Wave Loading: Stärker werden durch weniger Gewicht

Du willst stärker werden, also packst du mehr Gewicht drauf. Und dann das: Im nächsten Satz sollst du wieder reduzieren. Genau dieses Prinzip steckt hinter Wave Loading und es funktioniert.

Was zunächst wie ein Rückschritt wirkt, ist eine gezielte Trainingsstrategie namens Wave Loading. Hier erklären wir sie dir näher.

So funktioniert Wave Loading Wave Loading steigert Gewichte nicht linear, sondern in Wellen. Hohe und moderate Lasten wechseln sich ab und sorgen dafür, dass dein Nervensystem immer wieder neu aktiviert wird.

Der Vorteil: Du bewegst regelmäßig hohe Gewichte, ohne dabei frühzeitig zu ermüden. Studien zeigen, dass undulierende Periodisierungen – zu denen auch Wave Loading zählt – größere Kraftsteigerungen ermöglichen können als lineare Progressionen.

Der entscheidende Punkt liegt jedoch im Timing dieser Wellen: Nach einer schweren Wiederholung ist dein Nervensystem kurzfristig "hochgefahren". Diese Aktivierung bleibt bestehen, und genau deshalb fühlt sich die nächste Welle oft leichter an, obwohl sie wieder schwer wird.

Der Ablauf einer typischen Gewichtswelle Typischer Ablauf der aufeinanderfolgenden Intensitätswellen:

Satz 1: Moderate Last wählen

Moderate Last wählen Satz 2: Gewicht erhöhen

Gewicht erhöhen Satz 3: Gewicht weiter erhöhen

Gewicht weiter erhöhen Start der nächsten Welle: Gewicht leicht reduzieren, Progression neu starten Beispiel mit Kurzhanteln: Beginne mit 12 kg, erhöhe auf 14 kg, danach auf 16 kg. Die nächste Welle startest du bei 13 kg, also etwas höher als bei Satz 1 der vorherigen Runde.

Die Reduktion ist dabei kein Zurücksetzen, sondern ein strategischer Neustart unter besseren Voraussetzungen. Du nutzt die vorherige Aktivierung und verschiebst deine Leistungsgrenze nach oben.

Der entscheidende Effekt: Kraft durch Aktivierung Trainer setzen Wave Loading ein, um hohe Lasten mit wiederholten Aktivierungsphasen zu kombinieren und den Körper regelmäßig an maximale Belastungen heranzuführen.

Im Unterschied zu linearen Programmen trainierst du damit nicht nur Kraft, sondern auch die Fähigkeit, sie mehrfach hintereinander abzurufen.

Das gezielte Reduzieren zu Beginn jeder Welle sorgt dafür, dass Technik und Leistung stabil bleiben – ideal für Krafttraining, Powerlifting und Athletiktraining.

Was Wave Loading von anderen Methoden unterscheidet Wave Loading unterscheidet sich klar von Cluster Sets oder klassischen Pyramiden:

Cluster Sets: Ein Satz wird in mehrere kurze Wiederholungsblöcke mit Pausen aufgeteilt.

Ein Satz wird in mehrere kurze Wiederholungsblöcke mit Pausen aufgeteilt. Klassische Pyramiden: Gewichte steigen oder fallen linear über die Sätze. Wave Loading dagegen nutzt wiederkehrende Intensitätsspitzen innerhalb einer Einheit – mit bewusst gesetzten "Reset"-Momenten dazwischen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu Wave Loading im Überblick Was ist Wave Loading? Eine Trainingsmethode mit wellenförmiger Progression über mehrere Sätze: Nach einem schweren Satz startet direkt eine neue Welle mit angepasster Intensität. Wie funktioniert Wave Loading? Eine typische Welle beginnt moderat, steigert im zweiten Satz die Intensität und erreicht im dritten Satz die Spitzenlast. Danach wird das Gewicht leicht reduziert und die nächste Welle startet. Warum werden beim Wave Loading Gewichte reduziert? Um das Nervensystem erneut zu aktivieren und weitere schwere Wiederholungen mit sauberer Technik zu ermöglichen. Ist Wave Loading besser als lineare Progression? Nicht unbedingt – doch als alternative Trainingsstrategie ist Wave Loading sehr effektiv, um Kraft, Leistung und neuromuskuläre Aktivierung gezielt zu steigern. Für wen eignet sich Wave Loading? Vor allem für fortgeschrittene Kraftsportler, die Maximalkraft, Technik und Nervensystem gezielt verbessern wollen.