Crossbody-Bags für Männer Diese 5 Crossbody-Bags sind diesen Sommer unsere Favoriten

XXL-Crossbody-Bag von Nike

Nike / PR Crossbody-Bag im XXL-Format von Nike, 23,97 € im Sale (statt 39,99 €)

Hier bestellen: XXL-Bag von Nike kaufen

Bigger is better! Stimmt nicht immer, aber im Fall einer Crossbody-Bag ist da durchaus was dran. Wenn du oft etwas mehr Zeug mit dir rumträgst, als nur Handy, Geldbeutel und Schlüssel, dann ist eine XXL-Crossbody-Bag die perfekte Wahl. Die robuste Tasche von Nike, mit reflektierenden Elementen, kann es dank seines Fassungsvermögens locker mit einem Rucksack aufnehmen. Genug Platz also, um Sonnenbrille, Windbreaker & Co. für einen spontanen Ausflug zu verstauen. Styling-Tipp: Als Rucksackträger wirst du wissen, wie schweißtreibend die Tasche bei hohen Temperaturen sein kann. Unangenehme Schweißflecken unter den Armen und am Rücken bleiben aus, wenn du zu dieser XXL-Backpack-Alternative greifst.

Die 2in1-Travel-Bag von Wayks

Wayks / PR Faltbare Travel-Bag von Wayks, um 69 €

Hier bestellen: Funktionale Travel-Bags kaufen

Mit "The Sling" hat das Berliner Label Wayks einen Taschen-Volltreffer gelandet. Unser absoluter Favorit diesen Sommer. Die Crossbody-Bag aus recycelten PET-Flaschen ist ein Transformations-Talent, dass sich vor allem auf Reisen perfekt einsetzen lässt. Mit ein paar Handgriffen lässt sich aus der Crossbody-Bag eine Tragetasche oder sogar ein Rucksack machen, den du für Tagesausflüge nutzen kannst. Falls du dich für größere Reisen ausstatten möchtest, kannst du die Sling-Bag auch als ein Modul an einem Wayks-Travelrucksack integrieren. Außerdem ist das Leinen-ähnliche Material der Tasche mit einem PFC-freiem Coating beschichtet, dass sie robust und wasserfest macht.

Luxus-Statement von MCM

MCM / PR Ledertasche mit Visetos-Print von MCM, um 485 €

Hier bestellen: Visetos-Tasche von MCM kaufen

Eine Tasche ist heutzutage mehr, als nur ein funktionaler Alltagsgegenstand. Vielmehr hat sie sich in den letzten Jahren zum Statement-Piece entwickelt, das den Style deines Outfits vorgibt. Und machen wir uns nichts vor, natürlich hat sie sich auch dank Designer-Marken, wie Gucci, Louis Vuitton oder Prada zum Statussymbol gemausert. Wenn du etwas mehr Geld investieren möchtest, raten wir zu diesem Design, an dem du lange deine Freude hast. Unser Favorit ist in diesem Fall das Modell 'Fursten' aus beschichtetem Canvas vom deutschen Luxus-Label MCM. Styling-Tipp: Die Tasche mit Visetos-Logo-Print ist ein Streetwear-Klassiker, der zu Sneakern und entspannter Sportswear extrem cool aussieht.

Durchdachtes Design von COS

COS / PR Origiami-Bag aus Nylon von COS, um 59 €

Hier bestellen: Angesagte Designer-Taschen shoppen

Du stehst auf puristisches, skandinavisches Design und magst es aber gleichzeitig praktisch und raffiniert? Dann ist unser heißer Tipp die schwarze Umhängetasche aus recyceltem Nylon von COS. Dank Ziehharmonika-Effekt lässt sich aus der Bag ein sehr geräumiger Alltagsbegleiter machen, in dem alle wichtigen Dinge locker Platz finden. Außerdem wertet die Tasche mit seinem sechseckigen Design jedes Outfit auf, was vor allem auch an der durchdachten Frontnaht liegt, die an ein präzise gefaltetes Origami erinnert. Styling-Tipp: Dein Outfit sollte eher puristisch und ohne auffällige Farben auskommen. Monochrome Looks in sandigen Erdfarben sind diese Saison extrem angesagt und beweisen Gefühl für Stil.

Sporty-Nylon von Zara

Zara / PR Leichte Nylon-Bag von Zara, 25,95 €

Hier bestellen: Auswahl an Bags in knalligen Farben shoppen

Eine leichte Nylon-Tasche ist perfekt für den Ausflug zum See, den Shopping-Trip oder als Begleiter zum Festival (die hoffentlich bald wieder stattfinden). Nach großen Logo-Patches im letzten Jahr, sind es diesen Sommer knallige Farben im 90er-Retro-Style, mit denen du ganz weit vorne bist. Styling-Tipp: Eine sportliche Nylon-Bag kannst du zu jedem Outfit tragen, außer: Wir würden dir nicht empfehlen, eine Tasche dieser Art zu einem seriösen Office-Look zu tragen, da es schnell etwas nachlässig wirkt.

Wir hoffen, dass wir dich mit der Entscheidung, welche Crossbody-Bag am besten zu dir, deinem Style und deinen Bedürfnissen passt, helfen konnten. Eins ist sicher: Jede der 5 verpasst deinem Outfit eine Prise Coolness.