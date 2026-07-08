Gewinne das perfekte Paket für Fußballfans, Grillmeister und Seafood-Liebhaber

Der norwegische Nationalspieler ist Markenbotschafter von Seafood from Norway und überzeugt auch persönlich von Fisch und Meeresfrüchten: "Meeresfrüchte waren schon während meiner Kindheit Teil meiner Ernährung und haben auch heute noch einen festen Platz in meinem Leben. Sie sind nicht nur gesund, sondern auch sehr lecker."

Gerade für sportlich aktive Menschen ist Fisch eine gute Wahl. Norwegischer Lachs liefert hochwertiges Eiweiß und wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Gleichzeitig ist er vielseitig und passt perfekt auf den Grill, in den Burger oder als Highlight beim nächsten Fußballabend mit Freunden.

🎁 Zu gewinnen gibt es:

Ein originales Norwegen-Trikot mit Haaland-Aufdruck und Rückennummer

Einen Fußball von Nike mit aufgedruckter Signatur von Erling Haaland

Einen 75-Euro-Gutschein von PLOTZ Spezialitäten für Lachsdelikatessen aus Norwegen Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück das exklusive Haaland-Paket gewinnen!

Mehr Infos und Rezeptideen findest du unter: www.fischausnorwegen.de

Lee Barker

Mitmachen und eines von insgesamt drei Seafood-Paketen gewinnen Was du dafür tun musst? Einfach das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen, absenden und deine Teilnahme in deinem Mail-Postfach bestätigen!

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.