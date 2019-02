Haarpflege für Männer: So bekommen Sie jedes Haarproblem in den Griff

Zum Stylen eignen sich bei dünnem Haar zum Beispiel Haarpuder aus Streudosen, die an die Haaransätze massiert werden. Haarwachs oder -gel beschwert feines Haar und ist deshalb keine gute Wahl. Grooming-Tipp: "Föhnen sie die Haare entgegen der Richtung, in die Sie sie später tragen wollen. Das bringt Stand im Ansatz und lässt die Haare voller wirken", verrät Florian Neuhaus, Friseur und Barber im "Aveda Secret Garden" in Hamburg.

Feines Haar liegt enger an der Kopfhaut an, wirkt dadurch kraftlos und wird schneller fettig. Für Männer mit dünnem Haar sind Volumen-Shampoos die beste Wahl. Beim Styling helfen Produkte mit aufplusterndem Effekt, die Haare nach mehr aussehen zu lassen.

Die richtige Haarpflege hilft, wenn der Schopf langsam lichter wird © Shutterstock.com

Die richtige Pflege kann Haarausfall mindern

Die Hälfte der Männer über 20 Jahren muss damit rechnen, Haare zu lassen. Wobei 100 Haare am Tag normal sind – erst wenn die Zahl auffällig darüber liegt, sollten Sie sich Gedanken über Mittel und Wege gegen Haarausfall machen.

>>> Alles, was Sie über Haarausfall wissen müssen

Was sind die Gründe für dünner werdendes Haar?

Häufig sind die Gene schuld. Aber auch Stress, bestimmte Medikamente oder eine Unterversorgung mit Nährstoffen können verantwortlich sein. Lassen Sie die Ursachen unbedingt von einem Arzt abklären. Er kann auch spezielle Medikamente gegen Haarausfall verschreiben.

Welche Haarpflegeprodukte helfen gegen Haarausfall?

Shampoos gegen Haarausfall regen die Durchblutung an, funktionieren aber nur richtig in Kombination mit koffeinhaltigen Haarwassern (zum Beispiel: Alpecin, 15 Euro bei amazon.de). Sie vermögen es, tiefere Schichten der Kopfhaut zu durchbluten, sodass noch aktive Follikel kräftigere Haare produzieren können, wodurch ein fülligeres Haarbild entsteht. Zudem können Sie abends medizinischen Schaum mit dem Wirkstoff Minoxidil auftragen (aus der Apotheke). Nur Geduld: Resultate zeigen sich erst nach einem halben Jahr. Ebenfalls wirkungsvoll: regelmäßige Kopfmassagen.

Wie stylen Männer ihre Haare, wenn sie immer dünner werden?

"Am besten mit einer mattierenden Stylingpaste", weiß Experte Florian Neuhaus. Sein Profi-Tipp: Verreiben Sie einen erbsengroßen Klecks in den Handflächen und verteilen Sie das Produkt bis in die Fingerzwischenräume. Dann von unten mit den Fingern ins Haar fahren und die Haare so quasi aufplustern. Mit den Fingern ein paar Strähnen akzentuieren, fertig. "Viele Männer machen den Fehler und streichen das Produkt einfach nur von oben drauf. Dadurch werden die Haare aber platt an den Kopf gedrückt und sehen noch weniger aus", so Neuhaus.

Unser Tipp gegen Haarausfall:Head & Shoulders Anti-Haarverlust (ca. 10 Euro bei amazon.de)

Zu platt, zu fein, zu fettig? Mit unseren Haarpflege-Tipps für Männer bekommen Sie jedes Haar-Problem in den Griff.