Chino-Hose Chinos sind die coolste Denim-Alternative

Neben einem weißen T-Shirt, einer Regular-Fit-Jeans und einem dunklem Anzug sollte jeder Mann eine Chino besitzen. Die Hose ist ein Go-To-Teil, das du immer tragen kannst, zum Beispiel, wenn du nicht sicher bist, was für ein Dress-Code angesagt ist. Du kannst eine Chino immer so stylen, dass du nicht under- oder over-dressed bist

Wie style ich eine Chino Büro-tauglich?

Bugatti / Dockers / PR Beige- und sandfarbene Chinos passen zu allem (links: Bugatti // rechts: Dockers)

Chinos haben den großen Vorteil, dass sie einfach zu stylen sind, da sich Beigetöne zu jeder Farbe kombinieren lassen. Besonders wichtig ist eine gute Passform. Sie sollte auf gar keinen Fall superschmal oder sehr weit geschnitten sein, wenn du sie Büro-tauglich stylen möchtest. Am besten ist ein Tapered-Fit, der im Schritt entspannt sitzt und am Bein schmal zusammenläuft. Farblich solltest du bei hellen Beige-/Sandtönen bleiben, sie wirken etwas schicker als dunklere Kameltöne. Kombiniere dazu ein gut sitzendes T-Shirt oder ein unifarbenes Hemd. Für einen klassischen Look wählst du ein hellblaues Hemd mit Kent-Kragen und kombinierst dazu Retro-Sneaker im Supercourt-Style.

Kann ich eine Chino sommerlich stylen?

Atelier Gardeur / PR Hemden und T-Shirts mit floralen Mustern passen super zu Chinos (Hose von Atelier Gardeur)

Ganz klare Antwort! Ja! Eine Chino ist die perfekte Sommerhose und am coolsten stylst du sie diesen Sommer mit Hawaii-Hemden. Die bunten Teile sind gerade ein riesiger Trend. Falls Hawaii-Hemden nicht so dein Fall sind, kannst du auch alternativ T-Shirts oder Polo-Shirts mit floralen Mustern wählen.

Wie trage ich meine Office-Chino im Alltag?

Levi's / PR Die Chino ist die perfekte Hose, um verschiedene Looks zu stylen (alle Looks von Levi's)

Vor allem in Kombination mit einer Jeansjacke ist dies ein cooles, leicht zu stylendes Outfit: Schnapp die ein paar Chinos, ein (Strick-)Polo oder T-Shirt und eine klassische Jeansjacke. Diesen entspannten Look kannst du tragen, wenn du nach der Arbeit mit deiner Freundin oder Freund ins Kino oder mit Kumpels zum Essen gehst. Die Kombi kommt immer stilvoll rüber und wenn du Lust hast, verpasst du ihr mit ein paar angesagten Sneakern noch etwas mehr Streetstyle.

Was sind die aktuellen Chino-Trends?

Raey / Levi's / PR Weites Bein und Sorbet-Farben sind der Sommer-Hit (links: Raey // rechts: Levi's)

Wenn du etwas mehr Mode-Mut hast, kannst du mit dem Fit und der Farbe der Chino etwas experimentieren. Vor allem mit Pastell- und Sorbet-Farben bist du ganz vorne mit dabei. R&B-Superstar Khalid hat in Zusammenarbeit mit Levi's der klassischen und bunten Chino eine ganze Kollektion gewidmet: die "Levi's XX Chino" gehört zu den coolsten Hosen diesen Sommer. Ein weiterer Trend diese Saison sind Chinos mit einem geradem, weitem Bein. Styling-Tipp: Wähle eine Hose mit Workwear-Details und trage sie im 90er-Style etwas höher. Wenn du den Bund über der Hüfte trägst, verlängert es automatisch dein Bein.

Chinos sind die Styling-Geheimwaffe, die jeder im Kleiderschrank haben sollte. Egal, was dein Style ist, du kannst Chinos dem Look, in dem du dich wohlfühlst, anpassen.