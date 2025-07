5 Mini-Biohacks, die dein Leben maximal verbessern

Im Körper hängen viele Dinge zusammen. Wie kleine Zahnräder greifen bestimmte Prozesse ineinander. Wenn es irgendwo hakt, ist es möglich, dass es auch an anderen Stellen Probleme gibt.

Aber auch umgekehrt trifft das zu: Wenn du beim Biohacking nur eine Kleinigkeit verbesserst, kann das viele positive Folgen haben. Klingt gut? Dann fange am besten noch heute an!

1. Licht tanken am Morgen: Starte wacher in den Tag

Im Sommer kommt man leichter aus dem Bett. Das liegt hauptsächlich am Licht. Nutze das für dich und tanke in der dunkleren Jahreszeit einfach morgens einige Minuten lang Licht z. B. mit einer Tageslichtlampe. Damit stößt du deinen Tagesrhythmus an und kannst deine Schlaf- und Wachphasen beeinflussen.