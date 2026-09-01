Golfmode: Tradition trifft Moderne

Golf ist ein Sport, in dem Tradition nicht nur im Regelwerk steckt, sondern auch im Kleiderschrank. Poloshirt, Kragen, gepflegte Farben: Auf vielen Plätzen gehört ein klarer Dresscode zum guten Ton. Gleichzeitig ist Golfmode längst moderner geworden – funktionaler, sportlicher und individueller.

Bernhard Langer hat diese Entwicklung über Jahrzehnte miterlebt und weiß, worauf es beim Outfit wirklich ankommt: Komfort, eine stimmige Silhouette und Schuhe, die eine komplette Runde durchhalten. Hier erzählt er, wer seinen Stil prägen durfte, welche Kombination für ihn längst selbstverständlich ist – und welches Masters-Outfit er im Rückblick eher als „festlich“ verbuchen würde.

Gibt es im Golf einen klaren Dresscode oder einen typischen Stil? Absolut. Golf hatte schon immer ein starkes Traditionsbewusstsein – und das zeigt sich auch darin, wie sich Spielerinnen und Spieler auf dem Platz präsentieren.

Wie würdest du diesen Stil beschreiben? Golf hat einen gewachsenen Dresscode, der aus Respekt vor dem Spiel und den Plätzen entstanden ist, auf denen man spielt. Das bedeutet meist: ein Hemd mit Kragen oder ein Polo, dazu eine gepflegte Stoffhose oder gut sitzende Shorts. Aber die besten Spieler verstehen, dass gutes Auftreten nicht nur heißt, Regeln einzuhalten – es geht auch um Professionalität und darum, mit einer gewissen Haltung auf den Platz zu gehen. Über die Jahre hat sich der Stil im Golf stark weiterentwickelt: Heute gibt es deutlich mehr Raum für Persönlichkeit und moderne Einflüsse, ohne die Tradition aus den Augen zu verlieren.

Hast du ein Signature-Outfit – auf dem Platz oder privat? Ich würde nicht sagen, dass ich den einen Signature-Look habe, aber es gibt Dinge, zu denen ich immer wieder greife: klare Linien, gut abgestimmte Farben und Teile, die sich genauso gut anfühlen, wie sie aussehen. Privat halte ich es eher schlicht und klassisch: nichts zu laut, aber immer bewusst gewählt.

Wer hat dir Stil beigebracht? Mein erster Cheftrainer in Deutschland, Heinz Fehring, war ein früher Einfluss – nicht nur für mein Golfspiel, sondern auch dafür, wie ich mich generell präsentiert habe. Er hatte eine ruhige Eleganz, die mich als junger Mann beeindruckt hat. Ich glaube, Menschen, zu denen man früh aufschaut, prägen stark, was man unter einem guten Auftreten versteht.

Kennst du deine Kleidergröße aus dem Kopf? (Lacht) Ja – Oberteile Medium und Hosen Größe 48. Wenn man jahrzehntelang Sponsor-Kleidung trägt, kennt man seine Maße ziemlich schnell!

Sneaker zum Anzug – ja oder nein? Ja, absolut. Wenn es gut gemacht ist, ist es eine tolle Balance aus klassisch und modern. Früher hat diese Kombination noch für hochgezogene Augenbrauen gesorgt – heute wirkt sie völlig selbstverständlich. Ich würde ohne zu zögern schlichte Sneaker zum Anzug tragen. Komfort muss nicht auf Kosten von Stil gehen.

Wie viele Paar Schuhe besitzt du ungefähr? Rund 40 Paar Golfschuhe und etwa 15 Paar Sneaker. Schuhe sind mir wirklich wichtig – sie sind die Basis dafür, wie man sich auf den Beinen fühlt. Gerade wenn man fünf oder sechs Stunden über den Platz läuft.

Welches Paar trägst du am häufigsten? Ganz klar: meine Skechers-Golfschuhe auf dem Platz – die sind inzwischen ein essenzieller Teil meines Spiels. Halt, Grip, Komfort über eine ganze Runde … die sind wirklich in einer eigenen Liga. Abseits des Platzes greife ich ständig zu einem Paar schwarzer Sneaker. Die passen zu fast allem und sind den ganzen Tag über angenehm.

Und welches Paar am seltensten? Klassische Lederschuhe. Ich schätze sie für formelle Anlässe, aber ehrlich gesagt suche ich oft nach jedem Grund, lieber etwas Bequemeres zu tragen.

Putzt du deine Schuhe selbst – oder macht das jemand für dich? Während Turnieren kümmert sich das Lockerroom-Personal hervorragend darum – das ist eine der großen Traditionen im Profigolf. Zu Hause pflege ich meine Schuhe aber selbst. Wenn man so viele Paare hat wie ich, entwickelt man ein Gefühl dafür, sie in gutem Zustand zu halten.

Wer darf deinen Stil kritisieren? Meine vier erwachsenen Kinder. Die nehmen kein Blatt vor den Mund – und ehrlich: Ich will das auch gar nicht anders. Sie halten mich „up to date“.

Und wer definitiv nicht? Meine Frau. (Lacht) Manche Grenzen sollte man respektieren.

Hast du eine Stil-Ikone – lebend oder verstorben? Ich würde keine einzelne Person nennen. Aber ich habe immer Menschen bewundert, die sich mit ruhigem Selbstbewusstsein kleiden – gepflegt und stilvoll, ohne so zu wirken, als würden sie sich zu sehr anstrengen. Dieses Mühelose, gut Zusammengestellte: Das ist etwas, woran ich mich immer orientiert habe.

Was war dein größter Mode-Fehler oder ein Kauf, den du bereust? Ganz einfach: 1985, als ich mein erstes Masters gewonnen habe, war ich komplett in Rot gekleidet. Damals war ich stolz auf den Look – aber in dem Moment, als mir bei der Zeremonie dieses ikonische grüne Jackett übergezogen wurde, habe ich gemerkt: Die Kombination war … sagen wir mal „festlich“. Ich sah aus wie der Weihnachtsmann! Ich muss heute noch lachen, wenn ich daran denke. Seitdem achte ich deutlich mehr auf Farbabstimmung.

Besitzt du Kleidung, die du nie trägst? Ja, ein paar Teile – aber wirklich nur wenige. Ich bin ziemlich diszipliniert und behalte eigentlich nur Sachen, zu denen ich auch greife. Wenn etwas ein oder zwei Saisons nicht getragen wurde, kann es weg.

Was ist dir wichtiger: Fit oder Marke? Der Fit – ohne Frage. Ein gut sitzendes Kleidungsstück von einer eher schlichten Marke sieht immer besser aus als ein schlecht sitzendes Teil vom prestigeträchtigsten Haus der Welt.

Hast du dich jemals absichtlich anders angezogen, um dazuzugehören? Nein, nie. Ich fand immer: Wie man sich kleidet, sollte widerspiegeln, wer man ist – nicht der Versuch sein, in einer Menge zu verschwinden. Authentizität ist mir wichtig, auf und neben dem Platz.

Was bedeutet „gut angezogen“ für dich? Für mich läuft es auf Komfort und Harmonie hinaus. Wenn man sich nicht wohlfühlt, sieht man das. Und wenn Farben und Teile nicht zusammenpassen, rettet auch teure Kleidung nichts. Gut angezogen heißt: sich in der eigenen Haut wohlfühlen und so aussehen, als wäre alles bewusst gewählt. Das schätze ich sehr – und deshalb mag ich auch Partner wie Skechers, die verstehen, dass Performance und Stil nahtlos zusammengehen sollten.

Was bedeutet „schlecht angezogen“ für dich? Kleidung, die unbequem ist, farblich nicht zusammenpasst und einfach nicht mehr in die Zeit passt. Stil braucht keinen Überfluss – sondern Bewusstsein. Wenn diese Dinge fehlen, fällt es auf, egal wie viel es gekostet hat.

Wann hast du dich zuletzt schlecht angezogen gefühlt? In meiner Jugend, ehrlich gesagt. Ich hatte damals nicht viele Mittel. Als ich später Verträge mit Bogner unterschrieben habe, hatte ich plötzlich Zugang zu bester Qualität und aktueller Mode – das hat vieles verändert. Seitdem hatte ich das Glück, Kleidung und Schuhe zu tragen, die meinen eigenen Standards entsprechen – als Sportler und als Mensch.

Ist Mode überbewertet – oder unterschätzt? Schwierige Frage – ehrlich gesagt ist es manchmal beides. Mode ist überbewertet, wenn es nur um Status oder Übermaß geht und nicht um Ausdruck. Unterschätzt ist sie, wenn Menschen sie komplett abtun und die Wirkung unterschätzen, die ein bewusstes Auftreten hat. Wie man sich kleidet, kommuniziert etwas über einen, bevor man überhaupt ein Wort sagt – und das ist wichtiger, als viele denken.