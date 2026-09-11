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Gewinnspiele

Men's Health Gewinnspiel: Sichere dir die Chance auf 250 €

Men's Health Gewinnspiel
Gewinne jetzt 2 × 250 Euro

Regelmäßig abräumen: Jetzt heißt es mitmachen und tolle Preise gewinnen!
ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.09.2026
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Gewinne 2 x 250 Euro
Foto: Liudmila Chernetska

Ein finanzieller Bonus kommt immer gelegen – und genau den kannst du dir jetzt sichern: Wir vergeben zweimal 250 €.

Was würdest du dir damit gönnen? Vielleicht ein neues Paar Schuhe fürs nächste Workout, ein paar Upgrades für dein Home-Gym, ein Tapetenwechsel übers Wochenende oder etwas, das du schon lange haben willst. Wofür du das Geld nutzt, liegt ganz bei dir – im Gewinnspiel warten 2 Gewinne à 250 € auf dich.

So bist du dabei

Die Teilnahme ist unkompliziert: Beantworte einfach die Gewinnspielfrage unten und fülle die erforderlichen Felder im Teilnahmeformular aus.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 09.10.2026 um 12:00 Uhr.