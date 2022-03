Making Of: BEST FASHION auf Teneriffa

Für die neue Frühjahr/Sommer-Ausgabe unseres Mode-Heftes BEST FASHION haben wir wieder unsere Koffer gepackt. Diesmal ging es an die Costa Adeje auf Teneriffa

Scarlett Schultze Einer der Pools wurde Kulisse für die Mode-Story im ­Juni-Heft von Men’s Health

Wer so viel gereist ist wie wir, so viele unvergessliche Orte erleben konnte und in Luxus schwelgen durfte, der jenseits der persönlichen Lebensrealität liegt, sollte achtsam sein, nicht der Blasiertheit anheimzufallen und sich den offenen Blick für das Wunderbare zu erhalten. Faszinierend leicht hat uns dieses Unterfangen das Bahia del Duque Resort auf Teneriffa gemacht.

Bahia del Duque / PR Hier gehen Wünsche in Erfüllung: Das familiengeführte Hotel im Süden der größten kanarischen Insel lockt mit Sterne-Restaurants, Wellness-Tempeln und Privatsphäre

Auf dem ein Quadratkilometer großen Areal, das sich an den Hang der Costa Adeje schmiegt, gibt es hinter jeder Ecke neue Überraschungen zu entdecken. Ein Geflecht von Wegen, Brücken und Durchgängen entlang tropischer Gärten und spielerischer Architektur verführt Besucher zu einladenden Spa-Welten, Sterne-Restaurants, Sportanlagen und versteckten Villen. Diese Großzügigkeit, gepaart mit der Warmherzigkeit unserer Gastgeber, hat sich tief in unsere sehnsuchtsvolle Erinnerung geschmeichelt. Danke für die traumhafte Zeit, neu gewonnene Freunde.

Wenn du neugierig geworden bist und mehr sehen willst: Die Frühjahr-/Sommer-Ausgabe 2022 der BEST FASHION ist ab sofort beim Zeitschriften-Händler deines Vertrauens erhältlich.