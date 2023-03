In diesem Artikel: Was kann ich im Sommer stilvoll tragen?

Oft fällt es einem erst auf, wenn man sich alte Fotos anschaut, wie sehr sich Stil und Geschmack im Leben verändern. In jungen Jahren haben die meisten bedenkenlos die angesagten Trends mitgemacht und mit Mode experimentiert. Hand aufs Herz: Wenn wir ehrlich sind, dann sind die meisten Fashion-Trends auch nur was für eine junge Zielgruppe und als Mann über 40 sieht man in den neuesten Looks verkleidet aus. Das heißt aber nicht, dass man modisch nichts mehr zu melden hat, wenn Mann die 40 geknackt hat. Ganz im Gegenteil: Mit diesen Fashion-Pieces kannst du coole, angesagte Looks stylen und siehst nicht aus, als hättest du im Schrank deines Sohnes oder Neffen gestöbert.

Was kann ich im Sommer stilvoll tragen?

Lacoste / PR Hellbaues Polo-Shirt aus Piqué-Stoff von LACOSTE, um 110 €

Unser Tipp für den Sommer sind Polo-Shirts und wenn du etwas mutiger bist, Kurzarmhemden mit Hawaii-Mustern. Das klassische Polo hat den großen Vorteil, dass es die Grätsche zwischen Hemd und T-Shirt hinbekommt und du ein sportliches Outfit stylen kannst, ohne an Stil zu verlieren. Gerade im Urlaubsgepäck ist ein Polo-Shirt eine Geheimwaffe, weil du es tagsüber zur Boardshorts tragen kannst und abends mit einer Chino zum Dinner. Darf es noch etwas sommerlicher sein? Hawaii-Hemden sind seit einer Weile wieder sehr angesagt. Beim Tragen solltest du aber folgende Regeln beachten: Das Hemd ist der Star und steht im Mittelpunkt deines Outfits. Kombiniere kein anderes Muster zu dem Hemd und trage eine unifarbene Hose, die nach Möglichkeit die Grundfarbe des Hemdes aufgreift. Außerdem solltest du auf auffälligen Gold-Schmuck verzichten, maximal eine dezente Silberkette. Zu viel Schmuck lässt deinen Look unmodern und in Kombination mit dem Muster etwas protzig wirken.

Mey & Edlich / PR Kurzarmhemd aus dünner Baumwolle mit Hawaii-Motiv von MEY & EDLICH, um 69 €

Gibt es einen Jeans-Fit, den ich immer tragen kann?

Levi's / PR Gerade geschnittene Regular-Jeans '501' von LEVI'S, um 109,95

Diese Frage können wir mit einem ganz deutlichen 'Ja' beantworten. Der Klassiker '501' von Levi's ist nicht umsonst der Urvater der Denim-Hose. Der gerade geschnittene Fit der Jeans hat den großen Vorteil, dass er den meisten Körperformen passt und dank seines Kult-Status absolut zeitlos ist. Wir raten dir aber trotzdem, dass du dir die Zeit nimmst und auch andere Passformen probierst, falls die '501' nicht richtig sitzt. Egal, ob sportliche, kräftige Oberschenkel oder sehr schmalen Hüften: Für jede Körperform findest du die passende Hose. Wenn es um die Waschung geht, empfehlen wir dir einen dunkelblauen Raw-Denim-Ton, der sich mit der Zeit individuell an deine Tragegewohnheiten anpasst und der Jeans einen eigenen Charakter verpasst.

Was für einen Anzug kann ich tragen, ohne spießig zu wirken?

Shaping New Tomorrow / PR Klassischer einreihiger Anzug von SHAPING NEW TOMORROW (links: nachtblau / rechts: blau-grau mit dezentem Karomuster), beide um 359 €

Der Anzug ist der König in der Männer-Mode und verlangt deshalb besonders viel Aufmerksamkeit. Das Allerwichtigste, bevor du dir Gedanken über die Farbe machst, ist die Passform. Je besser dir ein Anzug passt, umso moderner und modischer sieht er aus, vollkommen egal, was auf dem Preisschild steht. Ein schlecht sitzendes Sakko oder eine zu lange Hose stechen (bewusst und unbewusst) sofort ins Auge deines Gegenübers und zerstören deinen schicken Look. Nimm dir Zeit bei der Anprobe, lass dich von geschultem Personal beraten oder gehe zu einem Maßschneider, der dir den Anzug perfekt auf dich zu schneidert. Ein Maßanzug kostet inzwischen in etwa genauso viel wie ein Anzug von der Stange und ist die Zeit und das Geld definitiv wert. Bei der Farbwahl gilt die Regel: Finger weg von Schwarz! Ein schwarzer Anzug wirkt extrem wuchtig, sieht nach Trauerfall auf und verschluckt dich regelrecht. Unser Tipp, wenn du einen dunklen Anzug tragen möchtest: Wähle einen nachtblauen oder dunkelgrauen Anzug. Gerade ein nachtblauer Anzug ist sehr zeitlos und wirkt auf das Auge deines Gegenübers wärmer und angenehmer als tiefes Schwarz.

Hackett / PR Doppelreihiger Blazer mit aufgesetzten Taschen von HACKETT, um 475 €

Hier bestellen: Naturweißen oder nachtblauen Blazer von Hackett kaufen

Kann ich mit Ü40 noch Sneaker tragen?

Converse / PR Hightop-Sneaker aus Canvas von CONVERSE, um 95 €

Hier bestellen: Sneaker von Converse kaufen

Na klar! Wenn es einen Schuh gibt, der bedenkenlos altersunabhängig getragen werden kann, dann ist das der Sneaker. Trotzdem ist die Frage nicht ganz unberechtigt, weil es schon ein paar Dinge zu beachten gibt. In den letzten Jahren wurden Sneaker zu begehrten Sammler-Objekten, die oft einen sehr auffälligen, eigenen Style haben. Zugeben, diese Treter stechen ins Auge und haben einen gewissen Cool-Faktor, wir raten dir aber dennoch davon ab, außer du bist seit Jahren Sneaker-Fan und weißt genau, was du dir an den Fuß packst. Für alle anderen gilt: Understatement ist der Schlüssel! Unser absoluter Favorit ist der '993' von New Balance, der sich in den letzten Jahren zum absoluten Kult-Schuh, mit treuer Fan-Base etabliert hat. Dieser Sneaker sieht im Alltag genauso cool aus wie zu einem schmal geschnittenen Anzug im Büro. Ein weiterer Turnschuh, der in keinem Schuhschrank fehlen darf, ist der Converse All Star Chuck. Unser Tipp: Hol dir die '70 Vintage'-Version des Schuhs! Diese sieht auf den ersten Blick zwar aus wie der reguläre All-Star-Chuck, er hat aber eine etwas dickere, robustere Sohle und sieht am Fuß um einiges wertiger aus.

New Balance / PR Kult-Runner '993' aus Leder und Mesh von NEW BALANCE, um 240 €

Hier bestellen: Sneaker von New Balance kaufen

Gibt es ein Basic-Teil, dass ich immer tragen kann?

Mey & Edlich / PR Regular-Fit-Tshirt aus leichter Baumwolle von MEY & EDLICH, um 29 €

Klar! Allen voran das gute, alte T-Shirt. Dieses Basic-Teil eignet sich bestens für einen sehr schlichten, aber ausgesprochen stilvollen Look. Wichtig dabei ist, dass das T-Shirt die perfekte Passform für deine Körperform hat. Ein zu enges T-Shirt sieht schnell reingepresst aus und wenn dir das Teil zu groß ist und schlabbert, dann wirkst du schwerer und wuchtiger, als du wirklich bist. Worauf du beim Fit achten solltest? Dass die Schulternaht gerade abschließt und nicht über die Schulter nach unten hängt. Außerdem spielt die Länge eine wichtige Rolle: Ein T-Shirt sollte in etwa die Hälfte deines Hosen-Zippers bedecken. Verzichte auf auffällige, verspielte Prints, weil sie schnell kindlich oder sogar nostalgisch wirken. Styling-Tipp: Grundsätzlich empfehlen wir dir ein Rundhals-T-Shirt. Trägst du aber gern Hemden und lässt den obersten Knopf offen, solltest du ein V-Neck wählen.