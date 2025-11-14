Ariane Störr

Vor vielen Jahren, direkt nach dem Abitur, zog es Ariane nach Australien. Camping zwischen Kängurus und Wombats. Dieses Erlebnis weckte ein Feuer, das bis heute brennt – das Fernweh.

Nach dem Studium der Kommunikationswissenschaften fand sie dann beim Burda Verlag eine Stelle als Reiseredakteurin. Dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen – das gehörte für Ariane von nun an zum normalsten der Welt.

Mittlerweile freiberuflich unterwegs, kann sie als Journalistin alles verbinden, was sie begeistert: fremde Länder, sportliche Aktivitäten und das Schreiben darüber.Ihre Abenteuer führen vom Tauchen im Roten Meer über Kiten in Kenia, Paragleiten in den Alpen bis zum Strandsurfen auf Jersey. Oder sie macht einen Thai-Curry-Kochkurs, lernt das Zubereiten einer Tajine in Marrakesch oder wie man japanisches Okonomiyaki brutzelt. Am liebsten taucht sie nicht nur in die spannenden Geschichten ein, sondern möglichst oft auch ins Wasser – als Tauchlehrerin und Aquafitness-Trainerin.