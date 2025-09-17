5 Core-Übungen, die Sit-ups klar schlagen – wissenschaftlich belegt

Nicht jede Bauchübung bringt gleich viel. Wer effizient trainieren will, sollte Übungen wählen, bei denen möglichst viele Muskelfasern aktiv arbeiten. Genau das messen Forscher per EMG (Elektromyografie) – ein Verfahren, das die Muskelaktivierung in Prozent des maximalen Einsatzes (MVIC) anzeigt.

Was zählt: Viel Reiz, wenig Risiko – wir zeigen dir 5 Übungen, die beides liefern.

Was heißt MVIC?MVIC = Maximal Voluntary Isometric Contraction. Gibt an, wie stark ein Muskel bei einer Übung im Verhältnis zu seiner maximal möglichen Anspannung arbeitet.

1. Ab-Rollouts (mit Ab-Wheel oder Gymnastikball) Studien zeigen: Rollouts aktivieren die Bauchmuskulatur besonders stark – bis zu 63 Prozent MVIC im oberen und 53 Prozent im unteren geraden Bauchmuskel (Rectus Abdominis).

So geht die Übung:

Auf die Knie, Hände aufs Ab-Wheel oder Unterarme auf den Ball

Langsam nach vorn rollen, Bauch fest, kein Hohlkreuz

Rückführung kontrolliert Häufiger Fehler:

Zu weit rollen: Überlastet die Lendenwirbelsäule 2. Plank mit Beinheben oder Bandwiderstand Plank-Variationen mit Zusatzbelastung steigern die Aktivierung des unteren geraden Bauchmuskels, der äußeren schrägen Bauchmuskeln (Obliquus externus) und des Rückenstreckers (Erector spinae) um bis zu 55 Prozent MVIC.

So geht die Übung:

Unterarmstütz, Bauch fest

Ein Bein anheben, ohne Hüfte zu verdrehen

Seite wechseln Häufiger Fehler:

Rotierende Hüfte: Verlust der Spannung und Effektivität 3. Swiss Ball Plank (instabiler Unterarmstütz) Planks auf instabiler Unterlage wie dem Swiss Ball erzeugen bis zu 49 Prozent MVIC.

So geht die Übung:

Unterarme auf prall gefülltem Gymnastikball

Bauch anspannen, Körper in Linie

Kleine Kreisbewegungen mit den Unterarmen Häufiger Fehler:

Zu große oder schnelle Kreise: Verlust der Rumpfstabilität Warum Instabilität?Der Körper muss bei wackeliger Unterlage mehr stabilisieren mehr Muskelreize!

4. Bird Dog (mit Hollowing) Diese Übung aktiviert nachweislich besonders die tiefliegenden Stabilisatoren wie den Transversus Abdominis (tiefer Bauchmuskel) und Multifidus (tiefer Rückenmuskel).

So geht die Übung:

Vierfüßlerstand

Rechten Arm und linkes Bein strecken

Bauch einziehen ("Hollowing" = Bauchnabel zur Wirbelsäule)

Seite wechseln Häufiger Fehler:

Hohlkreuzbildung – unbedingt durch aktives Hollowing vermeiden 5. Beinheben in Rückenlage (Bilateral Leg Raise) Beinheben aktiviert die geraden Bauchmuskeln stärker als Planks – v. a. die unteren Anteile.

So geht die Übung:

Flach auf den Rücken

Beine gestreckt heben und senken – kontrolliert, ohne Schwung

Rücken bleibt am Boden Häufiger Fehler:

Rücken hebt ab: Belastung auf Lendenwirbelsäule Warum kein Schwung?Nur durch langsame Bewegung bleibt der Bauch aktiv sonst übernehmen die Hüftbeuger