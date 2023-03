Angesagte Bomberjacken Die coolsten Bomberjacken fürs Frühjahr

Die Bomberjacke hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Von ihren Anfängen als Flieger-Militärbekleidung, über Erkennungsmerkmal für Hooligans und anderer Bad-Boys, zum absoluten Must-have, das in keiner Männer-Garderobe fehlen darf. Unsere vielfältigen Favoriten der coolen Jacke findest du hier:

1. Nummer eins unter den Bomberjacken – der Klassiker von Alpha Industries

About You / PR Nylon-Bomberjacke von ALPHA INDUSTRIES (über Aboutyou.de), um 149,90 €

Die Fliegerjacken von Alpha Industries, allen voran das beliebte MA-1-Modell, sind die Klassiker unter den Bomberjacken und absolut zeitlos. Die typische Alpha-Jacke hat einen breiten Bund, der etwas über der Hüfte sitzt und für die beliebte Bomberjacken-Silhouette sorgt: schmale Taille, breite Schultern. Aufgrund dieser Passform eignet sich die Jacke eher weniger für konservative, puristische Büro-Outfits, dafür aber für jeden coolen, entspannten Freizeit-Look.

Hier bestellen: Bomberjacke von Alpha Industries kaufen

2. Zeitloses Übergangs-Layering – Baumwolljacke von Gant

Gant / PR Leichter Baumwoll-Bomber von GANT, um 250 €

Falls der klassische Bomberjacken-Schnitt dir nicht schick genug ist, haben wir einen Tipp für dich. Wähle eine leichte, ungefütterte Baumwoll-Bomber in einem dunklen Ton (am besten Dunkelblau). Eine solche Jacke eignet sich bestens für Lagen-Looks, gerade wenn das Wetter nicht so ganz weiß, was es will. Die ungefütterte Bomberjacke kannst du entspannt über einer Jeansjacke tragen oder setzt sie gezielt als Stilbruch zwischen Pulli und einem beigen, klassischen Trenchcoat ein.

Hier bestellen: Bomberjacke von Gant kaufen

3. "Too cool for school" – Collegejacke von Strellson

Strellson / PR Bomberjacke aus Leder im College-Style von STRELLSON, um 329 €

College-Jacken sind seit ein paar Jahren wieder extrem beliebt und sorgen für einen angesagten Retro-Sport-Vibe in deinem Kleiderschrank. Der Bruder der Bomberjacke hat eine verwandte Passform, unterscheidet sich aber etwas in seiner Optik. Typisch für die blousonartige Jacke sind die schrägen, meist farblich abgesetzten Raglanärmel und häufig aufgenähten Logos, Schriftzüge und Embleme. Unser absoluter Favorit dieses Frühjahr: die kamelfarbene Leder-Collegejacke von Strellson. Diese Übergangsjacke verbindet Cool und Schick und sieht zur Jeans genauso gut aus wie zur gerade geschnittenen Anzughose mit Bügelfalte.

Hier bestellen: College-Jacke von Strellson kaufen

4. Robuster Allrounder – Khaki-Jacke von Herrlicher

Herrlicher / PR Leichte Baumwoll-Jacke von HERRLICHER, um 229,95 €

Das Münchner Label Herrlicher der Gründer heißt wirklich Herr Licher) hat sich über die Jahre mit angesagten Denim-Styles einen Namen gemacht, punktet aber auch, wenn es um die perfekte Freizeitjacke geht. Die kakifarbene Jacke im Pilotenstil eignet sich bestens für den ersten Frühjahrs-Spaziergang, um die Hüfte geknotet beim Festival oder zum Angrillen im Park. Beim Styling musst du dir bei diesem Allrounder keine großen Gedanken machen: Ob zur Stonewashed-Jeans oder zu grauen, weiten Sweatpants und Sneakern, die Jacke macht jeden Look mit.

Hier bestellen: Jacke von Herrlicher kaufen

5. 2-in-1-Bomber – Wendejacke von Scotch & Soda

Scotch & Soda / PR Dunkelblaue Wendejacke mit floralem Print von SCOTCH & SODA, um 179,95 €

Diese Jacke ist das Überraschungsei unter den Bomberjacken der Saison und bietet wirklich (fast) alles. Die unifarbene Seite der Wendejacke aus dunkelblauem, schicken Baumwoll-Chambray eignet sich bestens als Office-Jacke zur Chino und lässt sich mit einem Handgriff in ein florales Statement-Piece verwandeln. Die Innenseite der Jacke aus robustem Canvas ist mit einem Blumenmuster im Camouflage-Design bedruckt und ein cooler Hint an die Historie der beliebten Jacke. Perfekt für alle, die auf der Suche nach einem 2-in1-Piece sind.

Hier bestellen: Wendejacke von Scotch & Soda kaufen

6. Kurz und knapp – High Fashion-Bomber von Rick Owens

MyTheresa.com / PR Gecroppte Bomberjacke mit dickem Bund von RICK OWENS (über Mytheresa.com), um 1380 €

Du bist ein absoluter Fashion-Fan und gibst gern mal ein paar Euro mehr aus, um deine Garderobe mit Designer-Pieces auszustatten? Dann aufgepasst: Rick Owens hat mit seinen Designs nicht nur Gothic-Elemente salonfähig gemacht, sondern auch der Männer-Garderobe immer wieder neue Silhouetten verpasst. Bestes Beispiel ist seine Version der Bomberjacke: Dank des breiten Bundes und des gecroppten Cuts unterstreicht sie den typischen Bomberjacken-Fit. Unser Styling-Tipp zu dieser Jacke ist eine hohe, auf Taille geschnittene Hose. Das verlängert nicht nur optisch das Bein, sondern sorgt auch für eine schlanke, avantgardistische Silhouette.

Hier bestellen: Bomberjacke von Rick Owens kaufen