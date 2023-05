In diesem Artikel: 1. No-go: Flip-Flops

2. No-go: Festivalbändchen

3. No-go: V-Neck-T-Shirts

4. No-go: Skinny Jeans

5. No-go: Hype-Sneaker

Eine Sache vorweg: Wir sind der Meinung, jeder sollte das tragen, worauf er Lust hat und worin er sich wohlfühlt. Vielleicht hast du aber auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass du vor deinem Kleiderschrank stehst und der Anblick deiner Klamotten eine Midlife-Crises auslöst. Die knalligen T-Shirts, die Skinny-Jeans und die ausgelatschten Flip-Flops waren treue Begleiter und hatten ihre Zeit. Keine Sorge, es ist ganz normal, dass du dich in den Klamotten, die du in deinen 20ern/30ern getragen hast, nicht mehr wohlfühlst und was anderes brauchst. Vielleicht helfen dir ein paar unserer Tipps weiter:

1. No-go: Flip-Flops Zugeben, sie sind wahnsinnig bequem und der luftigste Schuh, den man sich im Sommer an die Füße packen kann. Aber wenn man ehrlich ist, sieht er in den meisten Fällen nicht gut am Fuß aus und zerstört deinen Look. Flip-Flops haben ihre Berechtigung und die beschränkt sich auf die Dusche im Gym und als Beach-Schlappen am Strand. Die Zehentrenner-Schuhe haben im Alltag nichts zu suchen und schon gar nicht im Büro. Als Alternative empfehlen wir dir eine angesagte Riemen-Sandale oder leichte Espadrilles.

Arket / PR Ledersandale mit gekreuzten Riemen von ARKET, um 119 €

Der Birkenstock-Trend hält weiterhin an, aber wenn du dich davon etwas absetzen willst, dann wählst du diese Riemen-Sandale. Den Spagat zwischen sportlich und schick bekommen die Schlappen mit den gekreuzten Lederriemen besonders stilvoll hin. Du kannst sie am Strand oder zum After-Work-Drink tragen und aber auch zu einer schicken Hose und Hemd im Büro. Achtung: Gepflegte Füße sind ein absolutes Muss! Verfärbte oder eingewachsene Zehennägel will keiner sehen und können auf dein Gegenüber unappetitlich wirken.

Marc O´Polo / PR Espadrilles aus weichem Ziegen-Veloursleder von MARC O´POLO, um 89,95 € kaufen

Eine weitere Alternative zu den klatschenden Flip-Flops sind leichte Espadrilles. Der aus Spanien stammende Schuh, mit der Sohle aus geflochtenen Pflanzenfasern, schreit förmlich nach Sommer. Meist wird der Schuh aus Baumwoll-Canvas gefertigt, bekommt aber ein massives Style-Upgrade, wenn er aus Leder ist. Die Espadrilles aus weichem Ziegenveloursleder eignen sich für entspannte Alltags-Looks, aber zum Beispiel auch zu einer Sommer-Hochzeit, in Kombination mit einem leichten Leinen-Anzug.

2. No-go: Festivalbändchen Die Festival-Saison ist im vollen Gange und wenn du Konzert-Fan bist, dann sammeln sich schnell ein paar Festivalbändchen an deinem Handgelenk. Die bunten Armbänder erfüllen auf dem Festival-Gelände ihren Zweck, verlieren diesen aber umgehend, sobald du wieder zu Hause bist. In jungen Jahren kommt man mit Festivalbändern und Freundschafts-/Surferbändchen am Handgelenk noch davon, aber in deinem nächsten Business-Meeting möchte niemand von deinem Handgelenk erfahren, dass du das letzte Wochenende ungeduscht auf einem Matschfeld mit Dosenbier verbracht hast.

Christ.de / PR Dezentes Flachpanzer-Armband aus 925er-Silber von FAVS (über Christ.de), um 129 €

Dezent glitzerndes Silber macht sich am Handgelenk doch viel besser, als ein ausgewaschenes, zerfranstes Stoffbändchen, oder? Unser Tipp ist eine zeitlose Flachpanzer-Kette, die du ohne Bedenken zu allen Freizeit-Looks, festlichen Anlässen und zum Business-Anzug tragen kannst.

Saboteur / PR Armband aus Mineralstein-Kugeln (Tigerauge), mit Einsätzen aus Sterling-Silber von SABOTEUR, um 240 €

Eine sehr stilvolle Alternative zu den Armbändchen, die man im Urlaub auf dem Weg zum Strand kaufen kann, ist das Modell aus Steinkugeln von Saboteur. Die Kombi aus geknüpften Verschluss und Mineralstein (Tigerauge) hat den Charme eines Surfer-Armbändchens, bekommt aber durch die hochwertigen Materialien ein sehr edles Upgrade.

3. No-go: V-Neck-T-Shirts Kannst du dich an die extrem tiefen V-Neck-T-Shirts von American Apparel erinnern? Diese textile Unart gehört zum Glück der Vergangenheit an. Allen anderen raten wir von einem V-Neck-T-Shirt dringend ab. Der V-Ausschnitt verlängert deinen Hals auf unschöne Weise und lässt oft sogar trainierte Schultern schmal aussehen. Schwanenhals und keine Schultern — nein danke! Tipp: Ein V-Neck ergibt für uns nur unter einem Hemd wirklich Sinn. Wenn du gern den obersten Knopf offen lässt, blitzt bei einem V-Ausschnitt das T-Shirt nicht hervor.

Lacoste / PR Nachtblaues Slim Fit-Polo aus Pique-Stoff von LACOSTE, um 120 €

Viele Männer tragen im Sommer gern V-Neck-T-Shirts, weil ihnen ein Rundhals zu eng und unbequem ist. Dafür haben wir eine tolle und vor allem stilvolle Alternative. Ein absoluter Klassiker, der in keiner gut sortierten Männer-Garderobe fehlen sollte: das Polo-Shirt. Lass einfach den obersten Knopf offen und schon hast du den Komfort eines V-Necks. Der Polo-Kragen sorgt aber dafür, dass dein Look einen gewissen Stil behält. Unser absoluter Polo-Favorit ist der Klassiker von Lacoste, den es in verschiedenen Fits für jede Körperform gibt.

Uniqlo / PR Crewneck-Tshirt mit Dry- und Cool Touch-Technologie von UNIQLO, um 14,90 €

Im Gegensatz zu einem V-Neck wirkt ein Rundhals-T-Shirt "aufgeräumter" und um einiges stilvoller. Aber: Alles steht und fällt mit der richtigen Passform. Es lohnt sich, mehrere Fits durchzuprobieren, bis du dein perfektes Shirt gefunden hast. Unser Tipp ist das AIRISM-T-Shirt von Uniqlo, das bei den meisten Körperformen eine sehr gute Figur macht. Außerdem hat dein neues, potenzielles Lieblingsshirt nicht nur einen unschlagbaren Preis, sondern auch eine Dry- und Cool-Touch-Technologie, welche für einen sehr angenehmen Tragekomfort sorgt. Tipp: Finger weg von "lustigen" Sprüchen oder Prints. Dein Look punktet viel mehr mit einem guten Fit.

4. No-go: Skinny Jeans Jeans-Trends sind ein Thema für sich. Manche vergehen so schnell, wie sie gekommen sind, andere etablieren sich so sehr, dass sie schwer wieder loszuwerden sind. Einer dieser Trends sind Skinny-Jeans. Die Passform, die aus der Punk-, Rock- und Skater-Szene kommt, hat mit Sicherheit etwas Cooles, Rebellisches und das sollte man auch weiterhin lieber der jüngeren Generation überlassen. Die engen Jeans sehen nur in den seltensten Fällen wirklich gut aus, weil sie eine große Herausforderung sind, was die Silhouette angeht. An kräftigen Beinen sehen die Hosen wie Leggings aus und schlanke Beine werden zu dürren Storchenbeinchen. Mehr zu Thema, wie du die richtige Passform findest, verraten wir dir in diesem Artikel.

Levi's / PR Klassische Straight Fit-Jeans '501' von LEVI'S, um 109,95 €

Neben den schnelllebigen Trends gibt es aber auch den ein oder anderen, der den Sprung vom Trend zum Klassiker schafft. Einer dieser Klassiker ist ganz klar, die beliebteste und bekannteste Jeans der Welt: die '501'. Diese 3 Zahlen reichen meist schon aus und jeder weiß, wovon die Rede ist. Der gerade Regular Fit steht den meisten Körperformen und ist Trend-unabhängig immer eine gute Wahl, weil er für eine ausgewogene Silhouette sorgt.

Mey & Edlich / PR Sandfarbene Bundfalten-Chino von MEY & EDLICH, um 129 €

Es muss nicht immer Denim sein! Gerade im Sommer, wenn die Temperaturen steigen, kann eine Jeans für Hitzestau am Bein sorgen. Wir empfehlen dir in diesem Fall eine beige- oder sandfarbene Chino mit Bundfalte. Eine solche Hose sieht nicht nur stilvoll aus, sondern sorgt für viel Tragekomfort. Am besten sieht eine Chino mit gerader Passform oder im Tapered-Fit aus. Tipp: In Kombination mit Espadrilles (siehe oben) und einem Hemd oder T-Shirt gelingt dir ein cooler, entspannter Sommer-Look.

5. No-go: Hype-Sneaker Du bist großer Sneaker-Fan und voll im Game, was Drops, Collabs & Co angeht? Dann betrifft dich dieser Tipp nicht, da du offensichtlich weißt, was du tust und dir an den Fuß packst. Für alle anderen gilt: Der Hype um limitierte Sneaker ist den ganzen Stress mit Raffles, Re-Sell usw. nicht wert. Das Alter, in dem Schuhe ein reines Statussymbol sind, kann man mit gutem Gewissen hinter sich lassen. Unser Tipp: Investiere lieber in Sneaker-Trends, die nach ein paar Wochen nicht verpuffen und langlebiger sind, wie beispielsweise coole Underdogs, Nachhaltigkeit und zeitlose Retro-Klassiker.

Saye / PR Veganer Low Top-Sneaker aus Kaktus-Leder von SAYE (über Avocadostore.de), um 149 €

Unser absoluter Favorit diesen Sommer sind die 80er-inspirierten Sneaker von Saye. Das spanische Label gehört definitiv noch in die Kategorie "nachhaltiger Underdog", wird aber diesen Sommer an immer mehr Sneaker-begeisterten Füßen zu sehen sein. Falls du Fan von Marken wie Veja, Ekn oder Flamingos' Life bist, dann werden dir die nachhaltigen Treter von Saye gefallen. Unser Favorit ist das "Modelo'89" aus veganem Kaktus-Leder. Ja, du hast richtig gelesen: Kaktus!

New Balance / PR Retro-Runner '990v3' aus Mesh und Veloursleder von NEW BALANCE, um 240 €