Faszienrolle kaufen So findest du die richtige Faszienrolle für dich

Faszientraining boomt. Nicht nur, weil es Sportlern viele gesundheitliche Vorteile verspricht, sondern auch, weil es ohne großen Aufwand zu Hause betrieben werden kann. Das möchtest du jetzt endlich auch mal ausprobieren? Dann erfährst du hier, wie du die richtige Rolle findest und welche Produkte es aktuell auf dem Markt gibt.

7 simple Gründe für Faszientraining

Diese Faktoren spielen beim Rollen-Kauf eine Rolle

Faszienrollen sind meist nicht teuer. Doch nur auf den Preis solltest du beim Kauf einer Faszienrolle nicht schauen. Achte vielmehr auf die folgenden funktionellen Kriterien:

Material: Die meisten Rollen bestehen aus einem Schaumstoff-Gemisch. Bei geprüften Modellen ist das kein Problem für Haut oder Umwelt. Wer das Kunststoff-Gefühl auf der Haut allerdings nicht mag oder auf Nachhaltigkeit setzen möchte, für den ist eine Holz-, oder Kork-Rolle die bessere Wahl.

Die meisten Rollen bestehen aus einem Schaumstoff-Gemisch. Bei geprüften Modellen ist das kein Problem für Haut oder Umwelt. Wer das Kunststoff-Gefühl auf der Haut allerdings nicht mag oder auf Nachhaltigkeit setzen möchte, für den ist eine Holz-, oder Kork-Rolle die bessere Wahl. Härtegrad: Je härter die Rolle, desto schmerzhafter das Training. Doch keine Sorge: Der Schmerz nimmt nach wenigen Trainings-Wochen ab. Unterschieden wird meist in die Härte-Kategorien "Weich", "Standard" und "Hart". Einsteiger kommen mit der Standard-Härte meist gut klar, bei einer höheren Schmerzempfindlichkeit ist die weiche Rolle aber empfehlenswert.

Je härter die Rolle, desto schmerzhafter das Training. Doch keine Sorge: Der Schmerz nimmt nach wenigen Trainings-Wochen ab. Unterschieden wird meist in die Härte-Kategorien "Weich", "Standard" und "Hart". Einsteiger kommen mit der Standard-Härte meist gut klar, bei einer höheren Schmerzempfindlichkeit ist die weiche Rolle aber empfehlenswert. Form: Neben der klassischen Zylinder-Rolle gibt es auch Faszienbälle (geeignet für punktuelle Massage) und Duo-Bälle bzw. Rollen mit einer Vertiefung (für die wirbelsäulenschonende Rückenmassage).

Neben der klassischen Zylinder-Rolle gibt es auch Faszienbälle (geeignet für punktuelle Massage) und Duo-Bälle bzw. Rollen mit einer Vertiefung (für die wirbelsäulenschonende Rückenmassage). Oberfläche: Faszienrollen müssen nicht immer glatt sein. Modelle mit Noppen, Höckern oder Rillen sorgen für einen Extra-Massageeffekt.

In 2 Wochen zum Sixpack

Welcher Rollen-Typ bist du?

Du möchtest das Training auf der Rolle einfach mal ausprobieren oder aber akute Schmerzen wegrollen? Im folgenden Schnell-Check findest du heraus, welche Rolle die richtige Wahl ist.

Typ 1: "Ich will Faszientraining einfach mal ausprobieren"

Unser Tipp für Einsteiger:

Hersteller Besonders leicht zu handhaben und für Anfänger geeignet

Hier bestellen: Standard-Blackroll von Blackroll

Training mit der Faszienrolle ist etwas, was man für wenig Geld recht unkompliziert zu Hause machen kann. Am besten geht das mit dem Faszienrollen-Standardmodell: Die schlichte schwarze Rolle vom Marktführer Blackroll ist mit ihrem normalen Härtegrad und ohne Schnickschnack perfekt für Einsteiger geeignet.

Achtung: Wenn du bisher wenig Sport gemacht hast oder zu einer hohen Schmerzempfindlichkeit neigst, kannst du auch mit der weichen Blackroll einsteigen:

Hersteller Besonders weiches Material zur Entspannung von "ungeübten" Muskeln

Hier bestellen: MED-Blackroll von Blackroll

Typ 2: "Ich will nach dem Workout meine Regeneration verbessern"

Unser Tipp gegen Muskelkater:

Hersteller Das Material mit verschiedenen Pressure-Zonen simuliert die Massage mit Händen

Hier bestellen: ZenRoller von ZenOneSport

Wenn deine Faszien geschmeidig sind, bist du schneller wieder fit fürs nächste Training und nicht so anfällig für Verletzungen – kein Wunder also, dass viele Sportler auf die Rolle setzen. Neben dem klassischen Modell ist hierfür eine Rolle mit strukturierter Oberfläche geeignet. Die Erhebungen sorgen für eine stärkere Muskelmassage.

Typ 3: "Ich will meine Rücken- oder Nackenschmerzen wegrollen"

Unser Tipp gegen Rückenschmerzen:

Hersteller Die Umlaufrille schont Wirbelsäule und Knochen optimal

Hier bestellen: FAYO Faszienrolle von Liebscher & Bracht

Oft sind Verkürzungen und Verspannungen die Ursache von Rückenschmerzen. Faszientraining kann Linderung verschaffen. Für Rolleinheiten rund um die Wirbelsäule ist eine Faszienrolle mit Umlaufrille empfehlenswert. Die Aussparung in der Mitte verhindert, dass die Rücken- und Nackenwirbel schmerzhaft in die Rolle drücken.

Typ 4: "Ich habe häufiger Schmerzen in Füßen, Wade oder Armen"

Unser Tipp bei punktuellen Schmerzen:

Hersteller Gezielte Massage für Triggerpunkte und Tiefenmuskulatur

Hier bestellen: Faszienball von Balance Roll

Bei punktuellen Beschwerden ist ein kleiner Faszienball oft effektiver als eine flächige Rolle. Durch seine kleine Oberfläche lassen sich Schmerzpunkte wie bei Fersensporn, Tennisarm oder einfach stark beanspruchten Läufer-Füßen gezielt angehen.

Die besten Übungen ohne Geräte

Die spannendsten Faszienrollen-Neuheiten

Noch nichts dabei? Für erfahrene Faszienroller und neugierige Einsteiger kommen hier 5 coole Neuheiten:

Die Öko-Rolle: Holz-Faszienrolle von Rollholz

amazon.de Faszientraining mit Holzduft in der Nase

Hier bestellen: Holzmassagerolle von Rollholz

Keine Lust auf Chemie an der Haut und umweltschädlichen Kunststoff im Haus? Dann sind Holzrollen vom deutschen Start-Up Rollholz das Richtige für dich. Das verarbeitete Schwarzwälder Holz gibt ein angenehmes, natürlich-warmes Hautgefühl. Auch die Konstruktion ist durchdacht: Die Einkerbung in der Mitte schont die Wirbelsäule und macht auch das Rollen an Schienbeinen und Waden angenehmer. Das gute Gewissen in Sachen Nachhaltigkeit gibt’s gratis dazu.

Vielseitiges Massagetool: der Breuer Fascia-Realizer MG 850

amazon.de Ultimative Entspannung für den unteren Rücken verspricht der vibrierende Massagestab

Hier bestellen: MG 850 von Breuer

Der Fascia-Realiser entfernt sich vom Konzept der klassischen Faszienrolle. Es handelt sich hierbei um einen Massagestab, der mittels Akku zum Vibrieren gebracht wird. Zusätzlich hat das Gerät Noppen-Aufsätze, die optional angebracht werden können. Damit wird eine Mischung aus punktuellem Druck und Vibration erreicht, mit der sich Verspannungen ganz individuell lösen lassen.

Tiefenstimulation mit Vibrationsrolle: Power Roll von Medisana

amazon.de Tiefe Massage durch Vibration

Hier bestellen: Power Roll von Medisana

Ein besonderes Massageerlebnis bieten sich verspannten Muskeln mit einer vibrierenden Faszienrolle. Die Vibration erreicht auch tieferliegende Muskeln, fördert so Entspannung und Regeneration stärker als eine herkömmliche Rolle. Die Power-Roll hat 8 (ziemlich starke) Intensitätsstufen, einen Lithium-Akku, der pro Ladung etwa 180 Minuten hält, und sie ist sehr hochwertig verarbeitet.

Zackenrolle für Fortgeschrittene: der Rumble Roller

amazon.de Die Erhebungen dehnen das Gewebe sanft in mehrere Richtungen

Hier bestellen: Medium RumbleRoller von RumbleRoller

Was auf den ersten Blick eher wie ein Foltergerät anmutet, nennt sich Rumble Roller. Er hat eine gezackte Oberfläche, die wie die Daumen eines Physiotherapeuten tief auf den Muskel einwirken kann. Die blaue Rolle hat flexible Zacken, während die schwarze Rolle mit ihren steifen Zacken nur etwas für wirklich harte Kerle (sprich erfahrene Faszienroller) ist.

Für die Hosentasche: die Micro-Blackroll

amazon.de Die Micro-Rolle ist nur 6 cm lang und 3 cm hoch

Hier bestellen: Micro Blackroll von Blackroll

Die Mini-Blackroll in einer praktischen Rucksackgröße kennst du vielleicht schon. Jetzt wird die Rolle sogar noch eine Nummer kleiner: Die Micro-Blackroll passt in deine Hosentasche. Geeignet ist sie für kleine entspannende Wohlfühlpausen und um Verspannungen an Händen und im Gesicht gezielt zu lösen. Macht sich auch gut zwischen Maus und Tastatur, um strapazierte PC-Hände zu entspannen.

Fazit: Für jedes Bedürfnis gibt es eine passende Rolle

Ob Rückenschmerzen, Muskelkater oder Verspannungen – die verschiedenen Faszienrollen können Abhilfe schaffen. Ab jetzt haben deine Muskeln und Bindegewebe etwas, auf das sie sich nach dem Training freuen können. Oder du gönnst dir einfach eine entspannende Massage. Ab auf die Rolle!