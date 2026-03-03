Arnold Press richtig machen: Schulterkraft & Definition

Die Arnold Press ist eine Variante der klassischen Schulterpresse, die von Arnold Schwarzenegger populär gemacht wurde. Sie kombiniert die Vorzüge einer Schulterdrück-Bewegung mit einer Rotationskomponente und sorgt so für eine besonders intensive Belastung der gesamten Schulterpartie.

Summary Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene bis Profis

Fortgeschrittene bis Profis MET-Wert: 5–6

5–6 Hauptregion: Schultern

Schultern Equipment/Hilfsmittel: Kurzhantel, Kabelzug Was ist die Arnold Press warum ist Arnold-Drücken so effektiv? Im Gegensatz zur normalen Overhead Press startest du bei der Arnold Press mit den Hanteln vor der Brust, die Handflächen zeigen zu dir. Während du die Kurzhanteln nach oben drückst, rotierst du die Unterarme, bis die Handflächen nach vorn zeigen. Diese zusätzliche Bewegung aktiviert nicht nur die vordere und seitliche Schulter, sondern auch die Rotatorenmanschette und stabilisierende Muskeln im Oberkörper.

Für Männer, die breite, starke Schultern wollen, ist die Arnold Press eine perfekte Wahl. Sie bringt Abwechslung ins Schultertraining, lässt sich leicht variieren und bietet ein hervorragendes Verhältnis von Muskelaufbau und funktioneller Kraft.

Die Arnold Press ist mehr als nur eine Schulterübung, sie ist ein Schlüssel zu einem athletischen Oberkörper. Sie sorgt nicht nur für Kraft, sondern auch für eine runde, symmetrische Schulterform, die deine Silhouette markant wirken lässt.

Diese Muskeln werden beansprucht

Gymvisual Beanspruchte Muskeln bei der Arnold Press.

Die Übung ist ein wahres Multitalent für deine Schulter, aber auch andere Muskelgruppen arbeiten kräftig mit.

Primär beanspruchte Muskeln:

Vordere Schulter (Musculus deltoideus anterior): Hauptakteur beim Anheben der Gewichte.

(Musculus deltoideus anterior): Hauptakteur beim Anheben der Gewichte. Seitliche Schulter (Deltoideus lateralis): Verantwortlich für die Breite deiner Schultern.

(Deltoideus lateralis): Verantwortlich für die Breite deiner Schultern. Hintere Schulter (Deltoideus posterior): Wirkt bei dieser Übung stabilisierend. Sekundäre Muskelgruppen:

Trizeps: Unterstützt die Streckung der Arme in der Endposition.

Unterstützt die Streckung der Arme in der Endposition. Oberer Brustmuskel: Arbeitet bei der Anfangsphase der Bewegung mit.

Arbeitet bei der Anfangsphase der Bewegung mit. Rotatorenmanschette: Stabilisiert das Schultergelenk während der Rotation. Hier leisten vor allem der infraspinatus und der M. teres minor (Außenrotatoren) die Schwerstarbeit unter Last.

Stabilisiert das Schultergelenk während der Rotation. Hier leisten vor allem der (Außenrotatoren) die Schwerstarbeit unter Last. Core-Muskulatur: Muss permanent anspannen, um Oberkörperstabilität zu gewährleisten. MET-Wert und Kalorienverbrauch Die Arnold Press gehört zu den mittelschweren Kraftübungen, die je nach Intensität und Gewicht eine Menge Energie kosten. Der MET-Wert liegt bei ca. 5–6. Das bedeutet für den Kalorienverbrauch, dass du bei einem Körpergewicht von 70 kg und sauberer Ausführung mit moderatem Gewicht 60–70 kcal in 10 Minuten verbrennst.

Funktionale Alltagsvorteile Die Arnold Press ist nicht nur eine Übung für breite Schultern, sie bereitet dich auch optimal auf Bewegungen im Alltag vor. Viele Alltagsbewegungen verlangen Kraft, Stabilität und eine saubere Schulterrotation.

Durch die Drehbewegung der Arnold Press trainierst du sowohl das Drücken nach oben, als auch die innere und äußere Rotation des Schultergelenks. Das stärkt die Muskulatur rund um das Schulterblatt und verbessert deine Beweglichkeit. Du wirst merken: Mit jeder Wiederholung fällt dir das Arbeiten über Kopf leichter, vorausgesetzt, die Schultermobilität ist gegeben.

Ein weiterer Vorteil: Die Übung fördert die Core-Stabilität. Wer beim Pressen den Bauch aktiv anspannt, schützt die Wirbelsäule und verbessert gleichzeitig die Haltung. Das zahlt sich in jedem Lebensbereich aus, vom Sport bis zum Büroalltag.

Nachteile der Arnold Press Der Drehmechanismus macht die Arnold Press anspruchsvoll, und Männer neigen dazu, mit Schwung zu arbeiten oder zu schwer zu starten. Dadurch entsteht hoher Stress auf den vorderen Schultern und der Rotatorenmanschette. Eine schlechte Schulterbeweglichkeit verstärkt das Risiko für Impingement.

Die richtige Ausführung Dieses Training erfordert Präzision, um die Vorteile voll auszuschöpfen und die Schultern gesund zu halten. In diesem Video siehst du genau, wie du die Übung machst:

Wichtig zu beachten Haltung: Halte deinen Kopf neutral und den Blick geradeaus gerichtet, um die Halswirbelsäule nicht zu stauchen.

Halte deinen Kopf neutral und den Blick geradeaus gerichtet, um die Halswirbelsäule nicht zu stauchen. Rotationsphase: Achte darauf, dass die Ellbogen bei der Drehung in der sogenannten Scapula-Ebene bleiben, also während der gesamten Aufwärtsbewegung immer ein Stück vor der seitlichen Schulterachse.

Achte darauf, dass die Ellbogen bei der Drehung in der sogenannten Scapula-Ebene bleiben, also während der gesamten Aufwärtsbewegung immer ein Stück vor der seitlichen Schulterachse. Endposition: Drücke die Hanteln kontrolliert über den Kopf, bis die Arme fast gestreckt sind (nicht komplett durchdrücken).

Drücke die Hanteln kontrolliert über den Kopf, bis die Arme fast gestreckt sind (nicht komplett durchdrücken). Atmung: Ausatmen beim Hochdrücken, einatmen beim Absenken. Dos und Don’ts Um die Schultern effektiv und sicher zu trainieren, achte auf folgende Punkte:

Dos

Saubere Rotation und vollständigen Bewegungsablauf einhalten.

Den Rumpf stabilisieren, um keine Ausgleichsbewegungen zu machen.

Gleichmäßig atmen und den Nacken locker lassen. Dont's

Kein Schwung aus den Beinen, die Kraft kommt aus den Schultern.

Nicht ins Hohlkreuz fallen oder mit dem Rücken wippen.

Die Ellenbogen beim Drücken nicht starr nach hinten in die Flucht des Rückens zwingen. Das belastet die vordere Schulterkapsel unnö Führe die Ellenbogen stattdessen in einem natürlichen Bogen leicht vor dem Körper.

Die häufigsten Fehler und deren Lösung Auch wenn die Arnold Press eine fantastische Schulterübung ist, schleicht sich bei vielen Trainierenden schnell eine unsaubere Technik ein.

Checkliste für Anfänger Die Arnold Press ist keine typische Anfängerübung, hier kommt es unbedingt auf saubere Technik an, sonst kann es zu Verletzungen kommen. Worauf du achten solltest:

Aufrechte Haltung: Stelle sicher, dass deine Wirbelsäule neutral bleibt, kein Hohlkreuz, kein Rundrücken.

Stelle sicher, dass deine Wirbelsäule neutral bleibt, kein Hohlkreuz, kein Rundrücken. Kontrollierte Rotation: Die Handflächen zeigen zu Beginn nach innen und drehen sich beim Hochdrücken nach außen, keine ruckartigen Bewegungen.

Die Handflächen zeigen zu Beginn nach innen und drehen sich beim Hochdrücken nach außen, keine ruckartigen Bewegungen. Ellenbogenf ü hrung: Starte mit den Ellenbogen vor dem Brustkorb (die Oberarme berühren den Oberkörper nicht zwingend). Führe die Ellenbogen kontrolliert nach außen und oben, wobei sie stets eine Handbreit vor der seitlichen Linie deines Körpers bleiben sollten.

Starte mit den Ellenbogen vor dem Brustkorb (die Oberarme berühren den Oberkörper nicht zwingend). Führe die Ellenbogen kontrolliert nach außen und oben, wobei sie stets eine Handbreit vor der seitlichen Linie deines Körpers bleiben sollten. Core aktivieren: Bauch und Rücken sind angespannt, um die Wirbelsäule zu stabilisieren.

Bauch und Rücken sind angespannt, um die Wirbelsäule zu stabilisieren. Atmung nicht vergessen: Ausatmen beim Hochdrücken, Einatmen beim Absenken.

Ausatmen beim Hochdrücken, Einatmen beim Absenken. Gewicht richtig w ä hlen: Lieber leichter starten und sauber ausführen, statt mit zu viel Gewicht die Technik zu ruinieren.

Lieber leichter starten und sauber ausführen, statt mit zu viel Gewicht die Technik zu ruinieren. Bewegung sauber beenden: Hanteln kontrolliert absetzen, nicht fallen lassen. Varianten der Arnold Press Arnold Press lässt sich auf verschiedene Arten ausführen, um den Reiz zu verändern und unterschiedliche Muskelpartien anzusprechen. Hier die besten Varianten:

Klassische Arnold Press mit Kurzhanteln Die Standardversion, bei der du im Sitzen oder Stehen die Hanteln aus der Innenrotation über den Kopf führst. Perfekt für Stabilität und Beweglichkeit.

Die Standardversion, bei der du im Sitzen oder Stehen die Hanteln aus der Innenrotation über den Kopf führst. Perfekt für Stabilität und Beweglichkeit. Arnold Press einarmig Führt die Übung einseitig aus, um Dysbalancen auszugleichen und den Core stärker zu beanspruchen.

Führt die Übung einseitig aus, um Dysbalancen auszugleichen und den Core stärker zu beanspruchen. Arnold Press am Kabelzug Mit Kabelzügen bleibt die Spannung während der gesamten Bewegung konstant. Ideal, um die Schultermuskeln noch intensiver zu belasten.

Mit Kabelzügen bleibt die Spannung während der gesamten Bewegung konstant. Ideal, um die Schultermuskeln noch intensiver zu belasten. Arnold Press auf der Schrägbank Mehr Fokus auf die vordere Schulter und Brustansätze, ideal, wenn du variieren willst. Military Press richtig machen: Die intensivste Overhead-Press-Variante

Übungen für zu Hause Du kannst die Arnold Press auch mit einfachen Hilfsmitteln oder deinem Körpergewicht variieren:

Arnold Press mit Wasserflaschen oder Rucks ä cken Statt Hanteln einfach 2 gleich schwere Wasserflaschen oder Rucksäcke nutzen. Funktioniert bestens im Stehen oder Sitzen.

Statt Hanteln einfach 2 gleich schwere Wasserflaschen oder Rucksäcke nutzen. Funktioniert bestens im Stehen oder Sitzen. Arnold Press mit Widerstandsbändern Stelle dich auf das Band, greife die Enden und imitiere die typische Rotations- und Pressbewegung. So bleibt die Spannung konstant. Diese Varianten eignen sich perfekt, um auch ohne Gym ein effektives Schultertraining durchzuführen.

Progressionsweg mit Tipps Damit du dich langfristig verbesserst, arbeite dich in 3 Stufen vor:

Level 1 – Technik meistern: Starte im Sitzen mit sehr leichtem Gewicht oder sogar nur mit leeren Händen. Konzentriere dich auf die saubere Rotation und den Bewegungsablauf. 2–3 Sätze à 10–12 Wiederholungen.

Level 2 – Mehr Kontrolle und Stabilität: Wechsle in den Stand, um die Core-Muskulatur stärker einzubeziehen. Halte das Gewicht moderat und bleib bei 8–10 sauberen Wiederholungen pro Satz. Hier kannst du auch eine kurze Haltephase oben einbauen, um die Spannung zu erhöhen.

Level 3 – Intensität steigern: Nutze schwerere Gewichte und variiere das Tempo: langsames Absenken (exzentrisch) und explosive, aber kontrollierte Aufwärtsbewegung. Optional kannst du die Arnold Press im Supersatz mit Seitheben kombinieren, um die Schultern maximal zu fordern.

FAQ: Die wichtigen Fragen Für wen ist die Arnold Press geeignet? Die Übung ist ideal für Fortgeschrittene, die ihre Schultern umfassend trainieren möchten. Was ist der Unterschied zur normalen Schulterpresse? Die Arnold Press beinhaltet eine zusätzliche Drehbewegung, die den vorderen Delta-Muskel stärker beansprucht und die Rotatorenmanschette aktiviert. Kann man die Arnold Press mit einer Langhantel machen? Nein, da die für diese Übung charakteristische Rotation der Handgelenke an einer starren Langhantel physisch nicht möglich ist. Welche Muskeln arbeiten am meisten? Primär die vordere und seitliche Schulter. Ist die Übung auch im Sitzen sinnvoll? Ja, besonders für mehr Stabilität. Im Stehen wird jedoch zusätzlich die Core-Muskulatur stärker beansprucht.