Hörbuch-Quiz: Diese Hörbücher passen zu dir

Wann hast du zuletzt ein Buch komplett in zwei Tagen verschlungen? Eben. Zwischen Job, Training, Freunden, Familie und allem, was sonst noch ansteht, bleibt fürs Lesen oft weniger Zeit, als man gern hätte. Auf gute Geschichten, neue Ideen oder ein bisschen Eskapismus musst du deshalb trotzdem nicht verzichten: Ein Audible-Hörbuch begleitet dich beim Sport, beim Pendeln, auf dem Spaziergang, beim Kochen oder auch mal auf einer längeren Autofahrt.