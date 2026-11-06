November-Gewinnspiel: Gewinne 2 × 250 Euro 🍂

Draußen wird es kühler, die Tage kürzer – da tut ein Extra für dich besonders gut. Was würdest du dir mit 250 Euro gönnen? Vielleicht neue Laufschuhe für deine Runden an der frischen Luft, ein warmes Trainingsoutfit, Equipment fürs Home-Gym oder etwas, das dir einfach Freude macht?

Mit etwas Glück kannst du dir deinen Wunsch erfüllen: Wir verlosen 2 × 250 Euro. Wofür du das Geld nutzt, entscheidest du selbst.

So bist du dabei Die Teilnahme ist unkompliziert: Beantworte einfach die Gewinnspielfrage unten und fülle die erforderlichen Felder im Teilnahmeformular aus.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet vom 06.11. bis 30.11.2026 auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.