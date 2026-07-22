Praxis-Check: Wie fühlt sich der größte Triathlon der Welt an?

Was für ein Event, was für ein Moment. Als Matt Hauser beim SUZUKI World Triathlon als Sieger über die Ziellinie läuft, gibt es auf dem Hamburger Rathausmarkt kein Halten mehr. Tausende Zuschauer feiern den Australier, der sich im Schlussspurt durchsetzt. Noch größer wird der Jubel aus deutscher Sicht, als wenig später Team Suzuki Athlet Henry Graf als Drittplatzierter ins Ziel kommt. Der Hamburger Rathausmarkt bebt.

Triathlon-Weltklasse mitten in der Hamburger City Bei sommerlichen Temperaturen füllt sich die Hamburger Innenstadt bereits morgens mit Athleten, Zuschauern und Helfern. Und als die besten Triathleten der Welt in die Alster springen, liefern sie genau das, was man von einem Rennen der World Triathlon Championship Series erwartet: Spektakel auf höchstem Niveau. Besonders beeindruckend ist das Tempo. Aus der Nähe wirkt es fast surreal, wie schnell die Elite nicht nur durchs Wasser pflügt, sondern anschließend auch über die Rad- und Laufstrecken fliegt.

Wer Triathlon bisher nur aus dem Fernsehen kennt, bekommt vor Ort eine völlig neue Perspektive auf diesen Sport. Fast unglaublich: Die Top-Athleten benötigen für die 5-Kilometer-Laufstrecke nur rund 14 Minuten – und das, obwohl sie zuvor bereits den Schwimm- und Rad-Part absolviert haben.

Die Königsklasse der Ausdauersports Am Nachmittag folgt dann nicht weniger spektakuläre Rennen der Frauen-Elite. Und auch hier zeigt sich schnell: Die Leistungsdichte in der Weltspitze ist enorm. Ob Schwimmstart in der Alster, Radpassagen durch die Hamburger Innenstadt oder die Laufstrecke vor Tausenden Fans – das Niveau ist in jeder Disziplin außergewöhnlich hoch.

Wer die Rennen aus nächster Nähe verfolgt, versteht schnell, warum Triathlon auch als Königsklasse des Ausdauersports gilt. So spektakulär die Leistungen der Profis aber sind, beginnt mein persönlicher Triathlon-Tag beginnt bereits am frühen Morgen.

Morgendlicher Motivations-Schub Als ich mit dem Fahrrad am Samstagmorgen in Richtung Alster fahre, herrscht hier bereits eine außergewöhnliche Stimmung. Tausende Jedermann-Athleten stehen voller Motivation an der Startlinie und machen Hamburg einmal mehr zur Kulisse für den größten Triathlon der Welt.

Vor diesem einzigartigen Setting darf auch ich selbst an den Start gehen, zumindest in der Laufdisziplin. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, die 5 Kilometer ganz entspannt anzugehen und die schlichtweg schöne Strecke zu genießen. Doch die Atmosphäre vor Ort machte mir einen Strich durch die Rechnung.

Schon nach wenigen hundert Metern wird mir klar, dass mich die unschlagbar pushende Stimmung entlang der Strecke nicht kalt lässt. Die Zuschauer feuern die Läufer ununterbrochen an, überall herrscht Festival-Feeling. Spätestens als die Strecke auf den Hamburger Rathausmarkt führt, ist an lockeres Joggen nicht mehr zu denken. Zusätzlich motiviert vor Ort an diversen Stellen das absolut treffende Suzuki Triathlon-Motto: Unstoppable3.

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Von der Alster auf den stimmungsgeladenen Rathausmarkt Besonders die Passage entlang der Alster bleibt in Erinnerung. Die malerische Strecke ist ohnehin beeindruckend, doch in Kombination mit den vielen Zuschauern entsteht eine Atmosphäre, die man nur schwer beschreiben kann. Jeder Anstieg, jede Kurve und jeder zusätzliche Meter fühlen sich plötzlich leichter an.

Genau das ist vermutlich das Erfolgsgeheimnis des Hamburger Triathlons: Egal ob Profi oder Hobbyathlet – man wird Teil eines riesigen Sportfestes. Nach dem Zieleinlauf geht es für mich dann mit Medaille um den Hals und einem kühlen Getränk in der Hand direkt weiter auf das Eventgelände.

Perfekt passender Dreiklang Suzuki ist Titelsponsor des Events und auf dem Gelände entsprechend präsent. Viele kennen die Marke vor allem für ihre vielseitigen Automodelle. Vor Ort zeigt sich jedoch das gesamte Portfolio, das auch Motorräder sowie den Marine-Bereich mit seinen Außenbordmotoren umfasst.

Dieser Dreiklang passt nahezu perfekt zum Triathlon-Sport. Motorräder begleiten die Rennen auf der Strecke, während die Marine-Sparte die Verbindung zum Wasser herstellt. So erscheint es nur folgerichtig, dass sich Suzuki in Deutschland seit Jahren intensiv im Triathlon-Sport engagiert und unter anderem die Deutsche Triathlon Union unterstützt.