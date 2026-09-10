Dieser CrossFit-Test zeigt, wie fit du wirklich bist (und macht dich zugleich noch fitter)

Explosivkraft ist nicht nur etwas für Profis – sie macht dich schneller, stabiler und athletischer, egal ob du sprintest, Fußball spielst oder im Gym stärker werden willst. Und du brauchst dafür keine besondere Ausstattung.

Dieses Workout von CrossFit Linchpin (gegründet vom erfahrenen CrossFit-Coach Pat Sherwood) ist bewusst simpel und effektiv: zwei Übungen, viele Wiederholungen, wenig Zeit. Ziel ist, den Test in unter 10 Minuten zu schaffen – ohne dass deine Technik auseinanderfällt.

Das Workout auf einen Blick Du arbeitest mit einem absteigenden Wiederholungsschema: Erst machst du 10 Wiederholungen pro Übung, dann 9, dann 8 – so weiter, bis du in der letzten Runde 1 Wiederholung pro Übung absolvierst. Du kombinierst dabei Standumsetzen mit Kastensprüngen.

Vorgabe sind 60 kg beim Standumsetzen und eine 60‑cm-Box (24 Zoll) beim Sprung. Insgesamt kommst du auf 55 Standumsetzen und 55 Kastensprünge, also 110 Wiederholungen. Orientierungswert ist eine Zeit von unter 10 Minuten – entscheidend ist jedoch, dass du die Bewegung sauber ausführst.

Infobox: So skalierst du das Workout sinnvollWenn du noch nicht sicher in den Bewegungen bist:



● Gewicht reduzieren (z.B. 30–50 kg statt 60 kg)

● Sprunghöhe senken (z. B. 40–50 cm)

● Step-ups statt Sprünge (hochsteigen statt springen), wenn Sprünge für Knie/Achillessehne zu fordernd sind

● Alternativ Ziel setzen: sauber durchziehen, Zeit erst beim zweiten Versuch nehmen

Was ist Standumsetzen? Beim Standumsetzen (englisch oft "Power Clean") hebst du die Langhantel explosiv vom Boden an und fängst sie in einer hohen Kniebeuge ("Viertelkniebeuge") auf den vorderen Schultern ab. Es ist eine klassische Übung aus dem Gewichtheben, die vor allem die Fähigkeit trainiert, schnell Kraft zu entwickeln – über Sprunggelenke, Knie und Hüfte.

Warum dieses Workout wirkt Beide Übungen fordern denselben Kern: eine kraftvolle Streckung von Hüfte, Knie und Sprunggelenk. Genau diese Fähigkeit ist die Grundlage für Sprinten, Springen und viele sportliche Bewegungen.

Standumsetzen trainiert die Kraftentwicklung vom Boden nach oben. Dabei arbeiten vor allem Gesäß, hintere und vordere Oberschenkel, Rücken und Schultern, während Griffkraft und Rumpfspannung die Langhantel stabilisieren.

Kastensprünge trainieren ein ähnliches Bewegungsmuster ohne Zusatzgewicht und fördern schnelle Kraftentwicklung und eine kontrollierte Landung.

Zusammen ergeben beide Moves ein Format, das nicht nur Kraft, sondern auch Koordination und die Fähigkeit testet, zwischen intensiven Wiederholungen schnell wieder "bereit" zu sein. Technik: So führst du die Übungen sauber aus Bevor du auf Zeit arbeitest, solltest du dir 2 Minuten nehmen, um die wichtigsten Technikpunkte zu setzen. Saubere Wiederholungen sparen Energie, schützen vor Fehlern (und Verletzungen) unter Ermüdung und bringen dir am Ende die bessere Zeit.

1. Standumsetzen (Power Clean)

gettyimages/Davidovici ​Standumsetzen (Power Clean): Kraft vom Boden, explosive Hüftstreckung, sicherer Fang – je sauberer die Technik, desto schneller und effizienter kommst du durch das 10‑bis‑1‑Schema.



Stelle dich hüftbreit hin, die Langhantel liegt über dem Mittelfuß. Greife die Stange, Handflächen zeigen zum Körper.

Schiebe die Hüfte nach hinten, Brust oben, Rücken gerade, Nacken neutral.

Drücke den Boden weg und hebe die Stange an, eng am Körper entlang (nahe an Schienbeinen).

Auf Oberschenkelhöhe: Hüfte, Knie und Sprunggelenke explosiv strecken, die Stange nach oben beschleunigen.

Ellbogen hochziehen, dann schnell unter die Stange drehen und sie in einer Viertelkniebeuge vorn auf den Schultern fangen. Aufstehen.

Stange kontrolliert ablassen, über die Hüfte nach unten führen, nächste Wiederholung. Box-Jumps richtig machen: Explosives Training für mehr Kraft

2. Kastensprung

gettyimages/PeopleImages ​Kastensprünge: Explosiv hoch, leise landen – saubere Sprünge trainieren Schnellkraft und schonen gleichzeitig Gelenke und Energie für die nächsten Runden.



Stelle dich in angenehmer Distanz vor die Box, Füße schulterbreit.

Kurze Viertelkniebeuge, Arme mitschwingen, explosiv hochspringen.

Möglichst leise und stabil landen.

Kontrolliert heruntersteigen. Tempo-Tipps: So bleibst du schnell, ohne einzubrechen Die ersten Runden entscheiden darüber, wie sich das Workout am Ende anfühlt. Diese Hinweise helfen dir, das richtige Tempo zu finden:

Starte kontrolliert, auch wenn du dich frisch fühlst.

Plane lieber kurze, bewusste Atempausen ein, statt später lange "Stehpausen" zu sammeln.

Achte bei den Kastensprüngen auf eine ruhige, leise Landung – das spart Kraft und schont die Gelenke.

Beim Standumsetzen hilft es, die Stange eng am Körper zu führen und die Wiederholungen technisch gleichmäßig zu halten, damit Griff und Rücken nicht unnötig ermüden.

Wenn du merkst, dass die Technik kippt, reduziere kurz das Tempo, sammle dich – und mach dann sauber weiter.

FAQ: Häufige Fragen zum CrossFit-Test Ist das Workout für Anfänger geeignet? Ja, wenn du skalierst. Entscheidend ist, dass du Standumsetzen technisch beherrschst oder mit leichterem Gewicht übst. Was, wenn ich keine Langhantel habe? Dann nutze Kurzhanteln oder eine Kettlebell für Umsetzbewegungen (z.B. Kurzhantel-Umsetzen) und behalte das Wiederholungsschema bei. Was, wenn Sprünge für mich nicht gehen? Mach Step-ups (hochsteigen) oder nutze eine niedrigere Box. Das Workout bleibt fordernd, aber gelenkschonender. Wie oft kann ich den Test machen? Als Test alle 4–8 Wochen ist sinnvoll. Dazwischen lieber gezielt Explosivkraft trainieren, statt ständig auf Zeit zu gehen.