Rufus hat an der Universität in Marburg Humanbiologie studiert. Gemeinsam mit Kollegen entwickelte er dort eine Software, die Tierversuche in der Ausbildung durch multimediale Simulationen ersetzt. Heute engagiert er sich insbesondere für die Themen Gesundheit und Nachhaltigkeit. Sein Auto hat er verkauft und benutzt nur noch Fahrrad, Öffis oder Füße. Gemüse kauft er nicht mehr im Supermarkt, sondern er besitzt einen Anteil in der solidarischen Landwirtschaft (Solawi Superschmelz in Hamburg).