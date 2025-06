Timo Gergen

Timo ist ein sportbegeisterter Mensch: Fußball, Handball, Badminton, Kraftsport... kaum etwas hat er noch nicht ausprobiert. Doch vor allem Fitness und Muskelaufbau haben es ihm angetan und so recherchiert er heute eifrig nach den neusten Fitness-Trends und Muskelaufbau-Methoden, die du vermutlich noch noch nicht kennst. Bei all dem Sport steht die Gesundheit aber an oberster Stelle, weswegen sich Timo in Health-Artikeln auch Themen wie Herzinfarkt, Gehirnerschütterung oder einsamkeitsbedingtem Stress widmet.