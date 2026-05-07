Wenn im Motorsport plötzlich neue Reifen-Regeln gelten – wer gewinnt dann?

Hopp oder top bei 200 km/h. Eine Entscheidung, kein Zurück. Der Moment dauert einen Wimpernschlag. Vollgas auf der Geraden, die erste Kurve kommt näher, der Bremspunkt rückt heran. Zu früh – und du verlierst Positionen. Zu spät – und du bist raus. Und genau diesem Balanceakt wird nun in der bekanntesten deutschen Rennserie ein neuer Faktor hinzugefügt, der alle Karten neu mischt: ein speziell auf die Anforderungen der DTM zugeschnittener Reifen.

Der neue Reifen sorgt zu Saisonbeginn für einen spürbaren Unterschied in der DTM. Am Red Bull Ring in Spielberg wird das zum ersten Mal sichtbar: Die Serie setzt wie zuvor auf einheitliche Pirelli GT-Reifen – nun aber auf Reifen, die der Hersteller exklusiv für die DTM entwickelt hat. Damit verlagert sich der Fokus hin zu einer noch präziseren Anwendung von Technologie: Setup, Timing, Fahrstil und mentale Stärke werden noch entscheidender. Hier erfährst du, was dahintersteckt – und was du dir davon abschauen kannst.

Wenn alle die gleichen Reifen fahren, kommt es mehr auf die Fahrer an Es ist der beschriebene schmale Grat, auf dem sich ein DTM-Rennen entscheidet. Was von außen nach Reflex aussieht, ist in Wahrheit trainiert: Fahrer lernen, Informationen in Sekundenbruchteilen zu verarbeiten – Grip, Temperatur, Abstand, Linie – und dann eine Entscheidung zu treffen, die nicht perfekt sein muss, aber richtig. Am Red Bull Ring in Spielberg wird schnell klar: Genau diese Fähigkeit zählt in dieser Saison mehr als je zuvor.

Plötzlich sind – zumindest in einer Hinsicht – alle Fahrzeuge gleich. Bisher wurden im DTM standardisierte Reifen von Pirelli eingesetzt, die auch in anderen GT-Rennserien fuhren. Nun hat Pirelli erstmals einen Reifen entwickelt hat, der speziell auf die Anforderungen der DTM zugeschnitten ist – und in Deutschland produziert wird. Die Idee dahinter: eine noch präzisere Leistungsbasis für alle Teams und eine noch höhere Vergleichbarkeit. Nun kommt es umso mehr darauf an, wie Fahrer und Teams dieses Material nutzen. "Der Reifen ist die einzige Verbindung zur Straße", sagt Matteo Braga, Head of Circuit Activity bei Pirelli. "Wenn du hier Konstanz schaffst, gibst du dem Fahrer die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren." Erfahrung, Setup und Strategie bleiben wichtig – aber sie müssen auf einer neuen, spezifischeren Grundlage funktionieren.

ADAC MOTORSPORT/RED BULL RING 2026 Reifenwechsel in der DTM: Pirelli liefert 2026 einen speziell für die Serie entwickelten Reifen.

Der Unterschied liegt in der Technologie, der Teamarbeit und der Mentalität Wenn alle Teams denselben Reifen verwenden, verändert sich die Natur des Wettbewerbs – nicht vollständig, aber spürbar. Es geht weniger um Technologie, sondern vielmehr darum, Technologie genau zu verstehen und konsequent anzuwenden. DTM-Fahrer trainieren genau das: Entscheidungen unter Zeitdruck, Fokus über die komplette Renndistanz, die Fähigkeit, Fehler sofort abzuhaken.

"Du triffst viele Entscheidungen, bevor du sie bewusst denkst", so Rennfahrer Ben Dörr. "Wenn du anfängst zu überlegen, bist du schon zu spät." Damit dieser mentale Teil überhaupt greifen kann, braucht es eine Grundlage: Vertrauen. Hier kommt Pirelli ins Spiel – als technischer Partner, der eine vorhersehbare Leistungsbasis schafft.

ADAC MOTORSPORT/RED BULL RING 2026 DTM-Rennfahrer Ben Dörr (21) sieht der neuen Saison mit Spannung und Vorfreude entgegen.

Was der neue Reifen alles kann – und was der Mensch davon hat Der Pirelli-DTM-Reifen ist darauf ausgelegt, über viele Runden hinweg berechenbar zu bleiben. Er ist so konzipiert, dass er über viele Runden hinweg berechenbar bleibt. Für die Teams bedeutet dies, dass sie präziser arbeiten, die Set-ups besser einschätzen und die Fahrer effektiver unterstützen können.

Für die Fahrer bedeutet das: weniger Überraschungen, mehr Kontrolle. Oder anders gesagt: Wenn du weißt, dass dein Material funktioniert, kannst du dich auf das konzentrieren, was du beeinflussen kannst. Wolfgang Meier, CEO von Pirelli Deutschland, beschreibt es so: Ziel sei es gewesen, "eine gleichbleibende Leistung zu liefern – unter unterschiedlichsten Bedingungen". Genau das macht den Unterschied in einem Umfeld, in dem Nuancen entscheiden.

Was du dir von der DTM-Neuerung abschauen kannst Du sitzt wahrscheinlich nicht oft in einem DTM-Auto, aber dein Alltag funktioniert meist ähnlich. Besprechungen, Entscheidungen, Zeitdruck – auch hier geht es selten darum, perfekte Bedingungen zu haben, sondern darum, unter realen Bedingungen das Beste rauszuholen.

Was du von den Fahrern lernen kannst: Entscheidungen treffen und dazu stehen, statt zu zögern, Fokus über kurze Routinen schnell herstellen, auf Konstanz setzen statt auf einzelne Ausreißer und dafür sorgen, dass deine Basis stimmt – also genug Schlaf, vernünftige Ernährung und regelmäßiges Training. Natürlich kannst du auch mal darauf achten, ob technisches Zubehör deinen Mitbewerbern einen Vorteil verschafft, und da (ähnlich wie in der DTM) für "Waffengleichheit" sorgen.