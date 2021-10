Langhaarfrisuren Männer Diese Promis zeigen, wie cool lange Haare bei Männern aussehen

Du spielst mit dem Gedanken, deine Haare wachsen zu lassen? Die Haare einige Monate richtig zu züchten? Sie lässig wie Timothée Chalamet nach hinten zu werfen oder noch besser: Gleich über die Schultern zu tragen wie Jared Leto? Dann bist du hier richtig. Wir zeigen dir die coolsten Langhaarfrisuren der Promi-Männer und verraten, wie du deine lange Mähne richtig stylst.

Sind lange Haare für Männer gerade modern?

Und wie! Promi-Männer wie Matthew McConaughey und Jared Leto beweisen, dass Langhaarfrisuren die mitunter coolsten Männerfrisuren sind, die es aktuell gibt. 4 besonders angesagte Langhaarstyles zeigen wir hier:

Diese Langhaarfrisuren für Männer sind gerade Trend

Kathy Hutchins / Shutterstock.com Timothée Chalamet trägt seine dunklen Locken kinnlang und gestuft

1. Halblange Männerfrisur wie Timothée Chalamet

Der "Call Me By Your Name"-Star trägt sein lockiges Haar kinnlang und stark gestuft. Letzteres ist wichtig, damit die Frisur nicht aussieht wie ein Bob-Haarschnitt für Frauen. Damit die Wellen so gut rauskommen wie bei dem 25-jährigen Schauspieler, solltest du nach dem Waschen ein Sea Salt Spray wie dieses von Charlemagne im handtuchtrockenen Haar verteilen. Die Strähnen anschließend nicht (!) kämmen oder föhnen, sondern mit gespreizten Fingern in Form bringen und an der Luft trocknen lassen. Sonst plustern die Locken auf und die Haare wirken explodiert.

DFree / Shutterstock.com Die lange Matte im Jesus-Look ist Jared Letos Markenzeichen geworden

2. Brustlange Haare wie Jared Leto

Der Schauspieler und Sänger hatte schon so ziemlich jede Haarlänge und -farbe. Sein Favorit sind aber offenbar extralange, dunkle Haare. Denn zu keiner anderen Frisur kehrte der 49-jährige so oft zurück. Damit lange Haare bis in die Spitzen so gesund aussehen wie bei Jared Leto, sollten sie gut gepflegt werden. Benutze ein mildes Shampoo (z.B. Creme de Coco von Bumble & Bumble), das nicht unnötig austrocknet und verwende bei jeder Wäsche einen Conditioner (auch Spülung genannt). Wir empfehlen den Don't Despair, Repair! von Briogeo, um deine Spitzen vor Spliss und Haarbruch zu schützen. Wichtig: Spülung kommt nur in die Längen, nicht auf die Kopfhaut. Sonst sieht die Matte schnell fettig aus. Lies hier, wie deine Haare schneller wachsen.

Tinseltown / Shutterstock.com Jake Gyllenhaal kaschiert die Übergangslänge mit einem Seitenscheitel

3. Übergängslänge kaschieren wie Jake Gyllenhaal

Die meisten Männer geben das Projekt Haare lang wachsen lassen auf halber Strecke auf. Nämlich dann, wenn die Strähnen mal gerade bis über die Ohren ragen, seltsam aufplustern oder wie ein Beatles-Pilzkopf fallen. Statt zur Schere zu greifen, kannst du es aber auch wie Schauspieler Jake Gyllenhaal machen. Der 40-jährige Hollywood-Star trägt seine halblangen Haare gescheitelt und hinter die Ohren gekämmt. Dadurch wirkt der Look auf den ersten Blick wie ein gepflegter Kurzhaarschnitt. Perfekt, wenn du im Office immer perfekt gestriegelt rüberkommen muss. Styling-Tipp: Damit die Haare auch bleiben, wo du sie hin gekämmt hast, am besten eine Halt gebendn Stylingpaste wie die Gentlemans Hair Styling Matt Paste von Percy Nobleman verwenden. Noch mehr Übergangsfrisuren für Männer findest du hier.

Babak Rachpoot / Shutterstock.com Justin Bieber setzt auf einen lässigen Look mit halblangem Haar und Beanie

4. Lange Haare im Skater-Style wie Justin Bieber

Ein Langhaarlook, der in der Klatschpresse oft als ungepflegt zerrissen wurde, aber unserer Meinung nach ziemlich cool rüberkommt, ist die kinnlange Frisur von Justin Bieber. Zugegeben, würde der 27-jährige Sänger einen Conditioner verwenden, würde die Frisur schon schöner aussehen. Aber mit Mütze entsteht ein lässiger Skater-Look im Neunziger-Style. Praktisch: Du musst dir weder Gedanken ums Styling noch um ständige Friseurtermine machen. Und wenn du doch mal frisierter rüberkommen willst, kannst du dir die Matte immer noch wie Jake Gyllenhaal zurückkämmen.

Welcher Typ Mann kann lange Haare tragen?

Lange Haare können alle tragen, die Lust darauf haben und deren Haare voll genug sind. Denn je länger die Matte, desto mehr wird Haarausfall betont. Ansonsten gilt: Für jede Gesichtsform gibt es die passende Langhaarfrisur. Ist dein Gesicht eher rund, sollte die Frisur ums Gesicht nicht zu stufig sein (das trägt auf). Schmeichelhaft wären zum Beispiel die Looks von Jake Gyllenhall und Jared Leto. Ist dein Gesicht länglich, sind Stufen wie bei Timothée Chalamet genau richtig. Sprich mit deiner/m Friseur:in, welche Langhaarfrisur am besten zu dir passt.

Wie kommen lange Haare bei Frauen an?

Mal gut, mal gar nicht. Manche Frauen lieben es, mit ihren Fingern durch wuschelige Männerhaare zu fahren. Andere müssen sich erstmal damit anfreunden, wenn ein Mann ähnlich langes oder gar längeres Haar hat als sie. Welche Frisuren Frauen an Männern besonders mögen, haben wir hier zusammengefasst. Am Ende solltest du aber sowieso die Frisur tragen, die dir gefällt. Denn dann strahlst du Selbstbewusstsein aus und das finden alle sexy.

Solltest du schon länger drüber nachdenken, deine Haare wachsen zu lassen, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür. Warum? Weil lange Haare bei Männern nie angesagter waren. Und weil du jetzt jede Menge Inspiration hast, um einen Langhaarlook zu wählen, der genau zu dir passt.