Stephanie Green

Stephanie ist freie Journalistin und Autorin mit Schwerpunkt auf Gesundheit, Ernährung, Kunst und Gesellschaft sowie achtsames Leben. Sie schreibt über das feine Zusammenspiel von Körper und Geist – und warum Balance kein Lifestyle, sondern Haltung ist.

Am liebsten findet sie ihre Themen dort, wo sich Menschen begegnen: auf Reisen, in Küchen, in Ateliers, auf Märkten oder beim Sport.

Ihre Leidenschaft gilt der Sprache, und den Gesprächen, die mehr zeigen als Antworten. In Interviews sucht sie nach Momenten echter Nähe, nach Zwischentönen, die Geschichten lebendig machen.

Das Notizbuch immer griffbereit, freut sie sich über kleine und große Abenteuer – am liebsten am Meer. Dort, wo sie entweder beim Surfen die Wellen sucht oder Pilatesübungen im Sand macht.