Coolcation: Warum du den Sommer 2027 anders planen solltest

35 Grad klangen bei der Buchung noch nach Traumurlaub – vor Ort eher nach Klimaanlage, Schattenplatz und gestrichener Bergtour. Wenn dir der Sommer 2026 etwas zu heiß geraten ist, lohnt sich jetzt der Blick auf 2027. Die Alternative heißt Coolcation.

Nach diesem Sommer sehen 35 Grad weniger sexy aus Sonne gehört für viele zum Urlaub. Nur kippt irgendwann die Gleichung "heißer=besser".

Wenn du morgens bereits deine Laufrunde streichst, die Bergtour wegen der Temperaturen absagst und nachts schlechter schläfst, wird aus Sommerwetter schnell Hitzemanagement. Der Sommer 2026 lieferte dafür reichlich Anschauungsmaterial: Hitzewellen trafen weite Teile Europas, in mehreren beliebten Urlaubsregionen kamen Waldbrände und Evakuierungen hinzu.

Das beeinflusst inzwischen auch die Reiseplanung. Laut dem Travel & Sustainability Report 2026 von Booking.com berücksichtigen 63 Prozent der befragten Deutschen Extremwetter bei der Wahl ihres Reiseziels. Fast die Hälfte gab sogar an, dass bestimmte Destinationen inzwischen zu heiß seien, um sie zu besuchen.

Der neue Urlaubsluxus könnte deshalb ziemlich banal aussehen: tagsüber draußen aktiv sein können und nachts schlafen, ohne dass die Klimaanlage auf Anschlag läuft.

Coolcation wird zur Antwort auf den Hitzesommer Das Ganze hat längst einen Namen: Coolcation – zusammengesetzt aus cool und vacation. Gemeint ist Sommerurlaub in Regionen, in denen gemäßigtere Temperaturen nicht das Problem, sondern das Verkaufsargument sind.

Das Interesse daran wächst. Daten der Trip.com Group zeigen, dass Suchanfragen nach kühleren Reisezielen und Coolcations seit Jahresbeginn 2026 gegenüber dem Vorjahr um 74 Prozent gestiegen sind. Bereits im Sommer 2025 war das entsprechende Suchvolumen gegenüber 2024 um 237 Prozent gewachsen.

Das Spannende daran: Coolcation ist nicht einfach Badeurlaub mit Pullover. Wandern in Norwegen, Graveln in Schweden, Kajakfahren in Finnland, Trailrunning in Schottland – auf einmal kannst du deinen Sommerurlaub wieder draußen verbringen, statt Outdoor-Aktivitäten um die heißesten Stunden des Tages herumzuplanen.

Du fliehst also nicht vor dem Sommer, sondern suchst dir einen, mit dem du etwas anfangen kannst.

Für Coolcation musst du nicht bis nach Island Norwegen, Schweden, Finnland und Island sind die offensichtlichen Kandidaten. Aber der Trend verändert inzwischen auch innerhalb Europas die Landkarte.

Gefragter werden etwa Galicien im Norden Spaniens, Trentino-Südtirol in Italien sowie Normandie und Elsass in Frankreich. Nach der ersten französischen Hitzewelle stiegen auf der französischen Hotels.com-Seite die Suchanfragen für Kopenhagen sogar um 246 Prozent.

Und du musst nicht einmal Deutschland verlassen. Während einer Hitzeperiode im Juni gehörten bei Booking.com ausschließlich Orte an Nord- und Ostsee zu den 5 deutschen Reisezielen mit den stärksten Zuwächsen bei Unterkunftssuchen.

Coolcation kann also Fjord und Mitternachtssonne bedeuten oder Nordsee, Berge und morgens eine Jacke, über die du dich ausnahmsweise freust.

Warum du über Sommer 2027 schon jetzt nachdenken kannst Natürlich musst du Anfang September nicht panisch deinen nächsten Sommerurlaub buchen. Allerdings weißt du noch ziemlich gut, was dich an diesem gestört hat. War es zu heiß für Sport? Hast du schlecht geschlafen? War der Strand so voll, dass Erholung eher theoretisch stattfand? Dann schreib dir diese Dinge nicht erst nächsten Mai wieder auf die Packliste.

Denn mit der Idee vom kühleren Sommer bist du längst nicht mehr allein. Die aktuellen Suchdaten zeigen deutlich steigendes Interesse an Destinationen mit angenehmeren Temperaturen.

Wenn Norwegen, Schweden oder Schottland für 2027 infrage kommen, kannst du deshalb schon jetzt Regionen vergleichen, interessante Unterkünfte vormerken und deine Outdoor-Pläne checken: Wo willst du wandern, biken oder paddeln und welche Temperaturen passen dazu? Der beste Moment für die Planung des nächsten Urlaubs ist schließlich der, an dem du noch genau weißt, was beim letzten genervt hat.

FAQ: Das solltest du über Coolcation wissen Was bedeutet Coolcation? Coolcation beschreibt Sommerurlaub in Regionen mit vergleichsweise gemäßigten Temperaturen. Typische Ziele liegen in Skandinavien, Island oder Großbritannien, inzwischen werden aber auch kühlere Regionen innerhalb Mittel- und Südeuropas interessanter. Welche Reiseziele eignen sich für einen aktiven Coolcation-Urlaub? Norwegen, Schweden, Finnland, Island und Schottland bieten besonders viele Möglichkeiten für Wandern, Radfahren oder Wassersport. Aber auch Alpenregionen, Nord- und Ostsee sowie kühlere Gegenden wie Galicien oder die Normandie können Alternativen sein. Muss ich meinen Sommerurlaub 2027 jetzt schon buchen? Nein. Für eine pauschale Empfehlung, bereits jetzt zu buchen, fehlen belastbare Daten zu Preisen und Verfügbarkeiten für alle Ziele. Wenn du ein bestimmtes Reiseziel oder Ferienhaus im Auge hast, kannst du aber schon jetzt vergleichen und deine Planung starten. Ist Coolcation nur ein kurzfristiger Reisetrend? Das lässt sich noch nicht sicher sagen. Die aktuellen Daten zeigen allerdings deutlich steigendes Interesse an kühleren Reisezielen. Gleichzeitig berücksichtigen viele Reisende Extremwetter inzwischen stärker bei ihrer Urlaubsplanung.