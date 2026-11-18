Manchmal braucht es keinen besonderen Anlass für ein neues Lieblingsstück. Die neue digitale Ausgabe von Watch It! bringt ausgewählte Uhren und Accessoires zusammen, die deinem Stil einen besonderen Akzent geben – von klassisch und zeitlos bis auffällig und eigenständig. Dazu erfährst du mehr über die Handwerkskunst, die hinter ausgewählten Highlights steckt.