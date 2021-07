Bunte Sommerhemden Das sind die besten Sommerhemden für Männer

Floral Prints bei Hemden

Eterna / PR Nachhaltiges Baumwoll-Leinen-Hemd von ETERNA, 69,95 €

Hier bestellen: Palmenprint-Hemd von Eterna

Florale Prints sind mit die beliebtesten Muster bei sommerlichen Kurzarmhemden. Bekanntester Vertreter: das Hawaii-Hemd, mit seinen meist knallig bunten Strand- und Hibiskus-Motiven. Wenn dir das etwas zu wild und bunt ist, dann ist ein dezenteres, zweifarbiges Hemd eine tolle Alternative. Das nachhaltig produzierte Sommerhemd von Eterna interpretiert den floralen Trend mit einem Palmen-Motiv im Camouflage-Look. Das biologisch abbaubare Shirt besteht aus einem Baumwoll-Leinen-Mix, der gerade im Sommer sehr beliebt ist, weil der leichte Stoff einen leicht kühlenden Effekt beim Tragen hat.

70er-Shirts

Sandro / PR Hemd im Retro-Stil von SANDRO, um 99 € (statt 165 €)

Hier bestellen: Retro-Hemd mit 70s-Print von Sandro

Im Gegensatz zu den lauten, kreischigen Party-Outfits kommen die modisch etablierten 70er-Muster zurückhaltender daher und orientieren sich eher an Beige-, Braun- und Orangetönen. Unser absoluter Favorit diesen Sommer ist das rostbraune Kurzarmhemd von Sandro. Highlight des Shirts ist das Print-Motiv, welches die floralen Tapetenmuster der 70er-Jahre zitiert und einem nicht gleich die Flower Power-Ära um die Ohren haut. Styling-Tipp: Wir tragen dieses Sommerhemd entweder zu blauen Regular Fit-Jeans mit leicht ausgestellten Bein oder zu einer weitgeschnittenen Hose mit Bund-/ oder Bügelfalte (siehe oben).

Bowling-Shirt im Retro-Stil

Scotch & Soda / PR Bowling-Hemd im 50er-Style von SCOTCH & SODA, 99,95 €

Hier bestellen: Bowling-Shirt von Scotch & Soda

Der angesagte Retro-Trend ist dein Ding und dir gefällt der Style der 40er/50er-Jahre? Dann könnte ein Bowling-Shirt im 50er-Style zu dir passen. Seit dem Schauspieler Charlie Sheen das Kurzarmhemd in der Sitcom "Two and a half men" wieder populär gemacht hat, ist die sportliche Variante des Hawaii-Hemdes ein absoluter Sommer-Liebling. Typische Merkmale sind der stilvolle Revers-Kragen, aufwändige Stickereien oder Patches und eine lockere, entspannte Passform. Das azurblaue Sommer-Shirt von Scotch & Soda besteht aus einem leichten Baumwoll-Tencel-Mix (Tencel ist eine natürliche Cellulose-Faser), welches dem Hemd ein sehr luftiges, seidenähnliches Tragegefühl verleiht.

Ugly but cool: der Skater-Style

Santa Cruz / PR Sommershirt mit Wire-Print von SANTA CRUZ, 64,99 €

Hier bestellen: coole Summer-Wear von Santa Cruz

Was jahrelang als absolutes No-go gilt, wird auf einmal wieder cool und angesagt, gerade weil es eben "hässlich" ist. Das ist in der Mode-Welt nichts Neues, hat aber seit ein paar Jahren dank Labels wie Vetements, Gucci und Balenciaga ganz neue Dimensionen angenommen. Das Skater-Label Santa Cruz hat sich diesen Sommer 'trashige' Prints wie Leo-Muster oder Stacheldraht zur Brust genommen und lässt die Herzen der Streetwear-Fans höher schlagen. Die Hemden wirken ein wenig wie eine Hommage an den eigenwilligen Fashion-Stil der Netflix-Doku "Tiger King" – sicher nicht jedermanns Sache, aber mit einem Schuss Ironie macht dieser Style richtig Spaß. Wir tragen zu dem Hemd Worker-Chinos (z.B. von Dickies oder Carhartt) und kombinieren dazu zeitlose All Star Chucks von Converse.

Büro trifft auf Beach-Bar

Seidensticker / PR Bügelleichtes Popeline-Hemd von SEIDENSTICKER, 59,99 €

Hier bestellen: Office-Hemd von Seidensticker

Du fragst dich vielleicht, ob es möglich ist, ein sommerliches Kurzarmhemd im Büro zu tragen? Kurze, klare Antwort: Ja, ist es, wenn du ein paar Regeln beachtest. Das Hemd sollte aus hochwertigem Stoff sein, der für stilvolles, überlegtes Auftreten steht. Am besten eignet sich dafür ein dicht gewebtes Baumwoll-Popeline, welches auch gerne für klassische Herrenhemden zum Anzug eingesetzt wird. Locker fallende Stoffe, wie Leinen oder Seide, wirken etwas zu entspannt oder sportlich. Zur Farbwahl: Vermeide grelle Farben und Sommerhemden, die mehr als eine Farbwelt bedienen. Am besten wählst du zu dunkle, gedeckte Farben, wie etwa verschiedene Blautöne. Der dunkelblaue Farbton wirkt seriös und hat außerdem den Vorteil, dass Schweißflecken nicht gleich ins Auge stechen.