Die größten Fehler beim Kreuzheben – und 6 Übungen, die sie beheben

Fortschritte beim Kreuzheben verlaufen nur selten geradlinig. Über einen gewissen Zeitraum hinweg kannst du das Gewicht auf der Langhantel kontinuierlich steigern – bis schließlich eine klare Schwachstelle in deiner Hebeleistung sichtbar wird. Als ultimative Ganzkörperübung beansprucht das Kreuzheben die gesamte hintere Muskelkette sowie Quadrizeps, Arme und Rumpf. Entsprechend können Schwächen nahezu überall auftreten.

"Es ist völlig normal, dass Menschen beim Kreuzheben Schwierigkeiten haben, was zu stagnierenden Fortschritten und begrenzten Ergebnissen führen kann", sagt Mark Harris, Fitnessexperte bei Mirafit. "Da es sich um eine Ganzkörperbewegung handelt, kann selbst eine kleine Schwäche mit zunehmendem Gewicht zu einem entscheidenden limitierenden Faktor werden. Weil beim Kreuzheben mehrere Muskelgruppen zusammenarbeiten, können spezifische Schwachstellen – etwa in Gesäßmuskulatur, hinterer Oberschenkelmuskulatur oder oberem Rücken – die Leistung in unterschiedlichen Phasen der Bewegung einschränken."

Solche Schwachpunkte lassen sich mit gezielten Isolationsübungen gezielt angehen. Hier erklärt Harris die häufigsten Probleme beim Kreuzheben und wie du sie überwinden kannst.

Überblick: Diese Fehler bremsen deinen Deadlift aus Die meisten Deadlift-Probleme zeigen sich an bestimmten Punkten der Bewegung. Manche liften nicht sauber vom Boden weg, andere verlieren die Stange vor dem Körper oder müssen abbrechen, weil die Hände nachgeben. Genau daran erkennst du, welche Schwachstelle du trainieren solltest.

Fehler 1: Du hast Schwierigkeiten, die Hantel vom Boden zu lösen Eine mangelnde Kraft oder Spannung in der hinteren Muskelkette und den Hamstrings kann es erschweren, ein schweres Kreuzheben vom Boden aus einzuleiten. Wenn sich die Hantelstange anfühlt, als wäre sie "am Boden festgeklebt", deutet das auf fehlenden Beindruck hin. Bestimmte Kreuzhebe-Varianten können dabei helfen, diese Schwachstellen gezielt zu trainieren.

"Defizit-Kreuzheben auf einer erhöhten Plattform kann die Kraft beim Anheben vom Boden verbessern, während rumänisches Kreuzheben die hintere Muskelkette stärkt", erklärt Harris.

Fix 1: Defizit-Kreuzheben Stelle dich auf eine erhöhte Fläche – etwa eine kleine Trainingsstufe, eine Plattform oder Gewichtsscheiben – und positioniere deine Füße schulterbreit auseinander. Beuge Hüfte und Knie und greife die Hantel im Obergriff, die Hände etwa schulterbreit auseinander. Halte den Rücken gerade, ziehe den Oberkörper nach hinten und oben, schiebe die Hüfte nach vorne und richte dich mit der Hantel auf. Senke sie anschließend kontrolliert wieder ab und halte sie dabei nah am Körper.

Fix 2: Rumänisches Kreuzheben

Fehler 2: Du kannst die Hantel nicht nah am Körper halten Kommt es vor, dass sich die Hantel während der Bewegung zu weit vor deinem Körper befindet und du nach vorne gezogen wirst? Damit bist du nicht allein.

"Das ist keine gute Angewohnheit, da sie die Belastung für den unteren Rücken erhöht und die Bewegung deutlich ineffizienter macht", sagt Harris. "Die Hantel nah am Körper zu halten, ist entscheidend für eine sichere und kontrollierte Ausführung. Dieses Problem hängt häufig mit einer unzureichenden Aktivierung des oberen Rückens zusammen, wodurch es schwieriger wird, die Hantel auf einer konstanten Bahn zu führen."

Auch eine fehlende Rumpfspannung kann die Ursache sein. Ohne korrektes Braceing verlieren Trainierende an Stabilität, belasten den unteren Rücken stärker und reduzieren sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit der Bewegung.

Fix 3: Brustgestütztes Rudern

Fix 4: Hängendes Beinheben

Fehler 3: Dein Griff gibt zuerst nach "Bei vielen Menschen ist nicht die allgemeine Kraft das Problem, sondern die Fähigkeit, die Hantel sicher festzuhalten", erklärt Harris. Da die Unterarmmuskulatur deutlich kleiner ist als Muskelgruppen wie Hamstrings, Gesäß oder unterer Rücken, ermüdet sie bei schweren Lasten häufig zuerst. "Spezielle Griffkraftübungen oder entsprechendes Zubehör im Training können helfen, diese Stärke aufzubauen und die allgemeine Hebeleistung zu verbessern."

Fix 5: Handgelenkcurls

Fix 6: Dead Hang

FAQ: Deadlift-Fehler beheben Warum komme ich beim Kreuzheben nicht vom Boden weg? Meist fehlt Kraft oder Spannung in der hinteren Kette, also in Hamstrings, Gesäß und Rückenstreckern. Auch fehlender Leg Drive kann ein Problem sein. Deficit Deadlifts und Romanian Deadlifts helfen, genau diese Bereiche zu stärken. Sind Zughilfen beim Deadlift erlaubt? Zughilfen können sinnvoll sein, wenn du gezielt Rücken und Beine trainieren willst, ohne vom Griff limitiert zu werden. Wenn dein Ziel aber maximale Griffkraft ist, solltest du zusätzlich ohne Zughilfen trainieren und Dead Hangs oder Farmer’s Carries einbauen. Wie oft sollte ich Kreuzheben trainieren? Für viele reicht eine schwere Deadlift-Einheit pro Woche und zusätzlich eine ergänzende Variante wie Romanian Deadlifts oder Hip Hinges. Fortgeschrittene können häufiger trainieren, sollten dann aber Volumen, Intensität und Regeneration genau steuern. Was ist der wichtigste Deadlift-Tipp für Anfänger? Lerne zuerst den Hip Hinge und halte die Stange nah am Körper. Starte leicht, filme deine Technik und steigere das Gewicht erst, wenn Setup, Rückenposition und Bar Path stabil bleiben.