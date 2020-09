Sportmasken 8 coole Sportmasken für dein Workout

In diesen unsicheren Zeiten ist ein Mund-Nasen-Schutz wichtiger denn je. Im Alltag ist er bereits voll integriert und kaum noch wegzudenken – anders sieht das hingegen beim Sport aus. Du willst bestimmt deine Mitmenschen auch beim Sport schützen? Doch beim Training die Maske anzulassen scheint für dich unmöglich? Kein Wunder: Denn die meisten Masken sind nicht wirklich geeignet für körperliche Belastung. Daher haben wir für dich 8 Masken herausgesucht, mit denen du dein Umfeld schützen – und gleichzeitig eine solide Trainingseinheit absolvieren kannst.

Warum brauche ich beim Sport eine Maske?

Solidarität ist auch beim Sport wichtig. Klar, in den meisten Fitnesstudios gibt es derzeit keine Maskenpflicht – aber auch nur, weil das Training mit einem herkömmlichen Mund-Nasen-Schutz bei den meisten Sportlern Atembeschwerden verursacht. Im Fitnessstudio kommt es leider immer wieder vor, dass der erforderliche Mindestabstand nicht konsequent eingehalten wird. Auch ist es fraglich, wie stark ein paar geöffnete Fenster die Ansteckungsgefahr mindern. An kaum einem anderen Ort wird so viel und so schwer und dazu noch auf einem so engen Raum geatmet wie in Fitnessstudios. Hygienekonzepte hin oder her: In Fitnessstudios ist die Ansteckungsgefahr leider immer noch nicht gering.

Etwas anders sieht es beim Workout an der frischen Luft aus: Die Ansteckungsgefahr ist hier deutlich geringer, man hat deutlich mehr Platz (wenn du nicht in überfüllten Stadtparks joggen gehst) und bereits ein leichter Wind verringert eine Ansteckung mit Covid-19. Dennoch ist der Sicherheitsabstand auch an der frischen Luft wichtig, eine Infektion ist auch hier nicht ausgeschlossen. Das Tragen einer Maske ist bei Outdoor-Sport zwar oft nicht notwendig, schaden tut es aber nicht.

Ist Maskentragen beim Sport gefährlich?

Es stimmt, dass eine Maske dich beim Sport etwas beeinträchtigt, aber nicht unbedingt im negativen Sinne. Dr. Lutz Gaumann von Sportmedizin Rosenheim sagt: "Die erschwerte Atmung trainiert die Atemhilfsmuskulatur, was wiederum die Ausdauer verbessert." Du solltest dich aber bei den ersten Trainingseinheiten mit einer Maske zügeln. Dein Körper muss sich erst an die neuen Anforderungen anpassen. "Der Atemwiderstand macht es anstrengender für den Körper, deshalb sollte man beim Training etwas mehr aufs Bauchgefühl hören und eher mal einen Gang herunterschalten", empfiehlt der Experte. Und was ist mit der Vermutung, dass sich unter der Maske zu viel Kohlendioxid anstauen würde? "Man atmet mit einer Mund-Nasen-Bedeckung kaum etwas von seiner eigenen Atemluft wieder ein", entwarnt Gaumann. Das Material der Maske ist in der Regel nicht dick genug, um Kohlenstoffdioxid zurückzuhalten. Außerdem ist in der Maske kaum genug Platz, um viel von der verbrauchten Luft zurückzuhalten. Noch mehr wichtige Infos zu Gesichtsmasken beim Sport findest du hier.

Das sind die besten Sportmasken für Männer 2020

1. Asics Runners Face Cover

©Asics.com Runners Face Cover von Asics

Die neue Asics-Sportmaske, die Mitte September erscheint, wurde von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Designer auf die Bedürfnisse von Läufern maßgeschneidert. Wichtig: ausreichend Platz für Mund und Nase. Die Maske besteht aus einem antibakteriellen, schnell trocknenden Material, das die Luft, die ins Innere der Maske gelangt, kühlt, was vor einer Überhitzung schützen kann. Ein weiteres cooles Feature ist die integrierte Trinköffnung im Kinnbereich – du musst die Maske also noch nicht einmal für einen Schluck Wasser absetzten. Pluspunkt: Die Maske besteht aus 31% recycletem Material. Preis: 40 Euro.

In Kürze ab 40,00 €

2. Buff Filtermaske

©Amazon.de Maske von Buff

Die Maske von Buff im sportlichem Design zeichnet sich durch einen angenehmen Tragekomfort aus. Sie hat ein verstellbares Gummiband, das sich individuell am Hinterkopf anpassen lässt. Die Maske hat auch einen geringen Atemwiderstand, trotz ihrer drei Schichten. Sie hat außerdem eine eingebaute Tasche für Filter. Preis etwa 25 Euro.

Buff Maske bei Amazon

3. Original Buff-Multifunktionstuch

©Sportcheck.com Multifunktionstuch von Buff

Das Multifunktionstuch ist ideal für Outdoor-Sportarten geeignet. Vor allem bei kälteren Temperaturen, denn das Tuch kann sowohl über Mund und Nase als auch über den Hals gezogen werden. Wichtig für Sportler: Das Material bietet Atmungsaktivität. Außerdem lässt sich das Tuch problemlos in die Waschmaschine stecken. Auch zum Schutz seiner Mitmenschen ist es bestens geeignet und sieht zudem mal etwas anders aus als ein herkömmlicher Mundschutz. Ab 18 Euro.

Buff Multifunktionstuch ab 17,95 €

4. Pac Lightweight Community Maske

©Sportcheck.com Pac Community Face Mask

Die Pac Maske, die im Dreierpack erhältlich ist, soll durch ihre Funktionsfasern Feuchtigkeit abweisen – das Material trocknet daher schnell. Die Ohrschlaufen sind auch bei dieser Maske elastisch, somit passt sie sich an die Gesichtsform an.

Pac Community-Maske ab 14,95 €

5. A tmungsaktiver Mundschutz Noemann Shield

©Amazon.de NOEMANN Shield Maske

Der Shield-Mundschutz von Noemann hat insgesamt drei Schichten. Das Material soll besonders leicht sein, was die Atmung vereinfacht. Die Ohrbänder lassen sich in der Länge manuell verstellen. Auch der obligatorische Nasenbügel fehlt nicht. Die Maske lässt sich problemlos bei maximal 60 Grad in der Waschmaschine waschen. Pluspunkt: Die Maske soll sogar vor Staub, Bakterien, Pollen und Schimmel schützen.

Shield Maske bei Amazon

6. Maske von Falke

©Falke Maske von Falke

Beim Mund-Nasen-Schutz von Falke, den man im Zweierpack bekommt, hat man eine große Auswahl an verschiedenen Farben – 8 Stück an der Zahl. Auch gibt es insgesamt drei verschiedene Größen, aus denen man auswählen kann. Die Maske ist zwei-lagig. Besonderheit: die Möglichkeit Vliesmaterial zu integrieren. Vliesmaterial wird häufig bei OP-Masken verwendet. Der Mundschutz ist bei bis zu 95 Grad waschbar.

Falke Maske ab 15,00 €

7. Sportmaske Facebug

© 2020, Facebug Alltagsmasken mit Design Facebug-Sportmaske

Die Facebug-Sportmaske besteht aus zwei Lagen. Das Material ist feuchtigkeitsabweisend, womit dich die ausgeatmete Luft nicht beim Workout stört. Was diese Maske jedoch von den restlichen unterscheidet, ist die Befestigungsschlaufe. Diese wird am Hinterkopf festgebunden, womit sie sogar bei Hochleistungssportarten nicht verrutschten soll. Weiterer Vorteil: Sie hat eine eingebaute Tasche für Wechselfilter. Du kannst sie außerdem in der Waschmaschine waschen und sogar bügeln.

Facebug Sportmaske bei Amazon

8. UYN Community Gesichtsmaske

©Sportcheck.com UYN Community Gesichtsmaske

Die Besonderheit dieses Mund-Nasen-Schutzes ist das Material. Texlyte Nano ist sehr leicht – ganze 34 Prozent leichter als Polyester, was für ein angenehmeres Tragegefühl sorgt. Außerdem ist es feuchtigkeitsabweisend, trocknet sehr schnell und ist widerstandsfähiger als Baumwolle oder Polyester. Texlyte Nano ist recylebar.

UYN Community Gesichtsmaske ab 9,95 €

