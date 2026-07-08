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Gewinnspiele

Gewinne das perfekte Paket für Fußballfans, Grillmeister und Seafood-Liebhaber

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Fisch aus Norwegen
Gewinne das perfekte Paket für Fußballfans, Grillmeister und Seafood-Liebhaber

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange – und Seafood from Norway feiert mit einem besonderen Gewinnspiel. Gemeinsam mit Fußballstar Erling Haaland verlost das Norwegian Seafood Council (NSC) ein exklusives Fan- und Genuss-Paket
ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 08.07.2026
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Erling Haaland mit PokeBowl
Foto: Kristine Bergmo Severinsen

Der norwegische Nationalspieler ist Markenbotschafter von Seafood from Norway und überzeugt auch persönlich von Fisch und Meeresfrüchten: "Meeresfrüchte waren schon während meiner Kindheit Teil meiner Ernährung und haben auch heute noch einen festen Platz in meinem Leben. Sie sind nicht nur gesund, sondern auch sehr lecker."

Gerade für sportlich aktive Menschen ist Fisch eine gute Wahl. Norwegischer Lachs liefert hochwertiges Eiweiß und wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Gleichzeitig ist er vielseitig und passt perfekt auf den Grill, in den Burger oder als Highlight beim nächsten Fußballabend mit Freunden.

🎁 Zu gewinnen gibt es:

  • Ein originales Norwegen-Trikot mit Haaland-Aufdruck und Rückennummer
  • Einen Fußball von Nike mit aufgedruckter Signatur von Erling Haaland
  • Einen 75-Euro-Gutschein von PLOTZ Spezialitäten für Lachsdelikatessen aus Norwegen

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück das exklusive Haaland-Paket gewinnen!

Mehr Infos und Rezeptideen findest du unter: www.fischausnorwegen.de

Erling Haaland und Fisch aus Norwegen
Lee Barker

Mitmachen und eines von insgesamt drei Seafood-Paketen gewinnen

Was du dafür tun musst? Einfach das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen, absenden und deine Teilnahme in deinem Mail-Postfach bestätigen!

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 07.08.2026, um 23:59 Uhr.