Keine Anfahrt, keine Öffnungszeiten, kein Warten auf die nächste freie Hantelbank: Wer sein Training nach Hause holt, gewinnt vor allem Freiheit. Allerdings stellt sich schon bei der Planung schnell die Frage „Was brauche ich eigentlich wirklich?“ Die Antwort liefern die Experten von motion sports.

Vom Diskusring ins Fitnessbusiness Firmengründer Wulf Brunner war selbst Leistungssportler. Als erfolgreicher Diskuswerfer startete er 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul. Kraft- und Schnellkrafttraining bestimmten über Jahre seinen sportlichen Alltag. Dabei lernte er aus eigener Erfahrung, wie wichtig Ergonomie, Kraftübertragung und verlässliches Equipment für ambitioniertes Training sind.

Wulf Brunner Bevor er zum Experten für Gym-Ausstattung wurde, trainierte Wulf Brunner selbst auf höchstem Niveau: 1988 startete der Diskuswerfer bei den Olympischen Spielen in Seoul.



1989 gründete Wulf gemeinsam mit seiner Frau Sabine motion sports. Was mit dem Vertrieb von Cardiogeräten begann, entwickelte sich über die folgenden Jahrzehnte zu einem familiengeführten Unternehmen für Kraft-, Ausdauer- und Functional-Training. Eine Erkenntnis aus Brunners aktiver Zeit prägt die Unternehmensphilosophie bis heute: „Es gibt nicht die eine perfekte Trainingsmethode für alle. Jeder Athlet ist individuell.“

Genau dieser Gedanke bestimmt auch die Planung deines persönlichen Home Gyms: Unterschiedliche Trainingsziele, Erfahrungen und räumliche Voraussetzungen verlangen nach individuell abgestimmten Lösungen.

Welches Home Gym passt zu dir? Zwischen einer kleinen Trainingsecke und einem komplett ausgestatteten Kraftstudio liegen Welten. Deshalb orientiert sich motion sports nicht an einer universellen Einkaufsliste, sondern an Trainingsziel, Erfahrung, Platz und Budget. Vier typische Profile zeigen, wie unterschiedlich das Ergebnis aussehen kann.

1. Der pragmatische Einsteiger: wenig Platz, viele Möglichkeiten Trainingsprofil: Anfänger oder Wiedereinsteiger, 1–2 Trainingseinheiten pro Woche, Wohnung mit ca. 5–10 m² verfügbarer Trainingsfläche.

Wer mit dem Krafttraining beginnen möchte, benötigt nicht zwingend einen großen Fitnessraum oder eine kostspielige Ausstattung. Hier empfehlen sich kompakte und vielseitig einsetzbare Lösungen, beispielsweise verstellbare Kurzhanteln, kompakte Kettlebells, eine Trainingsbank oder eine platzsparende Kraftstation. Entscheidend sind einfache Anwendung, möglichst viele Übungsmöglichkeiten und eine Ausstattung, die sich bei steigenden Trainingsansprüchen erweitern lässt.

Das Ziel: Ein unkomplizierter Einstieg in das Krafttraining mit möglichst vielseitigen Trainingsmöglichkeiten auf kleiner Fläche und mit überschaubarem Budget.

motion sports Klein anfangen, vielseitig trainieren: Schon mit kompaktem Equipment wie Kettlebells lassen sich auf wenig Fläche effektive Ganzkörperübungen absolvieren.



2. Der ambitionierte Home-Athlet: Studioqualität zu Hause Trainingsprofil: Fortgeschrittener, 3–5 Trainingseinheiten pro Woche, eigener Trainingsraum, Keller oder Garage mit ca. 15–40 m².

Wer regelmäßig trainiert, möchte zu Hause möglichst wenig Kompromisse eingehen. Hier liegt der Schwerpunkt auf langlebigen und besonders stabilen Trainingsgeräten, die ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Training ermöglichen. Ein hochwertiges Power Rack, eine vielseitige Kabelzugstation, eine stabile Hantelbank und ein durchdachtes Freihantelsystem bilden beispielsweise die Grundlage eines professionell ausgestatteten Home Gyms. Ergänzend können Cardio- und Functional-Training-Geräte integriert werden.

Neben der Geräteauswahl spielen die optimale Raumnutzung, Bewegungsfreiheit, Erweiterbarkeit und eine ansprechende Gesamtgestaltung eine wichtige Rolle.

Das Ziel: Ein individuell geplantes Home Gym mit Studioqualität, das langfristig mit den eigenen Trainingsansprüchen mitwachsen kann.

motion sports, ATX® Studioqualität in den eigenen vier Wänden: Rack, Bank, Langhantel und freie Gewichte bilden eine vielseitige Basis für regelmäßiges Training auf hohem Niveau.



3. Der Kraftsportler: gebaut für Progression Trainingsprofil: Ambitionierter Kraftsportler mit Fokus auf Muskelaufbau, Maximalkraft und langfristige Leistungssteigerung.

Für leistungsorientierte Kraftsportler stehen Belastbarkeit, Stabilität, Sicherheit und Funktionalität im Vordergrund. Entscheidend sind beispielsweise hochwertige Power Racks mit geeigneten Sicherheitsablagen, belastbare Langhanteln, passende Hantelscheiben und modulare Erweiterungsmöglichkeiten. Hier kommt es besonders auf technische Details an: Welche Belastung hält das Rack aus? Welche Sicherheitsvorrichtungen sind verfügbar? Welche Langhantel eignet sich für die geplanten Übungen? Wie lässt sich das Equipment zukünftig erweitern?

Unser Hintergrund im Kraftsport und unsere umfassende Produktkenntnis helfen dabei, eine Ausstattung zusammenzustellen, die auch langfristig hohen Trainingsansprüchen gerecht wird.

Das Ziel: Eine sichere, leistungsfähige Trainingsumgebung, die konsequentes Krafttraining und kontinuierliche Progression unterstützt.

MVMNT - Dance & Fitness, Düsseldorf Wenn Progression das Ziel ist, zählt Belastbarkeit: Eine stabile Kraftstation, Langhantel und passende Gewichtsscheiben schaffen die Grundlage für konsequentes Krafttraining.



4. Der Gesundheitsorientierte: Ausdauer und Bewegung im Alltag Trainingsprofil: Gesundheitsbewusster Sportler mit Fokus auf Ausdauer, allgemeine Fitness, Gewichtsmanagement und regelmäßige Bewegung.

Nicht jeder möchte schwere Gewichte bewegen oder ein umfangreiches Home Gym einrichten. Für gesundheitsorientierte Menschen stehen häufig ein einfacher Trainingseinstieg, komfortable Bedienung und eine gute Integration in den Alltag im Vordergrund. Je nach Trainingsziel und körperlichen Voraussetzungen können beispielsweise Ergometer, Crosstrainer, Laufbänder oder Rudergeräte sinnvoll sein.

Das Ziel: Eine alltagstaugliche Fitnesslösung, die regelmäßige Bewegung erleichtert und langfristig Freude am Training vermittelt.

Horizon Fitness Kilometer sammeln ohne Blick aufs Wetter: Moderne Cardiogeräte bringen Ausdauertraining direkt ins eigene Zuhause.



Erst planen, dann kaufen Was alle vier Trainingsprofile verbindet: Ein gutes Home Gym entsteht nicht dadurch, möglichst viele Geräte auf möglichst wenig Fläche unterzubringen. Deshalb beginnt die Planung bei motion sports mit den individuellen Anforderungen. Trainingsziel, Platzangebot und Budget geben die Richtung vor; daraus entwickelt sich eine passende Kombination aus Geräten und Bewegungsflächen. Erste Orientierung gibt dir ein praktischer Home-Gym-Konfigurator, der Trainingsfokus und Grundeinstellungen abfragt und daraus Schritt für Schritt einen individuellen Plan erstellt.

Gerade bei größeren Geräten reichen technische Daten und Produktbilder jedoch oft nicht aus. Wie sauber läuft eine Bewegung? Passt die Ergonomie? Fühlt sich die Bank stabil an? Wie viel Platz benötigt das Gerät tatsächlich? motion sports verbindet deshalb den Onlineshop mit klassischer Fachberatung. Das Team berät telefonisch und digital; im Showroom in Gröbenzell bei München können Kunden ausgewählte Geräte selbst ausprobieren und komplette Trainingsbereiche planen. Die Montage kann man auf Wunsch hinzubuchen.

Wenn Qualität zum Trainingspartner wird Individuelle Beratung ist das eine – mindestens genauso wichtig ist die Qualität der Geräte, die am Ende in deinem Home Gym stehen. motion sports setzt deshalb auf eine gezielte Auswahl etablierter Marken wie ATX®, NOHRD, Concept2, BH Fitness oder Vision Fitness und prüft das Equipment intensiv auf Funktion, Verarbeitung, Ergonomie und Alltagstauglichkeit.

NOHRD Technik trifft Wohnkultur: Marken wie NOHRD zeigen, dass hochwertiges Fitness-Equipment funktional überzeugen und sich gleichzeitig in ein stilvolles Wohnambiente einfügen kann.



Die Bandbreite reicht vom kompromisslosen Power Rack bis zum hochwertig gestalteten Trainingsgerät fürs Wohnzimmer. Entscheidend ist nicht, möglichst viele Produkte anzubieten, sondern für unterschiedliche Trainingsziele verlässliche Hardware mit langfristigem Nutzwert bereitzuhalten.

Ganz nach dem Motto „Von Athleten für Athleten“ testen wir jedes Gerät, das wir anbieten, selbst. Nur wenn ein Produkt unseren hohen Ansprüchen gerecht wird, nehmen wir es in unser Sortiment auf.

Wulf Brunner, ehemaliger Olympionik und Firmengründer motion sports

Gewinnspiel: Hol Dir die Basis für dein Home Gym Passend zur Kooperation mit Men's Health verlost motion sports eine klappbare Hantelbank von ATX® im Wert von 289 Euro. Die kompakte Bank ist die ideale Basis für das Krafttraining zu Hause und lässt sich nach dem Workout platzsparend verstauen.

ATX® Trainieren, einklappen, Platz sparen: Im Gewinnspiel wartet eine klappbare Hantelbank von ATX® im Wert von 289 Euro auf ihren Einsatz in deinem Home Gym.



Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.