Penislänge richtig messen Was ist die ideale Penisgröße?

Manche Fragen verfolgen uns ein Leben lang. Fast jeder Teenager stellt sich die Frage, ob seine Penislänge der Norm entspricht — oder womöglich unterdurchschnittlich lang ist. Eine Sorge, die viele Männer bis ins Erwachsenalter verfolgt. Dagegen helfen nur Fakten. Deshalb haben wir hier für dich hier die wichtigsten Fakten zu deinem besten Stück zusammengetragen.

Welche Maße hat der durchschnittliche Penis?

In der Wissenschaft wird mindestens so oft und ausgiebig vermessen, wie es Zuhause getan wird. Und alle Ergebnisse weichen leicht voneinander ab. Dennoch lässt sich ein ungefährer Durchschnitt festhalten. Laut einer Studie des Londoner King’s College beträgt die durchschnittliche Penisgröße 13,12 Zentimeter im erigierten Zustand. Beim erschlafften Glied soll die Größe im Schnitt bei 9,16 Zentimetern liegen. Untersucht wurden hierfür mehr als 15500 Männer im Alter von 17 bis 91 Jahren von vielen ethnischen Hintergründen.

Beim Umfang des Penis ermittelten die Forscher folgende Ergebnisse: 9,31 Zentimeter beim schlaffen und 11,66 Zentimeter beim erigierten Penis.

Folgende Faktoren können einen schlaffen Penis um fünf Zentimeter oder mehr schrumpfen lassen:

Kaltes Wetter

kaltes Wasser (baden, duschen, schwimmen)

Erschöpfung

Aufregung (nicht-sexueller Art)

Krankheit

Ist die Sorge um einen zu kleinen Penis berechtigt?

Über die Hälfte aller Männer sind nicht zufrieden mit ihrem Penis. Viele davon nehmen an, ihr bestes Stück sei zu klein. Ist es aber in Wirklichkeit gar nicht. Der Größenkomplex ist in vielen Fällen lediglich eingebildet. Die meisten Männer sind völlig ausreichend bestückt. Das ist das Ergebnis einer kanadischen Studie über die Selbsteinschätzung männlicher Größenverhältnisse. Von den 92 befragten Männern zwischen 19 und 52 Jahren waren über 80 Prozent der Meinung, ihr Penis sei zu klein oder zu kurz, 13 von ihnen wollten ihn sich sogar vergrößern lassen. Statistisch gesehen eine falsche Beurteilung, so Studienleiter Rany Shamloul von der Universität Saskatchewan. So könne ein schlaffes Glied ab einer Größe von vier Zentimetern als "normal" bezeichnet werden. Die Befragten hatten diesen Wert dreimal höher eingeschätzt. Erst ab einer Länge von unter 7 Zentimetern (im erigierten Zustand) sprechen Urologen von einem sogenannten Mikropenis.

Pornodarsteller sind falsche Vorbilder

Nach Ansicht Shamlouls lässt sich die Fehleinschätzungen aus falschen Vorbildern ableiten, wie etwa Pornos, in denen Darsteller mit überdimensionalen Arbeitsgeräten glänzten, oder übertriebenen Erzählungen von Freunden. Das sind die 5 größten Pornolügen. Mehr als die Hälfte gab an, ihre eingebildeten Probleme hätten bereits in der Kindheit begonnen. Nach einer Beratung revidierten 76 Männer ihre Meinung, 11 Männer waren auch nicht mehr an einer Penisvergrößerung interessiert, so der Mediziner im Wissenschaftsjournal Urology.

Wie misst man seine Penislänge?

Im erigierten Zustand messen: Den Penis musst du im erigierten Zustand messen. Denn nur der ist vergleichbar. Warum? Weil es zwei Penisarten gibt: Solche, die bei einer Erektion wachsen und schlaff deutlich kleiner sind und solche, die ihre Größe bei einer Erektion kaum verändern und daher schon im schlaffen Zustand relativ groß sind. Man nennt letzteren auch salopp Fleischpenis und das andere Modell Blutpenis . Laut einer internationalen Men's-Health-Umfrage haben 79 Prozent der Männer einen Blutpenis und nur 21 Prozent einen Fleischpenis.

Den Penis musst du im erigierten Zustand messen. Denn nur der ist vergleichbar. Warum? Weil es zwei Penisarten gibt: Solche, die bei einer Erektion wachsen und schlaff deutlich kleiner sind und solche, die ihre Größe bei einer Erektion kaum verändern und daher schon im schlaffen Zustand relativ groß sind. Man nennt letzteren auch salopp und das andere Modell . Laut einer internationalen Men's-Health-Umfrage haben 79 Prozent der Männer einen Blutpenis und nur 21 Prozent einen Fleischpenis. Die Länge bestimmen: Dabei wird zur Bestimmung der Penisgröße ein Lineal oder ein Maßband ohne Druck am Penis-Schaft am Bauch angesetzt und von dort aus bis zur Eichelspitze gemessen. Tipp: Wenn du ein Lineal zum Messen deiner Penislänge verwendest, solltest du darauf achten, dass die Messskala des Lineals auch genau bei null Millimetern beginnt. Ist dies nicht der Fall, kannst du meistens zirka 3-5 Millimeter auf dein gemessenes Ergebnis addieren.

Dabei wird zur Bestimmung der Penisgröße ein Lineal oder ein Maßband ohne Druck am Penis-Schaft am Bauch angesetzt und von dort aus bis zur Eichelspitze gemessen. Tipp: Wenn du ein Lineal zum Messen deiner Penislänge verwendest, solltest du darauf achten, dass die Messskala des Lineals auch genau bei null Millimetern beginnt. Ist dies nicht der Fall, kannst du meistens zirka 3-5 Millimeter auf dein gemessenes Ergebnis addieren. Den Umfang ermitteln: Um den Penisumfang zu prüfen, misst du am besten mit dem Maßband. Dafür musst du dieses an der dicksten Stelle des Penis ansetzen. Miss am besten häufiger hintereinander, um auch wirklich die dickste Stelle zu finden.

Lea Günnemann Was Frauen an einem Penis gefällt

Finden Frauen Männer mit großem Penis attraktiver?

Ja und Nein. Rein optisch beurteilen Frauen diejenigen Männer mit einem langen Penis durchschnittlich attraktiver als solche mit einem kleinen Penis. Das ergab eine Studie der kanadischen University of Ottawa. Befragt wurden 105 junge Australierinnen zum Aussehen von computeranimierten Bildern von ein und demselben Mann, die lediglich in Größe, Körperform und Penislänge (schlaffer Zustand) variierten. Den Grund für die Vorlieben der Frauen sehen die Forscher in der Evolution des Menschen. Scheinbar sei ein langer Penis für viele ein Zeichen dafür, dass man mit diesem Mann auch gesunde Kinder zeugen könne. Doch der Penis war tatsächlich für die Attraktivität eher nebensächlich. Viel wichtiger war den Probandinnen, dass die Körperform stimmt. Breite Schultern und schmale Hüften gewannen gegen Größe und Penislänge. Dahin schauen Frauen bei nackten Männern zuerst.

Auf welche Penisgröße stehen Frauen wirklich?

Geht es allerdings um die Performance des Penis, ist Frauen die Länge nicht so wichtig, wie viele Männer annehmen. Wichtiger ist der Gesamteindruck und die Form des Gliedes, also Härte und Umfang des Penis. Auch wenn sich darum streiten lässt, haben Umfragen ergeben, dass rund 92 Prozent der Frauen diese Meinung vertreten und sowohl die Härte, als auch den Umfang des Penis als entscheidend für die Befriedigung beim Sex ansehen. Am aller wichtigsten ist es für so ziemlich jede Frau, wie du mit deinem besten Stück umgehen kannst, ob du ein guter Liebhaber bist – da kannst du soviel messen, wie du willst.

Die wichtigsten Penis-Eigenschaften aus Frauensicht:

Zu folgenden Ergebnissen kam eine Studie des Universitätskinderspital Zürich, welche Frauen nach ihren Vorstellungen von einem schönen Penis befragten.

Platz 1: Gesamteindruck

Platz 2: Aussehen der Schambehaarung

Platz 3: Penisumfang

Platz 4: Penishaut

Platz 5: Form der Eichel

Platz 6: Penislänge

Platz 7: Aussehen der Hoden

Platz 8: Position und Form der Harnröhrenmündung

Erstaunliche Fakten und Mythen zur Penislänge

Stimmt es, dass ...

1. ... Männer mit großer Nase oder großen Händen einen großen Penis haben? Das Sprichwort "Wie die Nase des Mannes, so sein Johannes" stimmt nicht. In Studien konnten weder die Nasen- noch die Handgröße eindeutig Rückschlüsse auf die Penisgröße geben.

2. ... es einen Mann mit einem XXL-Penis gibt? Darum ranken sich Legenden. Angeblich gehörte der vermeintlich längste Penis der Welt zu dem Pornodarsteller Daniel Arthur Mead, besser bekannt als Long John (Dong) Silver. Es ist allerdings nicht bekannt, ob es sich bei dem mächtigen Gemächt um eine natürliche Spielerei der Natur handelt, oder ob künstlich nachgeholfen wurde. Eines steht jedoch fest: Ein so großer Penis macht beim Sex nicht wirklich Freude. Denn Träger eines sehr großen Penis leiden häufig an Erektionsproblemen, weil viel Blut benötigt wird, um die Erektion aufrecht zu erhalten – und finde mal eine Frau, die keine Angst vor so einem Gerät hat.

3. ... kaltes Wasser ihn schrumpft? Ja, die Blutgefäße ziehen sich bei Kälte zusammen, sodass die Oberfläche kleiner wird, um Auskühlung zu verhindern. Kennst du!

4. ... Rauchen den Penis verkürzt? Ja. Der Penis schrumpft um bis zu einen Zentimeter. Grund: Nikotin schädigt die Blutgefäße durch Kalkablagerungen, Penisgewebe kann sich nicht mehr so gut dehnen.

5. ... man den Penis größer massieren kann? Das so genannte "Jelqing" ist eine Methode, die den Penis länger machen soll. Diese Technik (to jelq, zu deutsch: melken) ist eine Dehn-Massage. Der Penis wird dabei an der Wurzel zwischen Daumen und Zeigefinger genommen und mit ziehenden Bewegungen (ähnlich wie beim Melken) bis zur Spitze massiert. Wer das täglich konsequent eine halbe Stunde tut, soll nach etwa einem Jahr mit einem Längenzuwachs rechnen dürfen. Der Penis wächst allerdings nicht tatsächlich, lediglich das Gewebe wird gestreckt.

5. ... der Penis im Alter kleiner wird? Ja, das ist leider unausweichlich. Der Penis verliert an Elastizität und erreicht im erigierten Zustand nicht mehr die Größe wie in der Jugend. Das passiert mit deinem Penis wenn du älter wirst. Tröste dich: Frauen haben es mit ihren Brüsten nicht leichter.

Welche Probleme mit der Penislänge gibt es?

Wie schon erwähnt, sind die meisten Probleme von Männern, was ihre Penislänge angeht, unbegründet. In einigen Fällen kann jedoch auch ein medizinisches Problem, wie zum Beispiel eine Hormonstörung einem klein entwickelten Penis zu Grunde liegen. Diese Penisprobleme solltest du nicht ignorieren. Wenn das Glied unnatürlich winzig ist, solltest du dich auf jeden Fall von einem Endokrinologen (Hormon- und Stoffwechselspezialisten) untersuchen lassen. Denn dir kann geholfen werden.

"Generell kann man das Problem der verzögerten sexuellen Entwicklung heutzutage sehr gut behandeln", erklärt Professor Johannes Hensen von der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie in Hannover. Frage am besten deinen Hausarzt nach einem Spezialisten. Falls dir dies möglicherweise unangenehm ist, findest du einen Endokrinologen in deiner Nähe auch übers Internet – beispielsweise bei arzt-auskunft.de.

Wie bekomme ich einen längeren Penis?

Natürlich kannst du dir deinen Penis operieren lassen (das sind die häufigsten Penis-OPs). Aber bevor du dieser Tortur unterziehst, solltest du diese 3 Tricks ausprobieren, um einen größeren Penis vorzutäuschen:

Trick 1: Wenn nicht nur dein Bartwuchs üppig ist, sondern auch dein Schamhaar, solltest du das Rasiermesser einen Meter tiefer ansetzen. "Vom Wildwuchs befreit, kommt der Penis besser zur Geltung", weiß Porno-Regisseur Kaito. Ratzfatz weg müssen deine Haare deswegen nicht, es genügt, sie deutlich zu kürzen. "Berücksichtige dabei auch Schaft und Hodensack."

Trick 2: Wenn sich dein Bauch bereits ins Blickfeld drängt, verschluckt die Wampe auch ein Stück vom Penis. Je kleiner der Bauch, desto mächtiger wird dein wichtigstes Körperteil erscheinen. Na also, das ist doch die Gelegenheit, um das eine oder andere Pfund abzuspecken.

Trick 3: Unter Wasser wirkt alles gleich um rund 25 Prozent größer — Porno-Regisseur Kaito nennt das den Lupeneffekt. Schlage deiner Sex-Partnerin doch ein kleines Intermezzo in der Badewanne vor — mit großer Wirkung.

Pillen, Pumpen und mehr: Hilfsmittel für die Penisverlängerung

Der Markt der künstlichen Penisverlängerungen ist groß und verspricht viel – das meiste davon ist allerdings nicht nötig, rausgeschmissenes Geld oder schlicht unwirksam. Wer als Erwachsener mithilfe eines technischen Geräts seinem besten Stück weitere Zentimeter spendieren will, für den gibt es verschiedene Extender und Penisstretcher, die mittels Unterdruck und Zugwirkung für Länge sorgen sollen. Von Pillen zur Penisvergrößerung, die gerne mal per Spam-Mail angepriesen werden, solltest du die Finger lassen. Diese lassen nämlich eher das Bankkonto der vermeintlichen Verkäufer als den Penis des Käufers anschwellen.

Wie funktioniert eine operative Penis-Vergrößerung?

Bei einer operativen Penisvergrößerung schneidet der Chirurg die Bauchhaut im Bereich der Peniswurzel auf und dringt dann tief in das Gewebe unterhalb des Schambeins vor. Dort durchtrennt er das Halteband des Penis. Das Ergebnis ist, dass das Organ sich ein Stück weit aus der Bauchhöhle "herausziehen" lässt und dadurch für den Betrachter länger erscheint.

Ob ob das Skalpell zum gewünschten Erfolg führt, darf aber bezweifelt werden. Laut einer Studie zu diesem Thema sind zwei Drittel der Männer, die sich einer Penis-OP unterzogen haben, mit dem Ergebnis unzufrieden – die Erwartungen seien einfach zu hoch gewesen. Experten sagen, dass erst bei Erektions-Längen unter 10 Zentimetern eine OP in Frage kommt. Sie birgt hohe, irreversible, Risiken. So kann es beispielsweise zu hässlichen Narben, Blutungen und Potenzstörungen kommen, außerdem zeigt der erigierte Penis anschließend im 60- bis 70-Grad-Winkel nach unten. Das skurrile: die meisten Männer, die über eine künstliche Penisverlängerung per Skalpell nachdenken, sind bereits mit einer überdurchschnittlichen Länge zwischen 13 und 19 Zentimetern ausgestattet.

Die Verdickungsoperation wird endoskopisch durchgeführt und dauert zirka 45 Minuten. Allerdings ist die Implantation von Hautstreifen tatsächlich eine genauso wenig zufrieden stellende Methode, so dass man auch diese nicht unbedingt empfehlen kann.

Was, wenn der Penis zu groß ist?

Sehr viel seltener beklagen sich Männer über einen zu großen, als über einen zu kleinen Penis. Wenn, dann liegt es entweder daran, dass sie Probleme haben, die Erektion aufrecht zu erhalten oder daran, dass die Partnerin beim Sex Schmerzen hat. Dann solltest du es beim Akt behutsam angehen und ihr nicht gleich den ganzen Penis tief einführen. Taste dich langsam ran und achte auf die Reaktionen deiner Liebsten.

Fazit: Die ideale Penisgröße gibt es nicht

Du glaubst, dein Penis sei zu klein? Ist es aber in Wirklichkeit wahrscheinlich gar nicht. Und statt von einem Idealmaß zu fantasieren, denke daran: Am aller wichtigsten ist es für so ziemlich jede Frau, wie du mit deinem besten Stück umgehen kannst und ob du ein guter Liebhaber bist.