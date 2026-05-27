Life Summit 2026: Warum du dieses Longevity-Event auf dem Radar haben solltest

Longevity ist eines der spannendsten Gesundheitsthemen unserer Zeit. Die entscheidende Frage ist nicht nur, wie alt du wirst, sondern wie belastbar, stark und klar du dich dabei fühlst: im Job, beim Training, im Alltag und in jeder Lebensphase.

Beim Life Summit 2026 im Estrel Berlin bekommst du zwei Tage lang Einblicke in aktuelle Forschung, neue Gesundheitsstrategien und praktische Anwendungen rund um gesundes Altern. Auf drei Bühnen, in Workshops und bei Live-Experiences geht es um die Themen, die für deine langfristige Gesundheit zählen: Prävention, Training, Ernährung, Regeneration, Schlaf, Stoffwechsel, Zellgesundheit, mentale Stärke und moderne Health-Tech.

Warum Longevity für Männer relevant ist Viele Männer beschäftigen sich erst dann intensiver mit Gesundheit, wenn Leistung, Energie oder Regeneration nachlassen. Dabei lohnt es sich, früher hinzuschauen: Muskelmasse, Herz-Kreislauf-Gesundheit, Stoffwechsel, Testosteron, Schlaf, Stress und mentale Belastbarkeit beeinflussen maßgeblich, wie fit und leistungsfähig du langfristig bleibst.

Der Life Summit liefert dafür Orientierung. Welche Checks sind sinnvoll? Welche Trainings- und Ernährungsstrategien haben Substanz? Welche Technologien helfen wirklich weiter? Und wie lässt sich Prävention so in den Alltag integrieren, dass sie nicht kompliziert wird?

Life Summit Das Life Summit 2026 bietet spannende Einblicke in die Welt der Longevity.

Genau diese Fragen greifen Men’s Health und Women’s Health auch im Programm auf. Am Freitag, den 29. Mai, moderieren Men’s-Health-Chefredakteur David Holscher und Women’s-Health-Chefredakteurin Franziska Bruchhagen die Podiumsdiskussion "Longevity – not the same playbook for women and men". Im Fokus steht, warum gesundes Altern bei Männern und Frauen unterschiedliche Voraussetzungen hat – und was daraus für Training, Medizin, Prävention und Alltag folgt.

Was dich beim Life Summit erwartet Der Life Summit 2026 bringt mehr als 140 Speaker, drei Bühnen, über 50 Workshops und verschiedene Live-Experiences zusammen. Du kannst Expert:innen zuhören, Themen vertiefen, neue Anwendungen kennenlernen und dich mit Menschen austauschen, die Gesundheit genauso ernst nehmen wie du.

Inhaltlich geht es unter anderem um diese Punkte:

Training und Regeneration: Warum Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schlaf und Erholung entscheidend sind, wenn du langfristig leistungsfähig bleiben willst.

Warum Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schlaf und Erholung entscheidend sind, wenn du langfristig leistungsfähig bleiben willst. Prävention und moderne Medizin: Welche Werte, Checks und Strategien helfen können, Risiken früher zu erkennen und gezielter gegenzusteuern.

Welche Werte, Checks und Strategien helfen können, Risiken früher zu erkennen und gezielter gegenzusteuern. Ernährung, Mikrobiom und Stoffwechsel: Was Energie, Körperkomposition, Entzündungsprozesse und langfristige Gesundheit beeinflusst.

Was Energie, Körperkomposition, Entzündungsprozesse und langfristige Gesundheit beeinflusst. Longevity und Zellgesundheit: Welche Faktoren die Gesundheitsspanne verlängern können – also die Zeit, in der du dich fit, vital und belastbar fühlst.

Welche Faktoren die Gesundheitsspanne verlängern können – also die Zeit, in der du dich fit, vital und belastbar fühlst. Biohacking und Health-Tech: Welche Tools helfen können, Schlaf, Erholung, Leistungsfähigkeit oder Vitalwerte besser zu verstehen. Was du für dich mitnehmen kannst Der Life Summit hilft dir, den Überblick im Longevity-Dschungel zu behalten. Wearables, Blutwerte, Supplements, Kälte, Rotlicht, neue Trainingsmethoden: Es gibt viele Ansätze, aber nicht alles ist automatisch sinnvoll oder relevant.

Vor Ort bekommst du Einordnung von Expert:innen und konkrete Impulse für deinen Alltag. Vielleicht nimmst du neue Ideen für dein Training mit. Vielleicht gehst du deine Regeneration strukturierter an. Vielleicht beschäftigst du dich erstmals ernsthaft mit Vorsorge, Schlafqualität oder Stoffwechselgesundheit. Der Nutzen liegt vor allem darin, die eigene Gesundheit nicht dem Zufall zu überlassen, sondern informierter zu entscheiden.

Life Summit 2026: Men’s Health vor Ort Men’s Health begleitet Männer seit Jahren bei den Themen Fitness, Ernährung, mentale Stärke, Prävention und medizinische Aufklärung. Beim Life Summit 2026 ist die Marke an beiden Tagen im Programm vertreten.

Neben dem gemeinsamen Panel mit Women’s Health wird auf dem Summit das neue Men’s-Health-Buch "Der Longevity-Code" vorgestellt. Autor und geschäftsführender Redakteur Oliver Bertram ist am Freitag persönlich vor Ort. Am Samstag bringt Men’s-Health-Fitness-Director Nico Airone seine Expertise in einer Masterclass des Events ein.

Die wichtigsten Infos zum Life Summit Event: Life Summit 2026Datum: 29. und 30. Mai 2026Ort: Estrel Berlin – Kongresszentrum, 12057 BerlinProgramm: Vorträge, Workshops, Live-Experiences, NetworkingMen’s-Health-Programmpunkt: Panel "Longevity – not the same playbook for women and men" mit David Holscher und Franziska Bruchhagen, Freitag, 29. Mai, 14:30 UhrAußerdem: Buchvorstellung "Der Longevity-Code" mit Oliver Bertram sowie Masterclass mit Nico Airone