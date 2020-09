Regenparkas für Männer Die 5 besten Lightweight-Regenparkas

Der klassische Regenmantel ist bei den meisten ein eher unbeliebter Kandidat aus dem Kleiderschrank. Er lässt sich schwer verstauen oder mitnehmen, weil das Material recht dick und steif ist. Außerdem schwitzt man schnell darin. Die neue Generation Regenjacke ist leicht und aus superdünnen, atmungsaktiven Textilien. Du kannst sie immer handlich in den Rucksack packen und bleibst trotzdem trocken.

Canada Goose – Nanaimo Regenjacke

Canada Goose / PR Nanaimo Regenjacke von Canada Goose, um 550 €

Die Nanaimo-Regenjacke ist der perfekte Begleiter für die Übergangszeit. Das Leichtgewicht lässt sich einfach zusammenrollen und per Kordelzug in der Kapuze verstauen. Außerdem besteht der Parka aus dem sogenannten Tri-Durance-Material, das atmungsaktiv ist, aber gleichzeitig vor Wind und Wasser schützt. Zusätzlich sorgt ein verdeckter Netzbelüftungseinsatz am Rücken für weitere Ventilation und schützt gleichzeitig vor Regen. Trotz des extrem leichten Gewichts, eignet sich das Modell Nanaimo auch bei kalten Temperaturen: Selbst bei etwa. 5°C hält es dich noch warm. Der extrem coole Camouflage-Print macht den Regenparka zu einem absoluten Hingucker. Falls dir das 3-farbige Muster zu viel ist, gibt es dieses Modell auch als unifarbene Version.

Hier kannst du Jacken von Canada Goose shoppen

C.P. Company – P.Ri.S.M. Medium Lens Jacket

C.P. Company / PR P.Ri.S.M. Medium Lens Jacket von C.P.Company, um 985 €

C.P. Company steht für Innovation und neue, zukunftsweisende Textilien. Ihr neuester Coup ist P.Ri.S.M. (Prismatic Rip-Stop Membrane) ein neu entwickeltes Material, das sich perfekt für leichte Outerwear eignet. Durch eine zweifarbige Ripstop- und Polyurethan-Membran mit abschließender Überfärbung wird eine markante, einzigartige Deckfarbe mit Komplexität und 3D-Tiefenwirkung erzielt. Ein tolles Feature. Neben den großen Fronttaschen mit viel Stauraum verpasst der hochgeschlossene Kragen der Klamotte einen angesagten Street- und Utility-Look.

Hier kannst du Jacken von C.P. Company mit 15 € Rabatt shoppen (Code: NEUSEP20)

AlphaTauri – KOOV V4.Y4.01 Parka

AlphaTauri / PR KOOV V4.Y4.01 Parka von AlphaTauri, um 599,90 €

Der KOOV Parka ist der perfekte Reise-Parka, da er sich dank einer integrierten Tasche platzsparend zusammenfalten und mit einem Travelhandle am Koffer-Griff befestigen lässt. Das 3-lagige Material und die getapten Nähte machen ihn wind- und regendicht und außerdem ist er mit einem sogenannten wasserdichten Aquaguard-Reißverschluss ausgestattet. Die Laser-Cut-Elemente und die magnetischen Knöpfe geben dem Travel-Parka einen coolen innovativen, technischen Look. Hier gibt es den KOOV Parka

Stone Island – 742549 DAVID-TC

Stone Island / 42549 DAVID-TC von Stone Island, um 1059 €

Stone Island setzt den Sommertrend "Fieldjacket" fort und verpasst der klassischen Jacke einen kräftigen Farbanstrich. Die italienische Marke ist einer der Big Player, wenn es um Textilforschung geht. Während der Färbung, die unter Druck bei 130 °C erfolgt, verändert die Wärme die Struktur und Oberfläche des Materials und sorgt für weichen Tragekomfort. Neben einer Abperl-Funktion ist das Fieldjacket mit einer Primaloft-Lage ausgestattet: Dabei bilden feinste Fasern kleine Luftlöcher, die für lange Isolationsfähigkeit sorgen und selbst im nassen Zustand lange vor Nässe schützen. Die knallige Farbe in Kombination mit dem klassischem Fieldjacket-Style machen das Teil zum Streetwear Must-have.

Hier findest du weitere coole Teile von Stone Island

POC – Malmö Parka

POC / PR Malmö Parka, um 600 €

Auf den ersten Blick sieht der Malmö Parka aus wie ein klassischer Friesennerz. Aber weit gefehlt: Dieser Mantel ist nicht nur wasserfest: Inspiriert von modernen Bedürfnissen des Pendelns, sind Schnitt und Passform des atmungsaktiven Regenmantels speziell für Radfahrer konzipiert. Lädt man sich die App "Poc See Me" runter, lässt sich das Handy in einer kleinen Rückentasche, per drahtloser Steuerung als Rücklicht einsetzen und zeigt beim Abbiegen mit Pfeilen die Richtung an.

Hier kannst du weitere Regenparkas im knalligen Friesennerz-Gelb kaufen

Regenjacken gibt es viele in den Läden. Es lohnt sich aber, wenn du dich etwas umschaust und den perfekten Parka für dich findest. Als coole Streetwear im Alltag, beim Wandern oder auf dem Rad – für alle Bedürfnisse gibt es den richtigen Parka.