Anzug-Trends 2020 Diese Anzug-Trends liegen dieses Jahr ganz weit vorne

7 0's Casual Business

Florian Raz / Men's Health Anzug von BOSS, um 950 € // Rollkragenpullover von DIGEL, um 170 €

Der größte Anzug-Trend dieses Jahr ist sind entspannte, casual Business-Anzüge im 70's-Style. Im Gegensatz zum formellen, klassischen Business-Anzug herrscht keine Krawatten-Pflicht. Die angesagteste Alternative zu Hemd und Krawatte sind Rollkragen-Pullover. Egal ob dünner Feinstrick oder ein etwas kräftiger Strick mit Struktur, wichtig ist, dass du ihn farblich auf deinen Anzug abstimmst. Halte dich farblich bei Beige- und Brauntönen auf und kombiniere sie mit Rosttönen (typische 70er-Kombi). Wenn du noch mehr Style-Punkte sammeln möchtest, dann solltest du zu einem Kord-Anzug greifen.

New Classic Business

Florian Raz / Men's Health Anzug von DIGEL, um 470 € // Hemd von OLYMP SIGNATURE, um 90 € // Krawatte und Einstecktuch von TIGER OF SWEDEN, um 80 € und 40 € // Schuhe von CHURCH'S um 620 € // Brille von MOSCOT, um 300 €

Der klassische, dreiteilige Business-Anzug greift dieses Jahr auf altbewährtes zurück und verpasst sich so ein Update. Karomuster, wie Glencheck und Prince of Wales-Check, galten lange als spießig. Die Muster feiern 2020 ein großes Comeback und werden mit Brogue-Stiefeln kombiniert. Dieser Stilbruch verpasst deinem Look einen coolen Vintage-/Peaky Blinders-Look. Wenn dir das zu mutig ist, kannst du weiterhin zu einem klassischen Derby greifen. Der unifarbene zwei- und dreiteilig Anzug ist natürlich weiterhin eine sichere Bank.

Broken Sport-Suit

Florian Raz / Men's Health Sakko von BUGATTI, um 280 € // Longsleeve von MEY, um 80 € // Hose von ALBERTO, um 120 € // Sneaker von MICHAEL KORS, um 195 €

Als Broken-Suit bezeichnet man einen Anzug, bei dem Sakko und Hose aus verschiedenen Materialien und/oder Farben kombiniert werden. Jetzt bekommt der Broken-Suit im Zug des Athleisure-Trends einen sehr sportlichen Look. Feine Wollhosen im Jogpants-Style, dazu coole Sneaker und unter dem Sakko ein Zipper-Hoodie: Das macht diesen Anzug-Trends aus. "Gym meets Office" in einem Look!

Dresscode: Black Tie

Florian Raz / Men's Health Smoking von TIGER OF SWEDEN, um 780 € // Smoking-Hemd von OLYMP SIGNATURE, um 100 € // Fliege von JOOP!, um 50 € // Schuhe von FLORIS VAN BOMMEL, um 240 € // Manschettenknöpfe von CARTIER, um 460 €

Zusammen mit dem Frack ist der Smoking das formellste, was die Männermode zu bieten hat. Merkmale sind Schalkragen oder steigendes Revers und ein Galon-Streifen aus Seide an der Hose. Kombiniert werden Jack und Hose klassisch mit einem Kläppchenkragen-Hemd und Fliege. Die Neuerung beim Smoking liegt im Detail: Er bekommt eine schmalere, tailliertere Silhouette und die Hose wird modern gecroppt (gekürzt) getragen.

Florian Raz / Men's Health Sakko und Hose von EMPORIO ARMANI, um 860 € und 490 € // T-Shirt von LEVI'S VINTAGE CLOTHING, um 70 € // Sneaker von MICHAEL KORS, um 190 €

Egal ob du in der Freizeit oder beim Job Anzug tragen möchtest, die neuen Anzug-Trends sind extrem vielfältig und bieten für jeden Geschmack etwas. Da Dresscodes immer mehr aufweichen, kannst du an das Thema Anzug immer entspannter und experimenteller rangehen. Aber nie vergessen: Die richtige Passform ist das A und O!