Du willst deine Kondition verbessern, hast aber keine Lust auf eine lange Laufrunde? Dann kombiniere kurze Laufstrecken mit Liegestützen und Kniebeugen. Mehr brauchst du für dieses kompakte Ganzkörper-Workout nicht – außer 20 Minuten Trainingszeit und etwas Platz.

Die Vorlage liefert "Cindy", ein CrossFit-Workout, das zu Tom Hollands Trainingsfavoriten gehört. In dieser Variante ersetzen aber kurze Läufe die Klimmzüge. So kommst du ohne Klimmzugstange aus und trainierst verstärkt deine Ausdauer.

Was steckt hinter dem "Spider-Man-Workout"? Das ursprüngliche CrossFit-Workout "Cindy" besteht aus 5 Klimmzügen, 10 Liegestützen und 15 Kniebeugen ohne Zusatzgewicht. Diese Abfolge wiederholst du 20 Minuten lang.

Trainiert wird nach dem AMRAP-Prinzip. Die Abkürzung steht für "As Many Rounds As Possible", also möglichst viele Runden innerhalb einer vorgegebenen Zeit.

In der Variante "Run Cindy, Run" ersetzt ein 50-Meter-Lauf die 5 Klimmzüge. Liegestütze und Kniebeugen bleiben erhalten. Dein Ziel: möglichst viele technisch saubere Runden bei einem Tempo, das du durchhalten kannst.

Das Workout: 20 Minuten, 3 Übungen Suche dir eine ebene, sichere Strecke und markiere 25 Meter. Einmal hin- und zurücklaufen ergibt die benötigten 50 Meter. Achte darauf, dass du ausreichend Platz zum Abbremsen und Wenden hast.

Nach dem Aufwärmen stellst du einen Timer auf 20 Minuten. Dann wiederholst du diese Abfolge:

Pausiere, sobald du es brauchst, um die Technik zu halten. Anschließend setzt du die Runde fort. Notiere am Ende deine vollständigen Runden und die zusätzlich geschafften Wiederholungen beziehungsweise Laufmeter.

Wichtig: Die 20 Minuten sind die TrainingszeitPlane zusätzlich Zeit zum Aufwärmen ein. Gehe zunächst locker, bewege Schultern und Handgelenke und absolviere einige leichte Kniebeugen sowie vereinfachte Liegestütze. Steigere die Belastung schrittweise, statt direkt mit Vollgas zu starten.

So führst du die 3 Übungen sauber aus Mit zunehmender Ermüdung wird die Technik schnell zum limitierenden Faktor. Diese Punkte helfen dir, die Bewegungen kontrolliert zu halten.

1. Laufen: Finde dein Tempo, statt loszusprinten Laufe die 50 Meter zügig, aber nicht maximal. Du solltest danach noch in der Lage sein, kontrollierte Liegestütze zu machen.

Bei der Wendung bremst du rechtzeitig ab und wechselst die Richtung bewusst. Auf rutschigem oder unebenem Untergrund sind schnelle Richtungswechsel keine gute Idee.

2. Liegestütze: Halte deinen Körper in einer Linie Setze die Hände ungefähr schulterbreit auf und spanne Bauch und Gesäß an. Senke den Körper kontrolliert ab und drücke dich wieder hoch. Lasse weder die Hüfte durchhängen noch den Kopf nach vorn ausweichen.

Werden 10 saubere Wiederholungen am Stück schwierig, teile sie beispielsweise in 2-mal 5 Wiederholungen mit einer kurzen Pause auf.

3. Kniebeugen: Kontrolliere die Bewegung Stelle die Füße etwa schulterbreit auf, die Fußspitzen dürfen leicht nach außen zeigen. Beuge Hüfte und Knie, während die Knie ungefähr in Richtung der Fußspitzen bleiben.

Gehe so tief, wie du die Bewegung stabil und beschwerdefrei kontrollieren kannst. Richte dich anschließend wieder auf. Tempo ist zweitrangig – hektische halbe Wiederholungen sind kein Fortschritt.

Was bringt das Workout für Muskelaufbau und Kondition? Der Wechsel zwischen Laufen und Kraftübungen fordert deine Ausdauer und die Fähigkeit deiner Muskeln, wiederholt Arbeit zu leisten. Besonders Brust, Trizeps und vordere Schultern arbeiten bei den Liegestützen. Die Kniebeugen beanspruchen vor allem Oberschenkel und Gesäß.

Muskelaufbau ist möglich, aber nicht allein durch eine hohe Rundenzahl garantiert. Entscheidend ist unter anderem, wie anspruchsvoll die Übungen für dich sind und ob du die Belastung langfristig steigern kannst. Für Fortgeschrittene werden Kniebeugen ohne Zusatzgewicht häufig eher zur Kraftausdauer- als zur Muskelaufbauübung.

Außerdem wichtig: Durch den Austausch der Klimmzüge fehlt eine Zugbewegung für Rücken und Bizeps. Die Einheit ersetzt deshalb keinen ausgewogenen Krafttrainingsplan. Ergänze in deiner Trainingswoche beispielsweise Rudern oder Klimmzüge.

So passt du die Einheit an dein Fitnesslevel an Die Vorgabe soll dich fordern, nicht deine Technik zerlegen. Wähle deshalb von Beginn an eine Version, die du über mehrere Runden kontrollieren kannst.

Wenn du länger nicht trainiert hast, kannst du zunächst mit 10 statt 20 Minuten beginnen. Steigere nicht gleichzeitig Dauer, Tempo und Wiederholungen.

Wie verbesserst du deinen Score sinnvoll? Starte die ersten Runden bewusst kontrolliert. Wer sofort sprintet und die Liegestütze bis zur völligen Erschöpfung ausreizt, braucht später oft lange Pausen.

Beim nächsten Versuch kannst du mehr Runden anstreben. Fortschritt bedeutet aber auch, dieselbe Rundenzahl mit besserer Technik oder gleichmäßigerem Tempo zu schaffen.

Vergleiche nur Einheiten mit denselben Bedingungen: Strecke, Übungsvarianten und Wiederholungszahlen sollten möglichst gleich bleiben. Eine Runde mit erhöhten Liegestützen ist nicht direkt mit einer Runde am Boden vergleichbar.

FAQ: Die häufigsten Fragen zum 20-Minuten-Workout Ist das genau Tom Hollands Workout? Nein. Holland wird mit dem ursprünglichen CrossFit-Workout "Cindy" in Verbindung gebracht. Dort stehen Klimmzüge statt Laufen auf dem Plan. Die hier beschriebene Variante kommt ohne Klimmzugstange aus. Muss ich die 20 Minuten ohne Pause durchhalten? Nein. Kurze Pausen gehören dazu, wenn sie nötig sind, um sauber weiterzutrainieren. AMRAP bedeutet nicht, Technik und Belastungsgrenzen zu ignorieren. Wie oft pro Woche ist die Einheit sinnvoll? Zum Kennenlernen reicht eine Einheit pro Woche. Wie häufig du sie anschließend einbaust, hängt von deinem übrigen Training und deiner Erholung ab. Plane sie nicht automatisch zusätzlich zu bereits mehreren harten Einheiten ein. Kann ich die Laufstrecke durch ein Laufband ersetzen? Grundsätzlich ja, wenn du das Gerät sicher bedienen kannst und daneben Platz für die Übungen hast. Stoppe das Band vor jedem Absteigen vollständig. Die häufigen Wechsel können umständlich sein – eine freie Laufstrecke ist meist praktischer.