Valentinstag 2026: Geschenke liefern lassen mit Wolt

Romantische Geschenke, genau dann, wenn sie gebraucht werden Über die Wolt App können Nutzer:innen Geschenke aus Restaurants, Supermärkten und lokalen Geschäften auswählen und direkt an ihre Lieblingsmenschen liefern lassen. Ob Blumen, Schokolade, ein besonderes Dinner oder kleine Wohlfühl-Extras: Je nach Stadt steht eine große Auswahl bereit – oft mit Lieferung innerhalb kurzer Zeit. Wer Wolt zum Valentinstag erstmals ausprobiert oder wiederentdeckt, kann den Anlass zudem nutzen, um beim Schenken zu sparen: Mit dem Code SWOLTHEART2026 gibt es 20 Euro Rabatt, aufgeteilt auf die ersten zwei Retail-Bestellungen.

Besonders praktisch: Auch spontane Ideen lassen sich problemlos umsetzen. Damit eignet sich das Feature sowohl für langfristige Planung als auch für Last-Minute-Überraschungen.

Persönlich schenken – auch aus der Ferne Ein echtes Highlight des Gifting-Features ist die persönliche Note. Beim Bestellen kann eine digitale Grußkarte mit individueller Nachricht hinzugefügt werden. Die beschenkte Person erhält eine SMS mit der persönlichen Botschaft und kann die Lieferung live verfolgen.

Ein zusätzlicher Vorteil: Für den Empfang eines Geschenks ist kein eigener Wolt Account notwendig. Damit lassen sich auch Partner:innen, Freund:innen oder Familienmitglieder unkompliziert überraschen – selbst wenn sie Wolt bisher nicht genutzt haben.

Mehr als Blumen: Valentinstag neu gedacht Der Valentinstag muss nicht immer klassisch sein. Neben Blumen lassen sich über Wolt auch Süßigkeiten, Beauty-Produkte, Delikatessen oder ein gemeinsames Essen bestellen.

Wolt Blumen, süße Überraschungen und ein gemeinsam bestelltes Essen als Valentinstags Geschenk für einen entspannten Abend zu zweit.



Besonders beliebt ist die Kombination aus Geschenk und Dinner: Ein liebevoll ausgewähltes Präsent plus Lieblingsgericht sorgt für gemeinsame Zeit – ohne Organisationsstress. Und wer dabei den Valentinstags-Rabattcode SWOLTHEART2026 nutzt, kann sogar sparen.

Das Angebot stammt von lokalen Partner:innen vor Ort und macht es leicht, kleine Gesten mit echter Wirkung zu verbinden.

Valentinstag entspannt genießen Ob früh geplant oder spontan entschieden: Moderne Romantik darf unkompliziert sein. Das Gifting-Feature von Wolt zeigt, dass Aufmerksamkeit und Persönlichkeit wichtiger sind als Perfektion. Ein paar Klicks reichen, um jemanden den Tag zu verschönern – ganz ohne Hektik.