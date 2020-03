Malediven Traumreise: Das Best Fashion-Making Of auf den Malediven

S chwärmverhalten auf den Malediven

PR 2019 neu eröffnet: Das Pullman Maldives Maamutaa mit 122 Villen und Luxus-All-inclusive-Konzept

Die Malediven sind jetzt nicht unbedingt ein Geheimtipp, wenn es um Urlaubsreisen geht. Das sich uns aber die Möglichkeit bot, für BEST FASHION die neuesten Trends auf einer der Trauminseln zu fotografieren, ist schon echt eine Besonderheit. Wir sagen dir gleich am Anfang, wie es ist: Hier wird schamlos geschwärmt. Zurückhaltung darfst du diesmal ausnahmsweise nicht erwarten, und wir hoffen, dass du nicht gleich auf die Palme gehst: Denn wir waren auf den Malediven, den M-a-l-e-d-i-v-e-n! Das können selbst wir nicht kleinreden – und begreifen noch viel weniger. Denn die M-a-l-e-d-i-v-e-n (okay, das war das letzte Mal!) haben uns wirklich in Schnappatmung versetzt. Vor allem beim Schnorcheln. Direkt vor der Haustür des Pullman Resorts gibt es nämlich eine Lagune mit Teufelsrochen und Babyhaien und ein Riff, an dem man beim Tauchen auf Schildkröten und Thunfische trifft. Und das jeden Tag. Das ist da völlig normal, war für uns aber der totale Wahnsinn.

Privat links: Das Panoramafenster der absolut atemberaubenden Unterwasservilla // rechts: Selina, unser Resort- Engel, kutschierte uns im E-Mobil über die Insel

Bei dem Bau der Luxus-Anlage Pullman Maldives Maamutaa mit 122 Villen war ein respektvoller Umgang mit diesem Geschenk von Mutter Natur die Grundvoraussetzung. Hier wurde mit Verantwortung geplant: Die auf der Insel verbrauchte Energie wird im Wasserstoffkraftwerk selbst erzeugt, das gesamte Trinkwasser kommt aus der hauseigenen Entsalzungsanlage, und auf Plastik wird fast komplett verzichtet. Gemüse und Kräuter für das vegetarisch-vegane Restaurant werden im Hausgarten angebaut. Über 220 Angestellte aus 27 Ländern sorgen für das Wohl der Gäste, bei denen wirklich kein Wunsch offen bleibt. Denn das besonders luxuriöse All-inclusive-Konzept beinhaltet Wassersport, Jogging-Trails, Kinderbetreuung, Nature-Walks mit Meeresbiologen, Spa-Anlagen, Gyms, sechs Restaurants mit den Küchen verschiedener Kontinente, eine Cocktailbar mit Blick auf die unfassbaren Sonnenuntergänge und, und, und. Wie es wohl auf den M-a-l-e-d-i-v-e-n (sorry!) sein muss, wenn man nicht zum Arbeiten hinfliegt? Okay, das war einer zu viel.

PR

