Fieldjackets Diese 5 Fieldjackets sind die ultimativen Sommerjacken

Im Winter sind sie gefüttert und als Parka bekannt. Wir zeigen dir, wie du sommerliche Fieldjacket-Varianten stylst und trägst. Die hüftlange Jacke mit den großen, aufgesetzten Taschen ist ein Klassiker der Männergarderobe und eine sichere Fashion-Bank in deinem Kleiderschrank. Wir zeigen dir unsere 5 Favoriten der Saison, die zu verschiedenen Styles passen – von sportlich bis schick.

Fashion-Forward von HOPE

Die Worker-inspirierte Hemdjacke des Stockholmer Labels ist diesen Sommer eines der angesagtesten Teile. Um die Jacke cool zu stylen, solltest du angesagte Stilbrüche verwenden, wie zum Beispiel Cowboy-Boots und weitgeschnittene Regular-Jeans im 90er-Fit (z.B. die 501 von Levi's) mit leichtem Boot-Cut. Ist dir das zu viel? Zu einem klassischen, simplen Jeans-T-Shirt-Look kannst du die Jacke natürlich immer kombinieren und beweist modisches Gespür.

Coole Workwear ist ein großer Trend

Schicke Anzug-Alternative von Canali

Ein Fieldjacket lässt sich sogar als Alternative zum Anzug tragen. Du solltest darauf achten, dass die Jacke aus einem leichten, ungefütterten Stoff besteht. Für einen sommerlichen Look eignet sich am besten ein Baumwoll-Leinengemisch. Dank des Leinenanteils fällt der Stoff sehr locker und sorgt gerade im Sommer für ein luftiges Tragegefühl. Das Fieldjacket sollte einen Reverskragen (wie beim Sakko) haben, um deinem Look die nötige Eleganz zu verpassen. Falls du dir unsicher bist, was für eine Hose du dazu tragen sollst, dann liegst du mit einer hellen oder beigen Chino mit Bügelfalte immer richtig.

Die Chino – diese Hose sollte jeder Mann im Schrank haben

Coole Streetwear von Stone Island

Am Sports- und Streetwear-Trend kommt man einfach nicht vorbei. Unser Highlight ist das türkisfarbene Fieldjacket von Stone Island. Das italienische Label hat sich von seinem eigenen Archiv der 80er inspirieren lassen und dem Klassiker mit knalliger Farbe einen modernen Look verpasst. Wir tragen diesen Sommer dazu angesagte Cargo-Pants im Sweatpants- oder Tech-Style und natürlich ein paar Sneaker. Unsere Favoriten am Fuss sind diese Saison Retro-Runner, wie der Daybreak von Nike oder der New Balance 327.

Diese Hose feiert diesen Sommer ein großes Comeback

Puristische und günstige Variante von Zara

Meist ist weniger mehr, vor allem wenn es um Style und Mode geht. Bestes Beispiel ist das Konto-freundliche Fieldjacket von Zara. Kein Schnickschnack und keine unnötigen Verzierungen: ein Trend-unabhängiges Teil, das du lange tragen kannst. Die große, aufgesetzte Tasche im unteren Rückenbereich ist ein cooler Eyecatcher, welcher der Jacke einen dezenten Outdoor-Look verpasst. Ob die Rückentasche sinnvoll ist? Egal, sie sieht cool aus.

Klassisches Camouflage von Aspesi

Das Modell Vancouver von Aspesi zeigt am deutlichsten, wo das Fieldjacket seinen Ursprung hat. Klassisches Camouflage und Details, wie aufgesetzte Schulterklappen und ein aufstellbarer Kragen mit Laschenverschluss sorgen für einen Vintage-Military-Look. Um Klischees zu vermieden, solltest du den Look aufbrechen. Trage dazu coole Sneaker anstatt derbe Boots oder kombiniere ein Accessoire in einer knalligen Farbe dazu.

Egal, ob du es elegant, sportlich oder modisch magst: Das passende Fieldjacket gibt es für jeden Style und Geschmack. Einer unserer 5 Saison-Favoriten passt bestimmt auch in deinen Kleiderschrank.