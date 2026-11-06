Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Finde deinen passenden Plan
Trainingspläne
Fitness
Food
Health
Longevity
Life
Reise
Style
Deals
News
Horoskope
Zur Startseite
Deals
Gewinnspiele

November-Gewinnspiel: Gewinne 2 × 250 Euro 🍂

Men's Health Gewinnspiel
November-Gewinnspiel: Gewinne 2 × 250 Euro 🍂

Regelmäßig abräumen: Jetzt heißt es mitmachen und tolle Preise gewinnen!
ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.11.2026
Als Favorit speichern
Gewinne 2 x 250 Euro
Foto: Liudmila Chernetska

Draußen wird es kühler, die Tage kürzer – da tut ein Extra für dich besonders gut. Was würdest du dir mit 250 Euro gönnen? Vielleicht neue Laufschuhe für deine Runden an der frischen Luft, ein warmes Trainingsoutfit, Equipment fürs Home-Gym oder etwas, das dir einfach Freude macht?

Mit etwas Glück kannst du dir deinen Wunsch erfüllen: Wir verlosen 2 × 250 Euro. Wofür du das Geld nutzt, entscheidest du selbst.

So bist du dabei

Die Teilnahme ist unkompliziert: Beantworte einfach die Gewinnspielfrage unten und fülle die erforderlichen Felder im Teilnahmeformular aus.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet vom 06.11. bis 30.11.2026 auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.

Teilnahmeschluss ist Montag, der 30.11.2026 um 23:59 Uhr.