Jogginghosen für Männer Das sind die coolsten Jogginghosen der Saison

Es gab Zeiten, da wurde man schief angeschaut, wenn man in Jogginghose kurz zum Kiosk um die Ecke geflitzt ist. In Jogginghose ins Büro? Undenkbar. Ein absolutes No-go. Ein berühmtes Zitat von Modezar Karl Lagerfeld lautet: "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren."

Die Zeiten haben sich geändert, die Männer-Jogginghose ist zum coolen Fashion-Piece geworden – modern, urban und lässig steht sie für ein eigenes Lebensgefühl und eine neue Art von Luxus.

Jogginghose im Alltag

Uniqlo / PR Schmalgeschnittene Jogginghose von UNIQLO, um 29,90 €

Hier bestellen: Alltagstauglichen Jogger von Uniqlo kaufen

Eine Jogginghose alltagstauglich zu stylen, ist ziemlich einfach. Die wichtigste Regel lautet: Kombiniere alles zur Sweatpants, nur keine Sportswear. Der Alltagslook lebt vom Stilbruch. Auf große Prints oder Muster solltest du verzichten, um einen puristischen Style in deinen Look zu bekommen. Unsere Lieblingskombi, die sich gut von einer Jahreszeit in die nächste übernehmen lässt, ist ein angesagtes Overshirt zum Jogger (im Winter ein knielanger Wollmantel) und dazu ein paar coole Sneaker. Was die Sneaker-Auswahl angeht, empfehlen wir kultige Retro-Modelle, wie Converse Chucks oder dem Relaunch des Kult-Schuhs von Autry.

Der coole 90er-Look

Nike / PR Jogger im 90s-Basketball-Style von NIKE, um 54,99 €

Hier bestellen: Nike-Jogger im 90s-Style kaufen

Möchtest du auf Sportswear nicht verzichten und der Allover-Look ist dein Ding ? Am besten orientierst du dich am Look der 90er-Jahre. Um den coolen Retro-Vibe möglichst authentisch zu tragen, solltest du Marken dieser Zeit wählen; etwa Styles von Ellesse, Umbro, Kappa oder Diadora. Natürlich gibt es auch von Adidas und Nike Kollektionen, die von dieser Ära inspiriert sind. Der 90er-Style lebt von Layering, Oversized-Fit und auffälligen Logo-Prints. Unser Favorit für einen sportlichen 90er-Look sind diesen Sommer Schlupfblousons im Windbreaker-Stil.

Mit der Jogginghose ins Büro? Klar

Tiger of Sweden / PR Cremefarbene Sweatpants mit Ziernaht, von TIGER OF SWEDEN, um 159 €

Hier bestellen: Office-taugliche Jogg-Pants von Tiger Of Sweden kaufen

Hast du dich dank Home Office inzwischen auch daran gewöhnt, bei der Arbeit eine bequeme Jogginghose zu tragen? Können wir total verstehen, uns geht es nicht anders. Wenn du im Büro auf das entspannte Beinkleid nicht verzichten willst, dann haben wir gute Nachrichten für dich. Jogg-Pants sind ein Hybrid zwischen Jogging- und Anzughose, mit der du einen lockeren, modischen Look stylen kannst, ohne dass du nach 'TV & Sofa' aussiehst. Hybrid bedeutet in diesem Fall, dass der Stoff einer Jogg-Pants, wie deine Anzughose, aus einer dünnen (Schur-)Wolle ist und einen gerafften Gummi- oder Kordelzug am Bund hat. Styling-Tipp: Monochrome Looks aus einer Farbenwelt sind diese Saison sehr angesagt.

Luxury-Streetwear ist ein großer Hype

Ellesse / PR Trainingshose im 70er-Style von MICHAEL KORS x ELLESSE, um 149 €

Hier bestellen: Sweatpants von Michael Kors x Ellesse kaufen

Als Designer Kim Jones für Louis Vuitton die Kollaboration mit Skateboard-Label Supreme über den Pariser Laufsteg schickte, war das der Ritterschlag für Streetwear. Der Sport- und Musik-inspirierte Style hatte es in den Fashion-Olymp geschafft. Seitdem haben sich viele Luxus-Label angeschlossen und integrieren Sportswear aus edlen Stoffen in ihre Kollektionen. Beliebt sind vor allem Kollabs und Limited Editions von bekannten Streetwear-Labels wie Supreme, Off-White, Palace, Palm Angels, Stüssy oder Bape. Marken wie diese geben derzeit den Ton an, was Coolness angeht. Das Non-Plus-Ultra sind diese Saison monochromen Looks mit coolen Retro-Details.

Preislich gibt es inzwischen keine Grenze mehr nach oben und die neuesten Limited Editions werden auf Websites wie GOAT oder XStock gehandelt wie Aktien. Inwieweit man da mitspielen will, hängt natürlich vom Budget ab. Wenn dich unsere vorherigen Tipps ansprechen, dann kannst du dir auch coole Looks stylen, ohne dass dein Bankkonto geräumt werden muss.

Dank unserer Tipps ist für dich jetzt immer "Tag der Jogginghose" und du bist an allen Tagen im Jahr immer cool gestylt, ohne in Gefahr zu geraten, dass du nach verlaufener Couch-Potatoe aussiehst.