du komplett "leer" bist. Ist Wasser während des Trainings besser als erst danach? Während und nach dem Training. Wenn du erst danach trinkst, bist du schon im Minus – und Performance sowie Fokus können vorher gelitten haben. Muss es Mineralwasser sein? Nicht zwingend. Leitungswasser ist grundsätzlich okay. Wenn du viel schwitzt oder zu Krämpfen neigst, kann Mineralwasser mit mehr Magnesium/Kalzium praktisch sein. Kann ich zu wenig trinken mit Proteinshakes "ausgleichen"? Nein. Shakes zählen zwar zur Flüssigkeit, ersetzen aber nicht die Vorteile einer konstanten Hydration über den Tag. Außerdem enthalten viele Shakes extra Eiweiß – was deinen Wasserbedarf eher erhöht als senkt. Woran merke ich, dass ich zu wenig trinke? Typische Zeichen: dunkler Urin, Kopfschmerzen, trockener Mund, ungewöhnliche Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Leistungseinbruch im Training.